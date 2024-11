Z magazínu The Mag udělal mnohamilionový byznys. Teď Jan Strach pomůže s podnikáním ostatním

Uložit 0

Všichni, kteří chtěli mít na české poměry unikátní rapový videoklip, mu psali. Stejně tak se prosadil v reklamách pro několik velkých značek, například Air Bank. A pak pomohl rozjet populární online magazín The Mag do podoby, kdy vydělává desítky milionů korun ročně a pouští se často do náročných produkcí s velkou sledovaností. Jan Strach se zkrátka neumí zastavit – a teď svůj talent překlápí do nového projektu, se kterým chce pomoci k úspěchům i dalším lidem. Včetně třeba zrovna vás.

Cesta k byznysovému úspěchu často nevede přes internetové poučky nebo rady od ChatGPT. Spíš to chce znát background od někoho, kdo v tomto rybníku plave už několik let – a ideálně si k tomu najít parťáka nebo parťačku. Podobně jako si Jan Strach našel Petra Žižku alias Pedra, který mu kreativní kariéru pomohl nakopnout. Teď Strach spouští novou platformu, která má pomoci právě s hledáním partnerů do byznysu. A nejen do něj.

„Byl to Pedro, který mě vtáhl do tvorby hudebních videoklipů, se kterým jsem se vydal do oblasti reklam – a se kterým jsem koupil většinový podíl v magazínu The Mag. Velkou měrou se podílel na mém kariérním úspěchu, přitom za to mohlo jedno setkání na intru. A Tugedr má za úkol stejnou věc: spojit dvě strany, které si vzájemně pomohou,“ říká Strach pro CzechCrunch.

Foto: Archiv JS / CzechCrunch Jan Strach a jeho nová služba Tugedr

V principu je Tugedr jakýmsi prostorem pro spolupráci a propojení lidí, kteří chtějí společně podnikat – zájemci na to půjdou přes zveřejňování „inzerátů“. Nemusí jít přitom jen o nápad na nový startup, ale rovnou o zajetý byznys, který jen potřebuje nakopnout. Nebo zachránit od krize. I proto tvůrci počítají s tím, že nedílnou součástí platformy budou i investoři, kteří by projekt pomohli financovat.

„Nejsme primárně startupový akcelerátor, který se zaměřuje na kapitál u nových projektů. My chceme spojovat různé podnikatelské příležitosti, což nás na trhu odlišuje,“ doplňuje Strach s tím, že aktuálně jednají o zapojení i známých investorských jmen, zatím si je ale nechává pod pokličkou. V plánu také je, že by se do podpory zapojoval i on sám, respektive s Pedrem.

Každý potřebuje svého Pedra

V posledních deseti letech se z rodáka z Ústí nad Labem stalo velmi známé jméno, které rezonuje zejména v hiphopové komunitě. Ostatně to byl on, kdo natočil jedny z nejzajímavějších videoklipů pro áčkové interprety z Česka a Slovenska, třeba Yzomandiase, Ektora, Sergeie Barracudu, Viktora Sheena nebo Gleba či Rytmuse.

Příliš se ale neví, že na celé cestě nebyl sám – nesmírně důležitý vliv na to měl právě Petr Žižka alias Pedro, se kterým mimo jiné provozují populární internetový magazín The Mag. Ten jen na Instagramu sleduje téměř tři sta tisíc lidí. A neméně silný je na TikToku a YouTube, kam dává své nové videoprojekty.

Foto: Archiv JS Jan Strach a jeho parťák Petr „Pedro“ Žižka

„Uvědomil jsem si, že všichni si takového parťáka zaslouží, i když zrovna nemuseli mít to štěstí, že by si ho našli přirozenou cestou. Často to, co podnikatelé potřebují, nejsou jen peníze, ale hlavně partneři, kteří pomohou s dalším rozvojem a dokáží se vést na stejné vlně nadšení. Toho chceme teď dosáhnout s Tugedrem,“ říká Jan Strach.

Nejprve ale bude třeba dostat platformu mezi lidi – a právě na to chtějí tvůrci využít především své profily na sociálních sítích. Stačilo, když teaser na Tugedr sdílel Strach na svém Instagramu, přes který hned dokázal získat tři tisíce nových lidí, kteří si instagramový profil Tugedru dali do sledování. Očekává, že se o novince bude i přirozeně mluvit.

„Co si budeme, člověk musí hrát s kartami, které má, takže velkou pomocí k propagaci budou i The Mag a mé známosti. Nicméně nejvíce sázím na autentické příběhy lidí,“ dodává pro CzechCrunch. A byť z nového projektu nechce mít svou mašinu na peníze, zpoplatnit ji musí, už jen kvůli legitimitě a profesionalitě.

Vzhledem k tomu, že Tugedr funguje na webových inzerátech, zpoplatňuje jejich uveřejnění. Sedmidenní inzerát na konkrétní příležitost stojí 139 korun, na celý měsíc pak 299 korun. „Za nižší stovky korun zavádíme i topování, ať se nabídka objevuje výše ve feedu,“ doplňuje Strach. Uživatelé si ještě budou platit i měsíční členství s různými výhodami.

Výhledově k uživatelům zamíří i mobilní aplikace, která je aktuálně ve vývoji, což by opět mělo pomoci s nárůstem nových lidí s chutí po rozjetí nebo zlepšení byznysu. „Nabízíme i příležitost, jak jednoduše prodat například kus umění, sběratelský předmět nebo jinou cennost. Nebo nemovitost. Nemusí to být jen o dlouhodobém budování partnerství. Lidé si tam zkrátka ideálně najdou to, co hledají,“ zakončuje.