Vyšla třetí řada Medvěda. Seriál z prostředí gastronomie nedosáhl nového vrcholu, stále je ale skvělý

Seriál Medvěd předloni přišel jako blesk z čistého nebe, od prakticky neznámého tvůrce, s nepříliš známými herci a poněkud matoucím názvem. Na konci roku se ale seriál o jednom nefunkčním chicagském bistru umístil na vrchních příčkách celé řady seznamů nejlepších televizních počinů. Teď na obrazovky v Česku dorazila třetí řada – není tak skvělá jako první dvě, pořád se ale svojí huňatou hlavou trčí nad většinou produkce.

V první řadě se Medvěd představil jako svižný a zábavný, ale zároveň emočně přepjatý a nepředvídatelný seriál. Diváky zavedl do malého sendvičového bistra v Chicagu zrovna v době, co jeho vedení přebírá nový člověk – ten předchozí, Michael, totiž spáchal sebevraždu. Jeho bratr Carmy, který si restauraci bere na starost, sem přichází ze zcela jiného prostředí vysoké gastronomie. A to okamžitě znamená konflikt mezi tím, jak chce věci dělat on a jak jsou zvyklí je dělat ostatní.

Vyprávění se soustředilo především na každodenní chod kuchyně a problémy, které se vršily kvůli chaotické organizaci, sporům mezi kuchaři, nákladům na provoz na jedné a dluhům na druhé straně. V tomto ohledu si tvůrci nachystali vzrušující postupy, ať už to byly zběsilé montáže vaření, klaustrofobní styl natáčení nebo neustálé napětí. Prostor dostaly také jednotlivé postavy, ale šlo hlavně o jejich představení.

Zatímco první řada ukazovala frenetický chod kuchyně pod rostoucím tlakem, druhá zpočátku zpomalí, ale záhy se sprintem vydává novým směrem, totiž velkým předěláváním restaurace. Hrdiny čekal velký restart a namísto snahy dodržovat staré metody a kombinovat je s novým šéfkuchařem se situace v zásadě obrátila. Se šéfkuchařem už strávili nějaký čas, bylo ale nutné vstoupit do zcela jiného světa vysoké gastronomie.

A zatímco jejich domovská kuchyně procházela kompletní rekonstrukcí, jednotliví hrdinové dostali samostatné úkoly. Marcus se vydal do Kodaně naučit se vytvořit perfektní dezert, Sydney procházela restaurace a hledala inspiraci pro nové menu, Tina pracovala na svých kulinářských schopnostech v gastronomické škole, Richie pátral po smyslu a byl vyslán do michelinské restaurace nabrat zkušenosti. Carmy pro změnu dostal více prostoru pro svůj osobní život, když začal trávit čas se svojí dlouhodobou tajnou láskou Claire.

Medvěd v několika ohledech změnil přístup a překvapil diváky. Hrdinové dostali v zásadě svoje vlastní epizody a mohli jsme je tak blíže poznat a objevovali jsme s nimi nové prostředí. Seriál ale v ničem nepolevil ze své naléhavosti. Ačkoliv ve druhé řadě bylo více klidnějších momentů, skutečně vypjaté situace zacházely ještě dále, jako třeba v široce diskutované epizodě rodinné vánoční večeře působící spíš jako noční můra. Tlak na udržení bistra v chodu navíc vystřídal tlak na otevření nové restaurace – samozřejmě, že se vše muselo stihnout v šibeničním termínu.

Třetí řada seriálů bývá kritická. Když se v první představí postavy a výzvy, kterým čelí, a ve druhé se vše prohloubí, co dělá třetí? U Medvěda byla odpověď jasná. Nejdříve se řešila kapitola o provozu restaurace, pak o budování nové a teď je na čase otestovat, zda ta může fungovat. A pravděpodobně nevyzradíme příliš konstatováním, že spíš nemůže.

Foto: FX Ayo Edebiri jako Sydney v seriálu Medvěd

Už její otevření koncem druhé řady byl jeden velký chaos a od té doby se objevují jen nové komplikace. Carmyho náročná pravidla se setkávají s nepochopením a odmítnutím ze strany jeho kolegů a on sám řeší, jestli je mu vůbec kdy souzeno najít zdravou rovnováhu mezi profesním a osobním životem. Medvěd, jak se nová restaurace jmenuje, se přitom musí potýkat s nároky provozu luxusního podniku, ať už jde o obrovské náklady nebo očekávání zákazníků. A všichni hrdinové v různých formách čelí dalšímu střetu s realitou a depresi, co z něj vychází.

A tak jako se postavy Medvěda snaží najít nový směr, před podobnou výzvou stojí i seriál samotný. Třetí řadu je náročné stručně obsáhnout, protože se vydává různými cestami a ne všechny úspěšně dospívají ke svému cíli. Ačkoliv novým epizodám rozhodně nechybí drama a vzrušení, vyprávění ztratilo kus ze svojí naléhavosti, v některých momentech se příliš opakuje a zdráhá se odpovídat na otázky, které nastolila už loni.

Jak ale zaznělo už na začátku, stále je to velice dobrá podívaná, která v divácích zanechá stopu a hlad po dalším pokračování. Na Disney+ tento týden vyšlo všech deset epizod třetí řady najednou a na čtvrté se už nějakou dobu pracuje. Medvěd před pár lety přišel zčistajasna, minimálně prozatím ale můžeme počítat s tím, že s námi zůstane.