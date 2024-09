V pražských Radlicích vyroste největší bytový dům ze dřeva. Nabídne prémiové bydlení v malých bytech

Uložit 0

Před časem oznámila společnost Skanska záměr postavit v Česku svoji první dřevostavbu. Takzvaný Dřevák se má nyní začít budovat a developerská společnost pouští do prodeje první byty. Dřevo se tak přibližuje blíž do centra metropole. Dům totiž vyroste v Radlicích.

V Česku pořád platí poměrně přísné protipožární normy, které ze dřeva dovolují stavět do dvanácti metrů požární výšky. To znamená de facto čtyři patra. Takové výšky dosáhl nyní dokončený projekt Timber Praha, což je rovněž dřevostavba, ale od konkurenční společnosti UBM a nachází se v Řeporyjích. Dřevák bude mít vyšší počet bytů, a to 76 oproti 62. Má se tak stát zatím největším bytovým domem ze dřeva v Česku.

Dřevák navrhl architekt Matyáš Cigler z architektonického studia Cigler architekti, který je velkým propagátorem dřevostaveb. Pro Skansku stvořil budovu, která využívá dřevěné CLT desky nejen jako pohledový materiál, ale i jako součást nosné konstrukce. Ty mají podle developera nahradit až polovinu potřebného objemu betonu.

V konečném součtu to znamená o třetinu nižší zátěž oxidem uhličitým než u klasické výstavby. V konkrétních číslech je to úspora zhruba 560 tun CO2. Dalších 1 400 tun oxidu uhličitého má dům ve dřevě uchovat po dobu svojí životnosti. Celý ze dřeva ale projekt není, bude stát na železobetonové monolitické podnoži.

Stavba má mít nejlepší možnou energetickou účinnost, které dosáhne díky zateplení, izolačním trojsklům v dřevěných oknech a jsou tu i exteriérové žaluzie a centrální rekuperace. „V létě to znamená přirozené snižování vnitřní teploty až o sedm stupňů Celsia, v zimě snížení spotřeby na vytápění. Rekuperace zajišťuje čerstvý vzduch při úspoře až osmdesát procent tepelných ztrát větráním,“ popisuje Skanska. Dřevák bude vybaven také fotovoltaickými panely na střechách. Fototermické panely spolu s teplem, které vzniká při recyklaci šedé vody, pak mají předehřívat teplou vodu.

Šedá voda, tedy přečištěná odpadní voda, bude sloužit ke splachování WC. To má znamenat úsporu pitné vody až o 44 procent, což je zhruba 48,5 litru na obyvatele denně. Dřevěný dům má stejně tak hospodařit s vodou, která spadne při dešti. Ze zelených střech bude stékat a hromadit se v akumulačních nádržích, počítá se rovněž s použitím poldrů, které patří k opatřením na zadržování vody v krajině. To všechno má přispět ke zlepšení místního mikroklimatu.

Skanska chce svůj první dřevěný bytový dům začít stavět v první polovině roku 2025 s termínem dokončení na začátku roku 2027. Půjde o polootevřený vnitroblok, vedle kterého vzniknou dvě klasické budovy. V nich bude dalších 101 bytů. Celý projekt dostal název D.O.K.

Dřevák počítá s menšími bytovými jednotkami, většina je tedy 1+kk nebo 2+kk. Pouze jeden byt je o jednu místnost větší, tedy 3+kk. „Dřevák má být městským bydlením především pro jednotlivce a páry, abychom vyhověli rostoucí poptávce po menších bytech,“ uvádí ředitel obchodního oddělení Skansky Lukáš Maděra s tím, že právě menší byty tvoří přes sedmdesát procent celkových prodejů na pražském trhu. Větší byty mají nabídnout dvě konvenční budovy.

Projekt má patřit do sekce prémiového bydlení, to znamená například bezpečnostní vstupní dveře, interiérové bezfalcové dveře o výšce až 210 centimetrů, uvnitř je lepená dřevěná podlaha s vytápěním nebo systém Smart Home. Některé byty budou mít rovněž k dispozici lodžii, předzahrádku či terasu.

Počítá se se sklepy, garážovými stáními, kolárnou a kočárkárnou a místností pro mytí kol či psů. V poloveřejném vnitrobloku vznikne altán s místy k sezení, budou tu lavičky i dětské hřiště. „Dřevák je pro ty, kterým voní dřevo a svým způsobem života chtějí odpovědně přistupovat k řešení globálních problémů,“ dodává k tomu architekt Jakub Cigler.