Trump nechává vydělat spekulanty i své fanoušky, jeho memecoin letí vzhůru. Neskončí to výplachem?

Uložit 0

Kryptoměny a já, to jde dohromady! Tento vzkaz vysílá Donald Trump už několik měsíců a znovu jej potvrdil pár hodin před svou pondělní inaugurací – do světa poslal vlastní memecoin s názvem (jak jinak) $TRUMP. Novinka vystřelila prudce nahoru, tržní kapitalizace už překonala 10 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 250 miliard korun. Nabízet ji začnou i velké kryptoburzy jako Coinbase nebo Binance.

Trumpovské krypto je takzvaný memecoin, jakým je třeba dogecoin – takže na rozdíl od bitcoinu, který je čím dál energeticky náročnější těžit, není ničím podložený ani nijak kvantitativně omezený. Za 24 hodin, co je na trhu, jeho cena vystřelila, v neděli ráno podle portálu CoinGecko překonal hranici 60 dolarů, tedy desetinásobek své původní hodnoty. To je živná půda pro spekulanty.

Tím, jak se kolem něj v souvislosti s Trumpovou inaugurací strhla velká vlna zájmu, se ho rozhodly zalistovat i burzy jako Coinbase, Kraken nebo Binance, na jejich platformách by se měl objevit během neděle či pondělí. Například burza OKX s odůvodněním, že jde o příliš politický projekt, s takovým krokem zatím otálí.

Foto: Coingecko / CzechCrunch Vývoj ceny tokenu $TRUMP za posledních 24 hodin na grafu Coingecko

Řada odborníků upozornila na to, že vydání takového typu coinu může skončit i pořádným výplachem. Mimo jiné proto, že není nic známo o tom, jaký je přesně smysl emise ani kolik peněz vydání stálo. „Trump se svým $TRUMP tokenem začal docela vysokou a rizikovou hru. Vypadá to na velký podvod, který ale může vyjít. Nejde o to, že je to memecoin, shitcoin, or whatever, ale celkový kontext,“ napsal například český expert na krypto z Karlovy univerzity Ladislav Krištoufek.

Pozornost, kterou k sobě poutá $TRUMP, s sebou táhne i další kryptoměny – například bitcoin se znovu usadil nad hranicí 100 tisíc dolarů, nahoru jde i solana. Podle portálu CoinGecko se nyní hodně obchoduje i s tokem MAGA, což je starší trumpovský coin, který svůj vrchol zažil v létě loňského roku.

Donald Trump před příchodem do Bílého domu slíbil, že krypto bude hodně podporovat, a to se nyní nachází v růstové fázi. Končící administrativa Joe Bidena a speciálně šéf Komise pro cenné papíry Gary Gensler byli vůči kryptoměnám naopak kritičtí a posuzovali je velmi přísně.