Coworkingový trh v Česku se konsoliduje. WorkLounge kupuje za 450 milionů další budovu v Praze

Poptávka po flexibilních kancelářích roste, protože změna způsobu využívání kancelářských prostor se týká stále více firem, nehledě na jejich velikost. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Savills, která se specializuje na komerční nemovitosti, a potvrzuje to na příkladu České republiky. Rychlost expanze takzvaných servisovaných kanceláří a coworkingů je prý v Praze druhá největší v Evropě, vede Londýn. Lokální trh se zároveň konsoliduje a prim na něm hrají tři největší hráči. Jedním z nich je česká společnost WorkLounge, která pro posílení své pozice akvírovala další budovu v hlavním městě.

Provozovovatel coworkingových prostor a servisovaných kanceláří nedávno dokončil nákup administrativní budovy City Point na Pankráci v Praze 4. „Tato akvizice představuje nejnovější přírůstek do našeho soukromého realitního portfolia a brzy se stane novým domovem naší šesté pobočky WorkLounge,“ hlásí zakladatel firmy Lubomír Šilhavý, který je jejím stoprocentním majitelem. Zmíněnou budovu WorkLounge přebral od investiční společnosti Amundi, která ji dosud vlastnila. Hodnota transakce prý přesáhla 450 milionů korun. Jakým způsobem byl nákup financován, nechtěli zástupci WorkLounge prozradit.

Dosud měla firma, která v čele s Lubomírem Šilhavým otevřela své první sdílené kancelářské prostory v Česku v roce 2015, pět poboček – čtyři v Praze, ve Foru Karlín, na Václavském náměstí, na Smíchově a v ulici Na Příkopě, a páté centrum má v USA v Cape Coral na Floridě. Brzy chce WorkLounge začít operovat v nově akvírovaném City Pointu na Pankráci a zkraje příštího roku otevře další pobočku v Dejvicích. Zatímco v Karlíně, v budově Diamant na Václavském náměstí, v ulici Na Příkopě a v Dejvicích je v pronájmu, Klamovka na Smíchově, City Point na Pankráci a budova na Floridě firmě patří. Stejně jako budova na Žižkově, kde Šilhavý a spol. začali v někdejším hotelu provozovat komunitní bydlení.

Foto: Mint Investments Budova City Point na Pankráci v Praze

Budova City Point nabízí celkem 8 750 metrů čtverečních prostoru, přičemž 500 metrů čtverečních bude vyhrazených pro nově budovaný coworkingový prostor pod značkou WorkLounge. „Zařazení City Point do portfolia WorkLounge zajišťuje jeho klientům další možnost využití coworkingu na významném byznysovém místě na Pankráci. Množství firemních a soukromých nájemců v nejbližším okolí svědčí o trvalé popularitě této pražské lokality a doplnění stávajících center WorkLounge o City Point bude atraktivní variantou pro současnou i novou klientelu,“ komentuje akvizici Stuart Jordan, generální ředitel Savills pro střední a východní Evropu, která WorkLounge zastupovala.

Mezi stávající nájemce City Pointu patří například telekomunikační společnost O2, provozovatel fitness centra Form Factory nebo pojišťovna AXA Assistance, kteří i nadále zůstanou. Nový coworkingový prostor by se měl v budově otevřít začátkem příštího roku. „Samozřejmě bychom rádi nové členy zapojili do naší komunity, avšak změny v kancelářích stávajícím nájemcům nemáme v plánu provádět, jejich kanceláře jim určitě zůstanou, pokud si nájemníci nebudou sami přát nějakou změnu. Novinkou pro ně budou naše přidané služby servisovaných kanceláří, různé benefity, eventy a mohou také využívat všech výhod coworkingových částí, od vlastní manažerky pobočky přes služby recepce po možnost pracovat některé dny z dalších lokalit,“ doplňuje Šilhavý.

První pobočku WorkLounge otevíral v Česku ve Foru Karlín. Jeho flexibilní kanceláře od té doby využilo přes čtyři tisíce členů. Dosud firma nabízela prostory o rozloze přes deset tisíc metrů čtverečních a její komunita čítá přes 1 200 aktivních členů. V loňském roce WorkLounge podle své účetní závěrky vygeneroval obrat přesahující 30 milionů korun, což představovalo meziroční nárůst o téměř čtyřicet procent. Z mírné ztráty v roce 2021 se zároveň firma přehoupla do zisku ve výši necelých 1,5 milionu korun.

Vedle WorkLounge k největším hráčům na českém trhu patří společnosti Scott.Weber a IWG a jeho Regus. „V České republice, zejména v Praze, která dominuje trhu s flexibilními kancelářemi, probíhá v současné době expanze a konsolidace provozovatelů servisovaných kanceláří. Tento trh se profiluje do tří hlavních hráčů s největší sítí poboček, a to jsou WorkLounge, Scott.Weber a IWG/Regus. Dalším vlivným účastníkem je Impact Hub a servisované kanceláře Mo-cha ze skupiny Cimex. Nicméně strategie těchto klíčových hráčů se může lišit a každý z nich nabízí poněkud odlišný produkt,“ říká Pavel Novák, Head of Office Agency Savills CZ & SK.

Podle dat této společnosti se v první polovině letošního roku sektor flexibilních kanceláří podílel na realizovaných pronájmech kanceláří v Londýně ve výši 13 procent, druhá byla Praha s podílem osm procent, třetí Amsterdam se šesti procenty. „Operátoři flexibilních kancelářských prostor v Česku stále hledají nové atraktivní lokality. Řada transakcí je před uzavřením. Tato expanze reaguje na rostoucí poptávku a změnu způsobu využívání kancelářských prostor, která se netýká již jen ‚mikrotýmů‘, jak tomu bylo v minulosti. Po pandemii totiž roste poptávka nejen ze strany českých firem, ale i ze zahraničních společností s menšími a středními pobočkami, které preferují tento model až do zhruba 50 až 70 pracovních stanic,“ dodává Novák.