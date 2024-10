Využijme to, je to příležitost, říká o vstupu ČEZu do jaderného byznysu Rolls-Roycu ministr Vlček

Uložit 0

Rolls-Royce, to nejsou jen luxusní vozy, ale také letecké motory nebo třeba malé modulární reaktory. Právě o ně se zajímá ČEZ, který chce do společnosti investovat miliardy korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka bude investice znamenat podporu českého průmyslu.

Malé modulární reaktory (SMR) se v poslední době dostávají do hledáčku zájmu společností, jako je Amazon či Google. Technologičtí giganti chtějí s jejich pomocí získávat energii pro své datové sítě. Jednou z firem, která chce malé reaktory dodávat, je i Rolls-Royce, respektive jeho SMR odnož.

Právě do něj má v úmyslu vstoupit ČEZ v rámci investice, která podle Vlčka vyjde na několik stovek milionů anglických liber. „Pokud příležitosti nevyužijeme, tak nás to hospodářsky může opravdu velmi, velmi mrzet,” řekl ministr pro Český rozhlas.

Přesné datum stvrzení spolupráce se společností Rolls-Royce prozatím nebylo oznámeno, podle Vlčka však ČEZ nechce rozhodnutí odkládat a k dohodě by mělo dojít v nejbližší době. „V těchto dnech stojíme těsně před podpisem smlouvy,” uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Výši samotné investice nekomentoval, uvedl však, že by měl ČEZ s Rolls-Royce navázat strategickou spolupráci týkající se přímo vývoje malých modulárních reaktorů a český průmysl by měl vstoupit do dodavatelského řetězce. „Očekáváme například účast českých firem i na dodávkách a výrobě částí reaktoru,” uvedl mluvčí ČEZ.

„Využijme to, vstupme majetkově do Rolls-Royce, ale zároveň pojďme reálně něco dělat, aby to nebyl jenom majetkový vstup ČEZ. Abychom okamžitě rozvíjeli další navazující odvětví průmyslu – strojírenství, elektrotechnický průmysl a jiné oblasti, které právě tím majetkovým vstupem mohou získat opravdu velmi silnou příležitost pro svůj růst,” dodal Vlček.

Výkon malého reaktoru je přibližně poloviční oproti výkonu jednoho temelínského bloku. Například v Británii chce Rolls-Royce s jejich pomocí napájet menší města. Výhodou takového zařízení jsou jeho kompaktní rozměry, které umožňují výstavbu v továrně a následný přesun na místo určení, kde může reaktor sloužit nejen pro distribuci elektřiny, ale i tepla.