Wolt slaví, Bolt Food mlčí, Foodora je dál ztrátová. A miliardový boj o kurýry pokračuje

Wolt a Foodora, které jsou na českém trhu déle, nedávno zveřejnily své výroční zprávy za rok 2023. První zmíněná služba hlásí obrat téměř 1,3 miliardy korun, zisk pak přesahuje 12,5 milionu a je meziročně asi třicetkrát vyšší. Oproti tomu zůstává Foodora dál ve ztrátě – při obratu 1,8 miliardy korun skončila v minusu 35,5 milionu. Meziročně si však polepšila, v roce 2022 totiž její čistá ztráta atakovala hranici 100 milionů korun.

Foodora navíc v roce 2023 dostala finanční injekci ve výši necelých 120 milionů korun od své matky, německé společnosti Delivery Hero. Ve své výroční zprávě ostatně uvádí, že je financována především prostřednictvím vnitroskupinových půjček. „Mateřská společnost nám dodala podporu formou příplatku nad rámec základního kapitálu,“ vysvětluje Kolesa. Dotaz, kdy by se Foodora měla překlopit do ziskovosti, však ponechal bez odpovědi. Velkou neznámou zůstávají i výsledky hospodaření Boltu, který je tradičně nezveřejňuje.

A co teď jednotlivé rozvážkové služby plánují? Například Wolt, který pochází z Finska, se chce stále více zaměřovat i na retailový segment. „Nákup potravin od našich partnerů, mezi které řadíme Albert, Penny, Tesco nebo Billu, si lidé mohou nechat doručit přímo přes nás. Zároveň pozorujeme zájem i o rozvoz léků. Wolt tak směřuje k modelu obchodního domu v kapse. Zákazníci si budou moci objednat téměř cokoliv – a doručení proběhne do třiceti minut,“ slibuje Jarošová.

Bolt Food, který do Česka přišel pro změnu z Estonska, chystá větší personalizaci ve své aplikaci. „Každý náš zákazník by měl mít k dispozici obsah, který mu je ušitý na míru, podle toho, co si rád objednává. A pracujeme také na službě pro předplatitele,“ předestírá Moško. Služba Foodora PRO už má podle Kolesy vyšší desítky tisíc předplatitelů, Wolt počet členů svého prémiového programu Wolt+ tají. Obě služby stojí shodně 99 korun měsíčně a nabízejí dopravu zdarma, výhodnější slevy i nadstandardní podporu.

Zástupců všech tří společností jsme se zeptali i na zajímavé trendy v oblasti rozvážkových služeb, které vypozorovali v zahraničí. Přečtěte si jejich odpovědi: