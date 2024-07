Vpředu byznys, vzadu párty a veselí sousedé. Dva pražské bytové domy ukazují vkusně pojaté městské bydlení

Uložit 0

Každý bytový dům je malý mikrokosmos plný rozmanitých vztahů, vlastních pravidel a jedinečné atmosféry. Jak tento mikrokosmos funguje, výrazně ovlivňuje nejen to, kdo jej obývá, ale také prostředí, ve kterém se život obyvatel jednotlivých bytů odehrává. A dva pražské bytové domy ukazují, že i v takovém domě je radost žít. Objevte více příkladů zajímavé architektury v našem pravidelném newsletteru Arch, k jehož odběru se můžete přihlásit v boxu níže.

Načítám formulář...

První z domů stojí na Břevnově a díky rekonstrukci se stal ozdobou celého bloku. Zatímco ulici nastavuje svou historickou tvář s opravenou fasádou, do vnitrobloku hledí moderním pohledem s novými balkóny a kombinací světlých odstínů a dřeva.

Záměrem architektů bylo, aby se dům stal pro lokalitu přínosem a zapadl do ní. „Koncepci jsme založili na dualitě, kdy si do ulice dům zachovává jemně nalíčenou historickou tvář a do dvora ho aktualizuje současná přístavba výtahu a teras. Na rozdíl od mnoha jiných evropských metropolí nebývají v Praze u rekonstrukcí činžovních domů balkóny běžným standardem,“ vysvětlují architekti z ateliéru BY Architects, kteří měli projekt na starosti.

Dům byl celkově rozčleněn na deset bytů, kdy na každém patře vždy stojí pouze dvě jednotky. Jejich dispozice jsou 2+kk a 3+kk a všechny jsou určeny na prodej. Celý dům prodělal důkladnou rekonstrukci. Z původních stropů zůstaly jen trámy, suterén byl kompletně izolován a zvýšena jeho světlá výška. Nahrazena byla většina příček a samozřejmě i veškeré instalace, rozvody a povrchy.

Architektům se podařilo prolnout moderní styl s některými z původních prvků, které se objevují nejen na čelní fasádě domu, ale i ve společných prostorách a interiérech bytů. Jsou zde přítomny některé původní vzory a prvky, jako je například zdobné zábradlí schodiště či dlažba. Interiéry jsou minimalistické, vzdušné a světlé a nabízejí krásné výhledy přes balkóny na panorama města.

Druhý z domů se nachází u Stromovky a také nabízí dvě tváře. Do ulice se prezentuje masou zdiva, na druhé straně se však otevírá do dvora v podstatě plně skleněnou fasádou. Na místě dnešní stavby dříve stála administrativní budova z devadesátých let s železobetonovým skeletem a hlubokým traktem. Ten byl příčinou, proč celým domem rezonovalo každé bouchnutí dveří a bydlení v něm bylo spíše za trest.

Nedvěd Architekti proto navrhli nový objekt, který dostal název Rezidence Gotthardská. Skládá se ze tří křídel obepínajících vnitřní čtvercový dvůr, do kterých bylo umístěno třináct bytů. Každý z nich se směrem do dvora otevírá prostřednictvím velkoformátových oken sahajících od podlahy až ke stropu. Stínění a soukromí zajišťují dřevěné lamelové okenice.

Naopak směrem do ulice převládá masa zdiva se soklem i římsou, které však nevystupují z fasády ven, ale naopak byly zatlačeny směrem dovnitř. Na zajímavosti fasádě dodává i netradičně řešené ostění s nepravidelnými tvary, zatímco okna sdílí stejný formát. „Původně jsme zamýšleli udělat okna v různých velikostech. Památkáři však požadovali, aby měla pravidelný řád. Nepravidelnost jsme tak fasádě vtiskli jinak,“ vysvětlují architekti.

Fasáda byla ručně kartáčovaná a dostala šedopískovou barvu, která se pod slunečními paprsky jemně třpytí. Doplňují ji okna v barvě dřeva a antracitová střecha, na které mají byty v nejvyšších patrech terasy. Z nich se nabízí krásné výhledy do Stromovky a na Dejvice.