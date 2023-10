Vozíkem nic nekončí. Paralympionici vyrazí s pomocí Sazky hledat do léčeben nové reprezentanty

Uložit 0

Petr Svatoš od dětství hodně intenzivně sportoval. V pubertě mu ovšem lékaři diagnostikovali nádor v okolí páteře, pro jehož vyléčení bylo třeba nasadit ozařování. A při něm došlo k poškození míchy, takže tehdy sedmnáctiletý kluk skončil ochrnutý od pasu dolů. „Myslel jsem si, že to je konec světa,“ říká. A byl to – s trochou nadsázky – právě invalidní vozík, co ho do světa dostalo. Třiatřicetiletý Svatoš je totiž českým reprezentantem ve stolním tenisu a z Tokia přivezl v roce 2013 paralympijský bronz, medaili vybojoval spolu s kvadruplegikem Jiřím Suchánkem.

Oběma sport dal novou náplň do života, zatímco Svatoše o zdraví a možnost chodit připravila rakovina, Suchánek utrpěl těžkou autonehodu. „Nakonec jsem začal sportovat ještě intenzivněji než před nemocí a díky sportu teď cestuji po světě a užívám si život opravdu plnými doušky,“ usmívá se Svatoš. Svůj optimismus a zkušenosti s tím, jak ho sport pozitivně ovlivnil, chce nyní předávat dalším lidem s handicapem. Bude se proto účastnit nového projektu ParaRestart, který v tuzemských léčebnách rozjíždí Český paralympijský výbor spolu se společností Sazka.

„Z dlouhodobého hlediska se jako jeden z nejlepších způsobů terapie jeví sport. Ten dokáže stav člověka prokazatelně zlepšit po psychické i fyzické stránce,“ vysvětluje šéf paralympijského výboru Zbyněk Sýkora, který je zároveň spolumajitelem předního výrobce invalidních vozíků Ultina. A dodává, že v Česku je na pět tisíc parasportovců, kteří jsou u výboru registrovaní a aspoň jednou týdně dochází někam cvičit.

Cílem ParaRestartu, který má rozpočet zatím v jednotkách milionů korun, je pravidelně ukazovat pacientům rehabilitačních ústavů v západočeských Kladrubech, v Košumberku na Pardubicku a v Hrabyni v Moravskoslezském kraji, co pro sebe mohou dělat a jakým sportům se mohou věnovat, bude je propojovat s úspěšnými sportovci, ale také s fyzioterapeuty nebo psychology.

„A také nám umožní systematicky hledat budoucí paralympioniky,“ přiznává Zbyněk Sýkora i skautingovou rovinu celého projektu, který má za cíl taktéž finanční podporu profesionálních parasportovců, která by byla spojená s pořízením speciálního vybavení či doprovodných služeb.

„Ačkoli parasportovec využívá stejné potřeby jako sportovec bez handicapu, nutné jsou také některé výdaje nad rámec. Zejména se jedná o doprovod, kompenzační a sportovní vybavení, které je drahé na přepravu, případně speciální protézy na dané sportovní disciplíny,“ upozorňuje stolní tenista Svatoš.

Celkově žije v Česku asi 13 procent lidí, kteří trpí nějakou formou handicapu. Rok co rok pak přibudou zhruba dvě stovky Čechů a Češek, kteří buď přijdou o nějakou končetinu, nebo zůstanou odkázáni na vozík. Velkým problémem pak zůstává jejich aktivní návrat do života, aby se neuzavírali před světem, protože pohyb v něm (ten fyzický i myšlenkový) pro ně začne být rázem složitější. Sport může být ideální cestou, jak jim pomoct.

„Podpoře sportu se v Sazce věnujeme dlouhodobě. Zastáváme myšlenku, že sport má být dostupný všem bez rozdílu. I proto jsme se rozhodli podpořit právě Český paralympijský výbor a spustit projekt ParaRestart,“ dodává šéf vnějších vztahů Sazky Petr Jonák.

Vedle toho ještě společnost Sazka podporuje i výzkum poranění míchy a iniciativy směřující k edukaci veřejnosti o významu tohoto tématu. Její mateřská skupina Allwyn se také stala globálním partnerem charitativního běhu Wings for Life World Run, který se letos už podesáté uskutečnil i v České republice.