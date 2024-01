Věc vskutku nevídaná. Pražský hrad nově zdobí zrekonstruované Probošství a dvě nové přístavby

Uložit 0

V Praze snad neexistuje lukrativnější místo. Tedy pokud nebudeme brát v potaz samotnou katedrálu svatého Víta, kde jsou však podobné aktivity nemyslitelné. V areálu Pražského hradu by měla otevřít kavárna Starbucks, to už je známé. Ale kam se vlastně stěhuje? Do budovy Nového probošství, která dlouhá léta připomínala spíše ruinu. Změnilo se to ke konci loňského roku, kdy se konečně znovu otevřela veřejnosti. Navíc tu vznikly dvě přístavby, což je věc na Hradě vskutku nevídaná.

Právě pro lukrativní místo, dlouhou historii, ale i pro samotnou přístavbu je projekt Nového probošství unikátním počinem. Kompletní nová stavba či přístavba totiž nevznikla v místě, kde sídlili čeští vládci, už desítky let. Posledním skutečně výrazným zásahem do vnější podoby areálu Pražského hradu byla dostavba samotné katedrály spolu s realizacemi slovinského architekta Jože Plečnika z 20. a 30. let minulého století. A pak ještě Dům československých dětí, který tu byl od šedesátých let, ale už neexistuje.

Ale popořádku. Nový příběh budovy na svatojiřském náměstí by se totiž nemohl psát nebýt církevních restitucí. V rámci nich se Nové probošství vrátilo zpět do rukou Metropolitní kapituly u svatého Víta. A to v roce 2016, po dlouhých letech sporů, jestli památka patří státu, nebo katolické církvi. Zub času se na pozoruhodném domu podepsal. Od druhé světové války chátral a chátral, nic na tom nezměnilo ani poválečné období. Rok 1948 zkázu dokonal a po roce 1993 se nestalo také nic. Co na tom, že stojí vedle nejikoničtější památky Česka.

Když pak dům znovu připadl Metropolitní kapitule, začalo se plánovat. Trvalo to dlouhých sedm let. „Vzhledem k tomu, že se Nové probošství nachází v areálu nejvýznamnější národní kulturní památky a zároveň ve vojensky střeženém prostoru se sídlem prezidenta republiky, to byl v mnohém velmi specifický a náročný projekt,“ komentoval obnovu Ondřej Stříteský z Metropolitní kapituly.

Výsledek je ale impozantní. Nejen proto, že se pro turisty na mapě Pražského hradu znovu objevila úctyhodná stavba, kterou ve druhé polovině devatenáctého století vybudoval architekt Josef Mocker, mimo jiné autor dostavby svatovítské katedrály. Hrad získal také nové nádvoří, které bylo pro veřejnost dlouhá léta zavřené. Je odsud naprosto neobvyklý výhled, a to na Jelení příkop a Míčovnu v Královské zahradě, především proto, že žádný jiný dvůr není na severní hradbě přístupný.

Netradiční výhled

Jednoduché to ale nebylo, vzhledem k tomu, že Nové probošství stojí na místě dvou vrcholně středověkých domů – hejtmana a nejvyššího písaře – museli na místo nejdříve nastoupit archeologové, kteří měli za úkol zjistit, na kolik se původní domy zachovaly. Sahaly do areálu dvora i do interiéru současné stavby. Podle toho se pak upravil i finální projekt tak, aby do původních konstrukcí zasahoval co nejméně.

Rekonstrukce i dostavba je dílem renomovaného architektonického studia Acht, které už je na Hradě jako doma. Ateliér tu pracuje od roku 2008 a podílel se na úpravách Letohrádku královny Anny, Ústavu šlechtičen, jižního, severního i západního křídla nebo stezky v horním jelením příkopu.

„Architektonickým záměrem byla v první řadě památková obnova historické budovy zčásti řešená jako rehabilitace jejích interiérů i exteriérů s evokací podoby z doby vzniku historického objektu v závěru devatenáctého století. Budově se nyní navrátilo původní určení, administrativní provoz církevních institucí, zejména Metropolitní kapituly svatého Víta,“ popisuje studio Acht projekt.

Renovace zahrnovala například dřevěné kazetové stropy nad hlavním schodištěm, které byly poškozeny vlivem zatékání. Dochovala se kachlová kamna, obnoveny byly povrchy dveří a oken, stejně jako dlažba nebo dřevěné a parketové podlahy. Platí, že většina konstrukcí a prvků objektu byla nějak poškozená.

Samotný Starbucks má nicméně sídlit v jedné ze dvou novostaveb. Nové objekty mají obklady z vyhnánovského pískovce, fasáda je prosklená se subtilními ocelovými rámy, uvnitř jsou dřevěné podlahy. „Dostavby ctí a vycházejí z nerealizovaných záměrů Josefa Mockera, který ve svých návrzích Nového probošství s křídly počítal,“ uvedl hlavní architekt studia Václav Hlaváček. Ve druhé budově bude sídlit administrativa.

V kavárně sice bude jen něco málo přes padesát míst, nový prostor pro veřejnost ale vznikne také na zmíněném nádvoří, které sousedí s Jelením příkopem. Na místě, kde Mocker plánoval také altán, vznikla kamenná vyhlídka s kašnou. Ta je z mrákotínské žuly a litého bronzu. Na dvoře je pak žulová dlažba z lomu Březinka.