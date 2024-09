V jednom domě školka, ve druhém senioři, mezi nimi společný prostor. V Kutné Hoře mění továrnu na obuv

Uložit 0

Stejně jako měl Zlín Tomáše Baťu, měla Kutná Hora Jakoba Strakosche. Švec vybudoval v historickém městě obuvnickou fabriku, která vyráběla kvalitní ručně šité boty. Jako spoustu další osudů, i tenhle vzaly dějiny dvacátého století, v tom jednadvacátém se na historii rozhodl navázat rodinný developer ze skupiny Jakeš Group, který k projektu přizval také společnost Senlife budující domovy pro seniory. Dohromady je tu tak bydlení v historické budově a také mezigenerační propojení domova pro seniory s mateřskou školkou.

Jakob a jeho strýc Henry Strakosch vybudovali v Kutné Hoře de facto půlku městského bloku. Nároží Jakeš Development přebudoval na stylové historické bydlení v projektu Strakoschova vila. Šlo o dům, ve kterém majitel fabriky bydlel. Nyní dokončuje rekonstrukci někdejší továrny, ve které je kromě bydlení také mateřská školka. Na to naváže novostavbou, která dokreslí městský blok do jeho celku. To vše na hranici s historickým centrem UNESCO.

A právě v této části vznikne dům pro seniory, do kterého vstoupila společnost Senlife. Ta má za sebou úspěšné proměny historických domů, které chátraly, po rekonstrukcích jsou z nich domy pro seniory. Prvním jejich projektem byl někdejší augustiniánský klášter v Mělníce a také zámek Tmaň na Berounsku. Tentokrát se Senlife nepouští do developerské části, v Kutné Hoře se staně provozovatelem domova.

„Oslovil nás můj kamarád Marek Jakeš z Jakeš Group, která zrevitalizovala původní Strakoschovu továrnu na výrobu obuvi. Komplex dále rozvíjí formou dalšího bytového developmentu a mezi to patří i domov pro seniory,“ líčí pro CzechCrunch jeden ze zakladatelů Senlifu Lukáš Drásta.

Foto: Jakeš Development Strakoschova vila

I tento domov pro seniory ale bude něčím speciální. Jednak proto, že se bude nacházet uprostřed klasického bytového komplexu, bude tak v těsném kontaktu s dalšími obyvateli. V ještě těsnějším sevřením má být ale domov s mateřskou školkou, která je součástí právě dokončované rekonstrukce továrny. „Budou se tu tak střetávat všechny generace, a to včetně dětí z mateřské školky, která je přímo součástí projektu,“ vysvětluje Drásta.

Všechny budovy by měly mít společný vnitroblok, to znamená, že se tu budou moci střetávat všichni majitelé a obyvatelé komplexu. Pečovatelské zařízení by ale mělo být s mateřskou školkou propojené i vnitřně. „Je to proto, aby se děti a senioři mohli setkávat u společných aktivit a trávit spolu víc společného času,“ dodává jednatel Senlifu.

Marek Jakeš z Jakeš Development k tomu dodává: „V dnešní době má mnoho dětí ještě pracující babičky a dědečky. Klid a nadhled je někdy potřeba a my doufáme, že vytvoříme prostředí, které tomu půjde naproti. Sdílení prostoru mezi generacemi může výrazně obohatit životy všech zúčastněných a přispět k silnějšímu komunitnímu duchu.“

Zatímco mateřská školka má mít šedesátku míst, zařízení pro seniory nabídne zhruba 120 lůžek. To by mělo poskytovat služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, kde lidé vyžadují větší péči. Senioři budou ubytovaní v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Všechny budou mít vlastní koupelnu a toaletu. K dispozici bude nepřetržitá sociální a zdravotní péče, dále ordinace lékaře a hotelové pokoje pro příslušníky klientů domova.

V přízemí novostavby se pak bude nacházet kavárna a velká společenský místnost navazující na vstup do zahrady vnitrobloku. Na návrhu novostavby by podle Drásty měli spolupracovat i budoucí architekti v rámci studentské soutěže, ze které následně vyjde plán pro další projekční práce. Počítá se každopádně s tím, že budova bude nízkoenergetická a v moderní koncepci. Projekt by měl zahájit zkušební provoz v polovině roku 2026, s plným provozem se pak počítá v průběhu roku 2027.

Foto: Jakeš Development Strakoschova rezidence v Kutné Hoře

Strakoschovi patřili k významným osobnostem obuvnického průmyslu v devatenáctém a dvacátém století a fabrika na obuv se stala jedna z nejvýznamnějších společností Kutné Hory. Rodina ale byla židovského původu a většina jejích členů zahynula v koncentračních táborech. Výroba ve fabrice byla zastavená v revolučním roce 1948, pak se Strakoschova firma stala součástí socialistického Sázavanu.

Boty se tu ještě vyráběly, ale jen lepené pro děti. Po roce 1989 zůstala fabrika prázdná. Jakeš Development koupil polovinu bloku tvořenou fabrikou a bydlením v roce 2018. V roce 2021 započala rekonstrukcí vily, kde je osmnáct bytů ve velikostech od 1+kk po 4+kk ve čtyřech podlažích. Pak následovala rekonstrukce továrny, kterou developer proměňuje s industriálním dědictvím. V projektu jsou tak velká okna a vysoké trámové stropy.