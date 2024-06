V 90. letech se spálil na vadných telefonech tak, že Češi stáli fronty. Pak sem dostal Samsung i Nokii

Uložit 0

Jindřišská ulice v Praze, deset hodin dopoledne. Vytahuju z kapsy mobil, abych zkontroloval, že jsem na správném místě. A podle mapy, jež svítí na displeji modrého Pixelu 8, který v Česku nedávno uvedl Google, jsem dorazil do cíle. Jdu si promluvit s mužem, který výrobce telefonu v mé ruce dostal do Česka. Stejně jako mnoho dalších, namátkou Samsung, Nokii, Honor, HTC nebo CAT. Kamil Vacek mobilní byznys rozjel v devadesátých letech a dnes na jeho TCCM v zemích mezi Německem a Ruskem spoléhá řada světových výrobců telefonů.

Vacek se v telekomunikacích pohybuje už téměř 28 let, sedmnáct z toho se svou firmou TCCM, která mobilním značkám poskytuje kompletní servis nejen pro český trh. „Působíme jako importér. Připravujeme strategie na tři až pět let a vyděláváme pomalu, ale jistě,“ vysvětluje Vacek, jehož společnost měla loni obrat 3,5 miliardy korun a provozní zisk před zdaněním 120 milionů. „Náš úkol začíná vytipováním toho, které prodejní kanály jsou pro kterou značku vhodné, abychom zasáhli správné zákazníky,“ říká byznysmen.

Od devadesátých let, kdy v branži začínal, má v Česku na svědomí příchod tolika značek mobilních telefonů, že musí chvíli přemýšlet, než řekne správné číslo: 27. Za sebou má i Samsung, globálně jednu z těch vůbec největších. Nejnovějším přírůstkem je pak Google s jeho osmou generací smartphonů Pixel. Celkem TCCM podle Vacka dlouhodobě stojí v pozadí jednoho až dvou milionů prodaných telefonů za rok.

Úspěch se ale nerodil bez problémů. Ještě před založením TCCM byl Vacek třeba u toho, když měl na přelomu století jeden z modelů francouzské značky Sagem problém s baterií. „Anglicky se tomu říká epidemic failure, vada je jako nákaza. U nás jsme zažili druhou největší v branži. Čtyřicet procent ze dvou set tisíc mobilů, které jsme prodali, se tehdy vrátilo do servisu,“ vzpomíná Vacek na závadu, která ho tehdy málem položila.

Model od Sagemu měl stejně velkou poruchovost po celém světě. Výrobce navíc přestal komunikovat se zákazníky a odběrateli, mezi kterými byl i Vacek. Byl rok 1998 a český podnikatel tehdy skoro zkrachoval. „Byl to masakr. V podstatě jsem musel z distribuční firmy udělat servisní a začít mobily opravovat. Tehdy jsem měl obchod v Karlíně a před prodejnou na Sokolovské ulici stály fronty lidí. Dostali jsme se kvůli tomu i do televize,“ kroutí hlavou devětačtyřicetiletý Vacek.

Jak už to bývá, bez špatného by nebylo to dobré. Z podobných přešlapů si tak odnesl pár ponaučení, třeba: „Vědět, kdy zastavit.“ Došlo mu to poté, co si řekl, že do Česka bude vozit čínské značky. „Celkem jsme jich tehdy řešili pět. Největší fail byl Coolpad, v té době jednička na čínském trhu ve 4G. V Evropě ještě v podstatě nebyla, vyráběla tu ale (mobily) pro značku Vodafone,“ vypráví Vacek.

Kvůli vyjednávání jel několikrát do Číny, s majitelem značky se dohodl a začal mobily od Coolpadu prodávat po celé východní Evropě. Ale chtěl víc. TCCM tehdy působilo i v Německu a Španělsku a chystalo se do Belgie. „Pak mi ale došly síly,“ říká. Uvědomil si, že pokud by pokračoval takovým tempem, zkrachuje. Rozhodl se tak širokou expanzi zastavit, i za cenu ztráty na úrovni 150 milionů korun, vzpomíná Vacek s tím, že už by do Německa nikdy vstupovat nechtěl.

Foto: TCCM Kamil Vacek přivezl do Česka tolik výrobců mobilů, že mu chvíli trvá je spočítat

Právě Německo, největší evropský trh, má logicky jiné zákonitosti než prostor směrem na východ. Naštěstí pro Vacka je v „jeho“ regionu země, která aktuálně platí za horkou byznysovou adresu: Polsko. Tam a do Česka nedávno TCCM pomohlo Googlu přinést aktuální generaci chytrých telefonů Pixel. „Česko s Polskem jsou ale jen začátek. Budou následovat další země,“ naznačuje záměry obří americké firmy Vacek, podle kterého je spolupráce s ní unikátní.

„Byla to asi nejkomplexnější příprava, kterou jsem kdy zažil. I když to porovnám s jinými velkými značkami jako třeba Honor – Google nejvíc plánuje,“ popisuje specifika. Celkem TCCM jednalo o spolupráci s americkou firmou tři a půl roku, devět měsíců z toho jen o podobě smlouvy. Což byla pro českého byznysmena po letech vyjednávacích kol v Číně zásadní změna. „Smlouvu v Číně podepíšete poměrně rychle. Je krátká a skoro nic v ní není,“ vysvětluje s tím, že to opravdové vyjednávání začíná až poté v podobě každodenního obchodního boje.

To všechno jsou ale zkušenosti, které se dostavily až časem. „Když jsem byl mladší a ještě jsem si o sobě myslel, kdovíjak nejsem dobrý, vyprávěl jsem kamarádovi v hospodě, že jako jeden z mála jsem na Číňanech dokázal vydělat peníze,“ vzpomíná s úsměvem. Známý mu ale okamžitě nastavil zrcadlo: „Upozornil mě, že jediná z pěti čínských firem, na kterých jsme vydělali, byla polostátní.“

Když něco nevyjde, většinou je problém v lidech.

Když přemýšlí o tom, s jakou značkou spolupracovat, zajímá ho, jestli má výrobce jasnou pozici na trhu. „Mobily CAT jsou odolné, značka Nothing míří na mladé, Honor zase jede mainstream a zaujme poměrem ceny a výkonu. Zkrátka je vždycky dobré se odlišit,“ vysvětluje. Důvody neúspěchu se ale různí. Někdo nezvládne marketing, někdo zákazníkům nedokáže zajistit servis přístrojů a někdy výrobu ukončí i sám výrobce. Dalším faktorem jsou třeba lidé v dané firmě a jejich uvažování o plánovaném rozvoji byznysu na trzích, o které se TCCM stará. Vacek má totiž jasno: „Když něco nevyjde, většinou je problém v lidech.“

Ať jde o kteroukoliv značku z telekomunikačního byznysu, středobodem takového podnikání jsou dnes chytré telefony. To platí už zhruba 17 let. Zlatý standard se ale logicky v čase mění a Vacek se zamýšlí nad tím, jestli náhodou smartphonům nezvoní hrana. „Když v roce 1996 končily kufříkové telefony, přišly tlačítkové a do roku 2007 byly standardem. Teď jsou jím dotykové chytré telefony, a to poměrně dlouho. Možná je čas na nějakou změnu,“ uvažuje.

Trendy ale v tak turbulentní době, kterou technologická scéna zažívá, těžko předvídat. Velké pokroky v generativní umělé inteligenci nebo kvantových počítačích, to vše výhled do budoucna rozostřuje. „Google třeba u nových mobilů tlačí nástroje AI, se kterými můžete odstraňovat nežádoucí předměty z fotografií. To je fajn, ale bude to opravdu ta věc, po které lidé skočí? To předem nevíte. Ale na druhou stranu se časem určitě objeví jiné aplikace, které si dnes lze jen těžko představit,“ dodává.