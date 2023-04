Vše je o lidech kolem nás, říká Adam Kolesa z Foodory, který dříve radil i vedení jaderné elektrárny

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Adam Kolesa, šéf společnosti Foodora, na kterou se po nedávném rebrandingu přeměnilo Dáme jídlo. Do čeho investuje vůbec nejraději? Proč má zvláštní vztah ke Španělsku? A co by jako táta od rodiny ocenil nejvíce ve svém obývacím pokoji?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Spát chodím vždy mezi desátou večer a jedou hodinou ráno. V průměru naspím maximálně šest až sedm hodin. Mám dvě malé děti, tak to není úplně brnkačka.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Hned po probuzení otevřu e-mail a pracovní chat, který u nás ve Foodoře běží na Slacku. Vím, že bych asi neměl, ale tak nějak si nemůžu pomoct.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Pro svou práci nejvíc využívám iPhone a laptop. Nejčastěji mi na něm běží e-mail nebo firemní Slack. Hodně jsem si oblíbil i Notion na psaní různých poznámek a organizaci myšlenek všeho druhu, určitě můžu všem vřele doporučit. Vedle toho mi pak samozřejmě v telefonu pořád běží aplikace Foodora a ve volném čase si také rád něco pustím na Spotify či Audible. Nebo projíždím Twitter.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Za mě rozhodně platí rčení „modrá je dobrá“, tím se řídím i při výběru outfitů. Moc si nepotrpím na obleky a kravaty, čím pohodlnější oblečení, tím za mě rozhodně lepší. Co se tenisek týče, mám moc rád švýcarskou značku On.

Foto: Skip Pay Adam Kolesa vede službu Foodora

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

V mém batohu byste asi nenašli nic nestandardního. Laptop, doklady, platební a věrnostní kartičky a zpravidla dvoje sluchátka. Pro jistotu v batohu navíc nosím i AirTag od Applu, abych měl jistotu, že ho vždy najdu.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Nejlepší lifehack, který mě vždycky dokáže nakopnout a motivovat, je pro mě čas s rodinou a sport. Úplně ideální je, když se obojí povede spojit dohromady a můžeme někam vyrazit na výlet. Z vyloženě praktických věcí mi pak dobře funguje nedávat si kafe hned po probuzení a používat na organizaci věcí aplikace, mně osobně se na to osvědčil právě Notion. Vřele můžu doporučit zkusit sem tam nějakou schůzku dělat za chůze. Člověku se snadno zaplní kalendář a sedět celý den v zasedačkách jednoduše není zdravé.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Ze světa seriálů naprosto miluji show Mr. Robot, a to nejen kvůli super scénáři a propracovanému ději, ale i hereckému obsazení. Rami Malek, Christian Slater, ale i všichni ostatní, kteří se na seriálu podíleli, odvedli opravdu skvělou práci. Za mě rozhodně vybočuje z řady.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Moje největší srdcovka je Florence and the Machine. Spíše než hudbu jsem si ale v poslední době zvykl poslouchat podcasty. Třeba Lex Fridman má takový uklidňující hlas. Z dalších pak třeba Acquired nebo All In.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

S rodinou nejčastěji vyrážíme na Mallorcu. To je pro nás tak trochu srdcovka, hlavně kvůli krásné přírodě a super trasám pro cyklistiku. Musí to být ale mimo sezónu, jinak je tam na nás trochu moc turistů. Obecně mám ke Španělsku hodně blízko, ještě na škole jsem rok studoval v Madridu.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Jako táta od rodiny bych asi nejvíc ocenil nějakého robota, který by každý večer uklidil po dětech. To by bylo fajn.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Nejraději jezdím na kole. Z garáže ho vytáhnu vždy, když to alespoň trochu jde. Třeba na vzdálenější výlety co přírody nebo za příbuznými nám ale nejlépe poslouží náš Kodiaq. Jako rodinné auto se nám osvědčilo.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Tak jídlo samozřejmě ideálně objednáváme přes aplikaci Foodora. Když ale zrovna chceme vytáhnout paty z domu, rádi se ženou zajdeme třeba do El Camino v Praze.

Jak jste si vydělal první peníze?

Jako kluk jsem začínal mytím aut v autobazaru. Tenkrát to nebylo za moc peněz, ale byly teda dost odpracované!

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Když pominu dost podivná auta v autobazaru, kde jsem si vydělával mytím, možná by to byly překlady obskurních technických manuálů, které nejspíš nikdy nikdo nečetl.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Neboj se!

Investujete?

Nejlepší dlouhodobou investicí, kterou jsem si kdy mohl pořídit, jsou moje dvě děti. Právě do nich investuji zdaleka nejraději, ať už lásku, čas nebo peníze. Čas pak také investuji do svého vlastního rozvoje: rád se neustále vzdělávám a posouvám kupředu. Z finančního sektoru pak zmíním třeba konzervativnější investování do akcií, dluhopisů a nemovitostí. Nevyhýbám se ale ani kryptoměnám.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Kdysi mi někdo řekl: „Je to o lidech.“ A já si stále více a více uvědomuji, že je to všechno opravdu o lidech kolem nás, kterými se obklopíme. Právě ti vás mohou nejvíce posunout. A právě tak to funguje i ve Foodoře: jsme jeden tým, který se umí vzájemně povzbudit a posunout q-commerce zase o krok dál.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

S průšvihy a faily se potkávám snad každý týden. Asi nejzajímavější z nich, nad kterým se vždy zasměji, je třeba snaha radit managementu jaderné elektrárny, jak mají lépe dělat technické věci, aby se dostali do top desítky. Naštěstí to vše dobře dopadlo.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Za své vůbec nejlepší kariérní rozhodnutí považuji volbu jít pracovat do consultingu, ale také z něj včas odejít. V životě nás zkrátka potká velká spousta super příležitostí, jen je musíme umět využít.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Velkou inspirací je pro mě někdejší zakladatel Dáme jídlo, podnikatel Tomáš Čupr. Je hodně ambiciózní a velice odvážný. Pozoruhodná je i jeho obsese zákaznickou zkušeností, kterou ale spousta lidí přehlíží.