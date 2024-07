Vítěznou trofej pro Tour de France opět stvořili čeští skláři. Získal ji nezastavitelný Tadej Pogačar

Uložit 0

Je dobojováno. Letošní roční Tour de France dospěl do svého závěru a pětadvacetiletý slovinský cyklista Tadej Pogačar pozdvihl nad svou hlavu trofej pro vítěze. Ta byla i letos vyrobena českými sklářskými mistry pod taktovkou novoborské společnosti Lasvit. Za jejím designem stojí Peter Olah ze Škoda Design, který ji vtiskl podobu pomíjivosti okamžiku, kdy perfekce přechází v neuspořádanost.

Bývá zvykem, že poslední etapa Tour se dojíždí přímo v Paříži. Letošní ročník však byl výjimkou. Z důvodu blížících se olympijských her se slavností ukončovací ceremoniál přesunul do města Nice, kde nad svou hlavu pozvedl trofej pro absolutní vítěze Tour slovinský šampion Tadej Pogačar hájící barvy týmu UAE Team Emirates. Po dvouletém kralování svého rivala Jonase Vingegaarda navázal na svá vítězství z let 2020 a 2021.

Přestože má trofej znázorňovat nepředvídatelnost každé z etap, ve kterých se může stát prostě cokoliv, Slovinec letos se šesti vyhranými etapami naprosto dominoval. Na druhého Vingegaarda nakonec najel přes šest minut a po vyhraném letošním ročníku Giro d’Italia, kde též vyhrál šest etap, potvrdil pozici cyklistického vládce pro tento rok.

Foto: Lasvit Trofeje pro letošní vítěze Tour se France

Pogi, jak se slovinské hvězdě přezdívá, tak mohl pozvednout přes pět kilogramů těžkou trofej, která měří na výšku 60 centimetrů. Ta byla i letos tvořena metodou foukání a broušení skla, kdy je každý kus naprostým originálem. Proces výroby trofeje byl v Lasvitu zahájen již půl roku před odevzdání pořadatelům.

„Tvar trofeje zůstává i po letech stejný. Vyjadřuje dynamičnost a velkou symboliku. Ve spodní části je širší, tak jako je početné startovní pole během prvních etap. Ve svém středu se zužuje, protože se postupně profilují hlavní favoriti, a v horní části už po řadě úniků a spurtů stojí na kolmém vrcholu pouze absolutní vítěz třítýdenního závodu,“ popisuje designér Peter Olah ze Škoda Design, který měl podobu trofeje na starosti.

Naopak design se proměňuje. „Letošní design trofeje je inspirovaný pomíjivostí okamžiku, kdy od spodního, technicky exaktního podstavce odděleného prstencem nesoucím logo Škoda jakoby probublávaly amorfní, zdánlivě neuspořádané bublinky vytrácející se směrem k vrcholu trofeje, skrývajíc logo samotného závodu,“ dodává Olah.