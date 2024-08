Vyzkoušeli jsme parádní Pixel 9. Jeho AI vás naklonuje do skupinové fotky a doplní snědené sladkosti

Uložit 0

Jaký je nový Google Pixel 9? Devítková novinka je parádní přírůstek do googlovské famílie, umělá inteligence přidává pár zajímavých možností (ale spíš hromadu zábavy), design se posunul k větší eleganci… Žádná jedna věc z toho není sama o sobě mega bomba – ale dohromady těch důvodů pro Pixel najdete dost.

Měli jsme v CzechCrunchi možnost vyzkoušet Google Pixel 9 a Pixel 9 Pro (ke kterým patří ještě větší a dražší model Pixel 9 Pro XL). A zaujaly nás už na první pohled. Designově se velice přiblížily iPhonu, ostřejší hrany a zaoblenější rohy jim sluší. Zadní výstupek s fotoaparáty je otázkou vkusu, ovál deváté řady ale působí mnohem elegantněji než na celou šířku roztažený foťákový pruh, co na zádech nosí starší bráchové.

U vizuální stránky věci ještě zůstaňme, srpnové dny daly dostatek příležitostí k vyzkoušení Pixelů i na ostrém slunci, kde zůstávají opravdu dobře čitelné. Což u telefonů s OLED a nejvyššími ambicemi trochu očekáváte, ale za zmínku to stojí. Prý jsou dokonce o třetinu jasnější než osmičky. Obrazovka s úhlopříčkou 6,3 palce u základního (s rozlišením 1 080 × 2 424 bodů) a Pro (1 280 × 2 856) modelu znamená také příjemně kompaktní rozměry. Nejdražší model už má 6,8 palce.

Ale telefon je hlavně na používání, ne obdivování. A tady přichází jedna obrovsky příznivá změna oproti minulým modelům. Výdrž baterie. Tam, kde hladová osmička při větším zápřahu žadonila po nabíječce den co den, při troše smůly ještě tentýž den, se Pixel 9 ozývá o mnoho hodin později. Čísly to je 4 700 mAh u dvou menších a 5 060 mAh u velkého modelu, prakticky to je klidně i den a půl na jedno nabití. Velmi příjemné.

Google toho ale dosahuje i pár triky či kompromisy. Při běžném používání to ani nezaregistrujete, ale maximální možné rozlišení v základu telefon snižuje – a hlavně pixelovský procesor Tensor G4 není při papírovém srovnání ten totálně nejtopovější model.

Poznáte to? Ani při hraní her ne, opravdu. Ale při zevrubném testování a v benchmarku uvidíte, že na tom maximálním vrcholu hardwaru vlajkových lodí od konkurence není. To je ale věc, kterou 95 procent uživatelů neřeší.

Google, udělej mi plyšový banán a doplň sušenky

Co naopak většina lidí využije – i kdyby jen jedenkrát nebo pro legraci –, to je umělá inteligence Pixelů. Zakomponování AI asistenta Gemini do telefonu je poměrně praktické a už ne kdovíjak překvapivé, můžete do něj naládovat své textové (i v češtině) nebo hlasové (bez češtiny) příkazy i fotky, propojí se s Gmailem nebo Mapami…

Větší zábava ale přijde právě s fotkami. Google už dříve představil možnost AI úpravy fotek, stejně tak i u deváté řady můžete jednoduše třeba označit flek na fotce a vymazat ho. Ale přímo v Pixelu 9 můžete prostřednictvím umělé inteligence s obrázky dělat různé psí kusy.

Proměnit bílou zeď na fotce na cihlovou? Jasně. Předělat dózu na sušenky v obřího smajlíka? Není problém. Z běžného banánu udělat plyšový? Neváhejte! Dokonce i prázdné košíčky od cukrovinek dokáže Pixel 9 naplnit. Je to legrace. A často je to až překvapivě povedené.

A to nejen na takovéhle ptákoviny s nádechem komiksové karikatury, ale i na řekněme realističtější úpravy. Co tenhle směr technologického vývoje asi znamená pro fejkové fotky a dezinformace? Nad tím radši nepřemýšlejme a přidejme si virtuální marmeládu na sušenku.

Skupinové foto bez pomoci jiné osoby

Hodně zkoušená bude také funkce Add Me neboli Přidej mě. Pro skupinové foto už nemusíte žádat kolemjdoucí. Anebo se nemusíte smířit s tím, že někdo z vaší party na fotce nebude. Pixel 9 namíříte, uděláte první snímek, pak se původní autor fotky přesune tam, kde mu focená skupina udělala místo – a vytvořením druhé fotky se oba snímky spojí.

Avizované použití pro skupinové fotografie je samozřejmě nabíledni, ale docela vtipné je takhle na jednom snímku někoho naklonovat i bez větší skupiny. Ve fotogalerii níže uvidíte několik kolegů z CzechCrunche, ale ani jeden nemá dvojče. Či klon.

Pixel 9 vám při tom pomáhá ukazováním rámečku s pozicí původního záběru i smíšenou realitou s průhledným náhledem klonované osoby, aby vše sedělo i bez použití stativu. Není to dokonalé, některé přechody mezi foceným člověkem a (staro)novým pozadím dělají telefonu problémy, ale v ideálních podmínkách jsou výsledky zcela OK.

Samozřejmě i focení bez AI je s Pixely nesmírně fajn. Základem je 50megapixelový snímač s optickou stabilizací a 48Mpx širokoúhlý snímač, Pro a Pro XL přidávají ještě taktéž 48megapixelový teleobjektiv s pětinásobným zoomem. Kvalitu fotografií můžete posoudit z okolní galerie, je vynikající.

Spolu s novými telefony Google uvádí také chytré hodinky Pixel Watch 3 a sluchátka Buds Pro 2, samozřejmostí je u smartphonových novinek čistý Android a jeho sedmiletá podpora. To všechno jsou pro Google Pixel samá pozitiva, ale čistě růžové to není.

Zamrzí absence české mluvy pro Gemini, nedostupnost některých AI nástrojů (třeba Pixel Studio pro generování obrázků), v minulosti také Pixely dokázaly trochu lépe lákat i svými cenami. Google Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL vás vyjdou na 22 990, 27 990 a 30 490 korun. Plus pár tisíc pro varianty s větším úložištěm. V této cenové hladině už je konkurence velice silná. I když i sám Pixel je pořádný silák.