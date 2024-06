Z nazouváků od Crocs udělal módní trend a oslnil TikTok termoskou. Teď nám chce obout hravé polobotky

Uložit 0

Dodnes se jim lidé posmívají – a obzvlášť Češi si berou jejich falešnou verzi třeba na zahradu. Gumové nazouváky Crocs se ale ve světě staly velkým hitem, kterého se neštítí ani áčkové celebrity. Možná by to tak ale nebylo, kdyby jim z pozice marketingového šéfa nevelel Terence Reilly, který mimo jiné udělal z obyčejné termosky pro kempování fenomén mezi mladými lidmi. Teď dostal příležitost vyrobit další módní trend a opět pod hlavičkou značky Crocs. Na paškál si bere hravé polobotky, které chce v létě dostat na nohy úplně všech.

S produktem by měl mít zákazník vztah. Jakmile ho má, šance, že si ho bude kupovat opakovaně, je mnohem větší – a zároveň ho bude doporučovat i mezi známými. Nad tím přemýšlel ostřílený markeťák Terence Reilly, když před skoro desíti lety přicházel do americké firmy Crocs. Ta původně vyráběla gumové pantofle určené pro loďaře, když se ale její nabídka chytře uchopila, stal se z ní lovebrand, který je dnes známý po celém světě.

Strůjcem velkého úspěchu značky Crocs, kterou v minulosti silně propagoval i například Justin Bieber, byl právě Reilly, jenž z ní udělal něco, s čím se lidé dokážou ztotožnit. Především prosadil, aby se gumové pantofle objevovaly ve více barvách. Neméně důležitým aspektem se stal i důraz na funkčnost – zákazníkům prodával něco, u čeho automaticky vědí, na co to budou potřebovat. Pak začal spolupracovat také s celebritami a vymyslel strategii, jak prodávat limitované, vzácnější modely.

Reilly byl součástí skupiny Crocs do roku 2020, poté odešel do jiné oblasti, kde aplikoval podobné principy. Coby marketingový guru si to zamířil do tradičního amerického výrobce vybavení pro kempování Stanley, kde se postaral o to, aby se jeho jinak vcelku obyčejná termoska Quencher s uchem a brčkem stala naprostou senzací mezi mladými na internetu. A to zapříčinilo, že se loni tržby Stanley zvedly na 750 milionů dolarů (v přepočtu 17 miliard korun). V roce 2019 to bylo jen okolo 70 milionů.

Foto: Crocs / Stanley Terence Reilly

Právě ona termoska měla ještě loni skoro až nepochopitelnou auru. Všimli si jí totiž uživatelé TikToku, kteří s cílem pít více vody přes den a chovat se o něco ekologičtěji začali využívat právě Quencher, což způsobilo takzvanou šuškandu – a najednou ji celá Amerika chtěla vyzkoušet. Zlom pak přišel s videem, kdy jeden z uživatelů natočil, jak mu shořelo auto, ale s termoskou to prakticky nic neudělalo. Marketing zadarmo.

Teď se ale Reilly vrací zpátky ke kořenům – a opět to vyzkouší v byznysu s botami. Přijal výzvu stát se prezidentem nepříliš známé, zato potenciálně velké značky HeyDude, která je původem z Itálie a soustředí se zejména na nápadité polobotky do teplých dní. Zajímavé je, že ji od roku 2022 vlastní právě Crocs, který ji koupil za více než dvě miliardy dolarů. A má s ní velké plány. Proto do ní obsadil Reillyho s jeho 25 lety zkušeností v marketingu, který se s ní pokusí udělat to, co dokázal s gumáky.

HeyDude je přesně ten typ značky, která se oproti ostatní obuvi odlišuje v designu a všeobecném přístupu k budování brandu. Snaží se být hravá a cílí především na lidi ve městech, kteří mají rádi barvy a jednoduché zpracování. Podobně jako Crocs jsou ale polobotky od HeyDude brány za nepříliš vzhledný výstřelek, který podle některých nesedí na nohou a vypadá příliš široce. A to je přesně situace, kterou Reilly hledá. Chce lidem ukázat, že ve výsledku jsou sexy.

Proto pro další rozvoj nasadí strategii, která se mu tak vyplatila za dlouhé roky v Crocs. Namísto toho, aby z bot od HeyDude udělal co nejmasovější produkt, ukončí spolupráci s méně důležitými obchodními partnery, aby se značka soustředila hlavně na prodeje v rámci celé skupiny Crocs. Stejně tak má v plánu dostat polobotky na nohy celebrit, které je pak samy víceméně rozšíří dál.

Navíc bude muset jednat poměrně rychle – ačkoliv hospodářské výsledky mateřského Crocsu rostou, situace s HeyDude není úplně příznivá. Za poslední kvartál loňského roku se tržby značky s polobotkami propadly na hranici 228 milionů dolarů (5 miliard korun), tedy o 18,5 procenta méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Potřebují teď člověka, který je dokáže nastartovat.

„Těším se na to. Vidím významnou příležitost k dalšímu zvýšení povědomí o značce HeyDude, její žádanosti a významu a budu spolupracovat s týmem na vybudování trvale rostoucí a ziskové značky v průběhu času,“ uvedl oficiálně Reilly k nové štaci.