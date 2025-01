Trable Jamese Bonda: Lidé, kteří ho mají na starost, si nerozumí s Amazonem. Je to banda idiotů, říkají

Jedna strana chce rozšiřovat franšízu a budovat ji na základě tržních analýz, druhá zase mluví například o tom, jak výběr herce pro Jamese Bonda je stejně důležitý jako volba životního partnera. Proto více než tři roky od premiéry posledního filmu s Danielem Craigem Není čas zemřít stále není rozhodnuto, kdo by se agentem 007 měl stát v budoucnu, natož aby existoval nový scénář nebo produkční plán.

Přestože značka Bonda je poměrně úzce spjata s určitým stylem a reklamou (v minulosti se prodávala třeba pěna na holení nebo zubní pasta, dnes je to spíš o luxusních hodinkách a autech Aston Martin), Broccoli za dobu svého působení už víckrát odmítla moderní franšízové prvky jako televizní seriály, videohry nebo dokonce kasino.

Foto: Forum Film Daniel Craig v roli Jamese Bonda ve filmu Spectre

Nad celou značkou, kterou považuje za rodinný poklad a vůči níž cítí silnou zodpovědnost, drží pevnou ruku a ve všech směrech zajišťuje, aby si udržela důstojnost, specifickou estetiku a status. Nikdy například nedovolí, aby Bonda ztvárnila žena – ne kvůli sexismu, naopak argumentuje, že filmový a televizní svět potřebuje více původních ženských postav, a ne jen vytvářet ženské verze tradičně maskulinních hrdinů. Prý je nicméně otevřená tomu, aby to nebyl vždy jen bílý heterosexuální a hypermaskulinní muž.

Pokud to dává kreativně smysl, je ochotná i riskovat – ostatně právě to se stalo při obsazení Daniela Craiga. Nejen, že tehdy šlo o poměrně neznámého herce (něco, co by Amazon spíš nechtěl), typově se od svých předchůdců výrazně lišil. Nikdy předtím agent 007 neměl blond vlasy a výrazné modré oči. Fanoušci série jeho výběr zpočátku kritizovali, zpětně ale Craig patří mezi nejoblíbenější Bondy.

V takovém kontextu je poměrně překvapivé, že Broccoli schválila vznik reality show 007: Cesta k miliónu. Aktuálně je to jediný bondovský projekt, na kterém s Amazonem aktivně pracuje. Není to ale nějaký první výsledek spolupráce, reality show byla schválena ještě před nákupem studia MGM.

Technicky zatím od premiéry Není čas zemřít neuběhlo tolik času, mezi ní a premiérou předchozího Spectre uběhlo celých šest let. Po třech letech už ale studio mělo scénář, režiséra i jasný plán natáčení, takže může trvat minimálně další tři roky, než se agent 007 opět objeví na velkém plátně. Pokud budeme optimističtí. O budoucnost značky a jedné z nejslavnějších filmových sérií se nicméně nejspíš obávat nemusíme, jen se zrovna dostala do složitější situace. Na ty je ale James Bond přece cvičený.