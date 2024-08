Z vědy rovnou do byznysu. Pomáhají s přechodem na bezuhlíkovou budoucnost, jako investora mají Sudop

Uložit 0

Občas se říká, že v Česku špatně funguje transfer poznatků z akademické sféry do té komerční. Existují ale příklady, které ukazují, že to jde – jedním z nich je Lukáš Ferkl. Nejprve s pomocí evropských fondů vybudoval a několik let vedl pro ČVUT ústav zaměřený na moderní stavební a energetické technologie, po odchodu založil se svou spolupracovnicí Lucií Siskosovou startup, který firmám pomáhá s přechodem na zelenou ekonomiku. A po třech letech existence společnosti EnviTrail, pro niž získali i silného investora, říkají: „Každý rok rosteme o 100 procent.“

Když v roce 2021 skončil Ferkl v čele Univerzitního centra energeticky efektivního bydlení známějšího pod zkratkou UCEEB, jež stojí v hypermoderní budově na okraji průmyslové zóny u městečka Buštěhrad na Kladensku, měl jasno v tom, že chce začít podnikat. Po 20 letech ve vysokoškolských a vědeckých kruzích, byť v roli spíše manažera, cítil, že je potřeba zkusit něco jiného.

„Firmu jsme založili v létě 2021. A vůbec nic se nedělo. Několik měsíců jsme byli na suchu,“ směje se, když se svou spoluzakladatelkou Lucií Siskosovou vzpomínají na své startupové začátky. „Učili jsme se za pochodu, nedošlo nám třeba to, jak důležité je mít například nějaké reference, bez nichž vám nikdo zakázku nejspíš nedá,“ doplňuje jej kolegyně.

Oblast, na kterou se Ferkl a Siskosová vrhli, dobře znali z univerzity – pomáhat jiným firmám být zelenější a správně plnit různé povinnosti skryté pod nepříliš populárním označením ESG (zkratka pro environmental, social and corporate governance). Dnes EnviTrail nabízí tři základní balíčky služeb: výpočet uhlíkové stopy firem či produktů, komplexní pomoc s ESG, tedy reporting, audity či implementaci strategií, a pak takzvané LCA, tedy posouzení dopadů produktů na životní prostředí.

Může se to všechno zdát jako nudné papírování a byrokracie, jenže jde o oblasti, na které je především v Evropě (ovšem nejen v ní) kladen čím dál větší důraz. A například velké nadnárodní společnosti, jako jsou třeba automobilky, postupně od svých subdodavatelů vyžadují, aby podobně jako ony měly vše v souladu s dlouhodobými zelenými plány, které si jak EU, tak jednotlivé koncerny vytyčily.

„Právě společnosti, které fungují jako subdodavatelé pro mezinárodní skupiny, jsou našimi častými klienty,“ vysvětluje Lucie Siskosová, která v EnviTrail zastává pozici CEO. Do portfolia zákazníků firmy ale postupně přibyli prvoligoví byznysoví hráči, takže dnes pomáhají s uhlíkovou stopou či ESG mimo jiné Škodě Auto, ČSOB, skupině Packeta, pod níž spadá i Zásilkovna, developerovi JRD, výrobci krmiva pro domácí zvířata Vafo nebo jednomu z největších výrobců nemocničních postelí na světě Linet.

Jestliže v prvních měsících roku 2021 to s EnviTrail vypadalo všelijak a prvního zaměstnance si mohli dovolit najmout až po téměř roce, dnes pro ně pracují už tři desítky lidí. Loni měli obrat 12 milionů korun, letos cílí na 25 milionů a v tempu stoprocentního růstu chtějí pokračovat i v roce 2025. „Ten bude klíčový, protože vejde v platnost legislativa známá jako CSRD, která zavede nutnost reportingu a sběru dat o udržitelnosti pro mnohem širší okruh firem,“ upozorňuje Ferkl.

Foto: ČVUT Moderní budova Univerzitního centra energeticky efektivního bydlení (UCEEB)

Pro odlepení se od země byl při startu společnosti důležitý organizační talent Lucie Siskosové a kontakty Lukáš Ferkla z působení na ČVUT, protože ústav, který vedl, byl – a nadále je – postavený na úzké spolupráci s byznysem. Takže měl komu zavolat… Ovšem pro nejbližší plány, mezi něž patří i snaha rozšířit působnost do Německa, kde EnviTrail cítí příležitost, je důležitá jiná spolupráce – loni na podzim se minoritním akcionářem startupu stala skupina Sudop Group. Ta se věnuje poradenství a inženýringu ve stavebnictví, podílí se třeba na projektování pražského metra a patří v oboru k největším hráčům ve střední a východní Evropě.

„Dali nám jistotu a klid, máme díky nim zázemí velké společnosti,“ říká Siskosová s tím, že v prvních dvou letech tu a tam narazili na problémy s cash flow, když třeba klienti platili se zpožděním, jenže pro mladou firmu znamenaly výpadky v příjmech problémy. „Nemáme ještě vybudované rezervy, všechno dáváme zpátky do firmy. Zkrátka jsme si prošli tím, co zná řada startupů,“ doplňuje. I nadále ovšem s Ferklem drží kontrolní podíl.

To, co je v jejich oboru největší komplikace, je nábor lidí. Nejenže jich je málo, především nejsou tací, kteří by měli dostatečné zkušenosti a solidní track-record: na vině je, že jde o velmi mladý segment, který se teprve utváří. „Nejraději se díváme po studentech a čerstvých absolventech technických univerzit,“ přiznává Ferkl.

Zároveň jako jedni z mála v Česku mají prestižní certifikát pro výpočet uhlíkové stopy od mezinárodně uznávané organizace Tüv Nord, což je důležité pro velké či na burze kótované firmy. „Náš cíl ale není, abychom klientům jen pomohli vyplnit lejstra. Věřte nám to nebo ne, ale my jim chceme pomoct udržitelnost opravdu aplikovat, aby to dávalo smysl po všech stránkách, včetně té ekonomické“ říká Lucie Siskosová.

Lukáš Ferkl pak připomíná, že jakkoli jsou ve firmě hodně proevropsky naladění a jejich byznys minimálně z části stojí na tom, co EU prosazuje prostřednictvím iniciativ, jako je Green Deal nebo Fit For 55, způsob, jakým Brusel kráčí třeba v případě ESG reportingu, není zrovna vydařený: „Na druhou stranu pro nás to samozřejmě je příležitost.“