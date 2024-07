Z Pražského hradu na beskydské louky. Architekti dokončují bydlení na okraji horské přírody

Uložit 0

Rožnov pod Radhoštěm poptával především bydlení pro mladé lidi a rodiny. Vybral k tomu pozemek, který z jedné části navazuje na místní sídlištní zástavbu, z té druhé se ale otevírá do beskydských luk plných kvítí a podmanivých hor. Po letech se nyní projekt dokončuje a je skoro vyprodaný.

Město nechalo vypracovat územní plán už v roce 2016. Od roku 2019 se pak v Beskydech staví, a to v několika etapách, přičemž ta předposlední byla dokončena letos v květnu a poslední bude na konci léta. Autorem je studio Acht architekta Václava Hlaváčka, který mimo jiné už léta dokresluje areál Pražského hradu. Naposledy třeba v projektu Nového probošství.

Stejně tak je unikátní i projekt Eden Rožnov, kterému architekti přezdívají Nová rožnovská humna. To proto, že aktuální výstavba jakoby vrátila klasická humna, která historicky patřila k obcím podobné velikosti. Říkávalo se „za humny“ ve smyslu za stodolami nebo také tam, kde zástavba přechází do volné krajiny. A to je příklad beskydského komplexu.

Nevytěžil zdejší pozemky na maximum, naopak, vznikl zde projekt, který je složený z takzvaných dvojdomů, jež nerostou do výšky, ale nechávají volný pohled směrem do krajiny, do hor i na město. Zároveň není zástavba tak hustá. To všechno je ale dostatečně blízko, aby tu nechyběly služby a infrastruktura. Jen kousek odsud je obchod, mateřská škola i veřejná doprava.

„Navržené bydlení harmonizuje území, nesnaží se místo vytěžit a zničit ho. Nové bytové domy jsou rozmístěné od hrany již stojících domů směrem k horám tak, aby respektovaly tvar kopce a nepřevyšovaly horizont,“ popisuje Hlaváček.

Dohromady tady vzniklo patnáct moderních budov. V každé z nich je pouze šest až třináct bytů. Zatímco v té předposlední to bylo ono maximum, v právě dokončovaném domu jich bude už jen osm. Celkem tu od roku 2019 až do konce letošního léta vznikne 97 bytů v dispozicích od jedné místnosti s kuchyňským koutem až po čtyři a o velikostech 35 až 120 metrů čtverečních. Každý byt má terasu či balkon a také parkovací stání.

„Chtěli jsme, aby výstavba citlivě respektovala okolní přírodu a aby nabídla maximální pohodlí svým obyvatelům. Proto jsme pečlivě vybírali architekty a rozhodli se místo jedné či dvou velkých budov postavit raději větší počet malých domů. Zájem o bydlení v našem projektu potvrdil, že toto rozhodnutí bylo správné,“ říká Petr Goldmann z Eden Rožnov s tím, že v nabídce je posledních pár bytů.

Domy navazují na tradici. Jsou zděné a většina má sedlovou střechu. Štíty jsou bílé, fasáda některých z nich je také ze stran obložená dřevem. Patra jsou maximálně tři až čtyři. Byty mají zároveň přinést individuální bydlení, které zajistí co největší možné soukromí. To všechno zařadilo ještě nedokončený projekt do nominací na Českou cenu za architekturu v roce 2021.

Studio Acht má kromě Pražského hradu na svém kontě i další oceňované realizace. Od roku 1993, kdy vznikla pobočka nizozemského studia v Česku pod vedením Václava Hlaváčka, pracoval ateliér na desítkách projektů, mezi nimiž byla například obnova Sázavského kláštera a aktuálně je to konverze brněnského brownfieldu Vlněna či činžovní domy na pražských Příkopech.