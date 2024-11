Za 129 korun měsíčně jídlo za půlku ceny. Česká aplikace láká zákazníky zpátky do restaurací

Uložit 0

V Česku už roky fungovaly slevové portály, aplikace na zamezení plýtvání jídlem, doručovací služby s různými slevami… „Ale žádná, která by fungovala na otočeném obchodním modelu a motivovala zákazníka objevovat kvalitní jídlo za dostupnou cenu,“ říká Jakub Vyskočil. Spolu s Filipem Hanzelem a Luise Krist se proto rozhodli jít na to jinak – přilákat lidi zpět do restaurací a kaváren a zároveň jim nabídnout něco výhodného. Tak vznikl TasteTown. Slevová aplikace, která funguje teprve od konce léta, ale v hledáčku lidí se objevuje stále častěji, třeba i díky spolupracím s mikroinfluencery.

Za měsíční předplatné 129 korun aplikace nabízí přístup k výhodným nabídkám ve více než 270 nasmlouvaných restauracích, bistrech a kavárnách napříč Prahou a Brnem. Je to třeba kavárenský řetězec The Miners, vinárny Na břehu Rhôny, síť pizzerií San Carlo nebo pobočka Mandlárny. Většina podniků nabízí 1+1 pokrm nebo nápoj zdarma, záleží ale na typu místa. Předplatné je tak udržováno na hodnotě podprůměrné slevy, aby se členství v TasteTown vyplatilo, i kdyby ho dotyčný použil jen jednou měsíčně.

Pro koncové uživatele byl spuštěn v září, od té doby si aplikaci stáhlo přes 30 tisíc uživatelů. „Za uběhlé dva měsíce jsme překvapeni velkým zájmem. To, že se držíme po takto krátké době přes dva týdny na první příčce v žebříčku Food & Drink v App Storu, nám ukazuje, že jdeme správným směrem,“ říká pro CzechCrunch Jakub Vyskočil s tím, že v androidím obchodě Google Play se aplikace pohybuje mezi pěti nejstahovanějšími.

Funguje na jednoduchém principu. Zákazník si zaplatí předplatné, které mu umožní přístup ke všem nabídkám v aplikaci. Před návštěvou vybraného podniku si vybere výhodný deal a aktivuje kupon. Na místě jej pak před obsluhou uplatní přímo přes mobilní zařízení a případný zbytek útraty doplatí.

Vyskočil vystudoval práva, pak dva roky pracoval v Německu. Právě na Západě si s další zakladatelkou Luise Krist všimli tohoto modelu, ve kterém viděli obchodní příležitost. V zahraničí ho využívá třeba platforma TheFork nebo britská Tastecard, která poskytuje svým členům slevy v restauracích po celém Spojeném království. V Česku ale služba s takovým rozsahem chyběla.

TasteTown umožňuje restauracím a kavárnám nabízet slevy bez nutnosti platit provize samotné platformě – ta peníze vybírá čistě skrz předplatné. Výměnou za poskytnutou slevu podniky dostanou marketingové promo, a to nejen v samotné aplikaci, ale i na jejích sociálních sítích.

„Většina podniků nemá svůj vlastní marketingový tým, který by se jim mohl denně starat o sítě, propagaci nebo zajišťování influencerů. TasteTown jim tak nabídne možnost zviditelnit se bez jakékoliv námahy a místo platby vydají produkt navíc přímo zákazníkovi, nikoliv nějaké marketingové platformě. My se zase staráme o to, abychom podniku přivedli nového zákazníka, který jej pozná a ochutná,“ vysvětluje Luise Krist.

Foto: Archiv Jakuba Vyskočila / CzechCrunch Aplikaci TasteTown vymysleli Filip Hanzel, Luise Krist a Jakub Vyskočil

Restaurace a bistra si TasteTown vybírá podle několika kritérií, nejčastěji se ale zaměřuje na nově otevřené podniky. Klíčový je pro startup i udržitelné partnerství. „Spolupráci uzavíráme jen s těmi, kteří vidí v TasteTown přidanou hodnotu a chtějí se stát dlouhodobě jeho součástí,“ říká Krist.

Jedním z podniků, které navázaly s TasteTown spolupráci, je i hradčanský výčep Automat Matuška. V něm si můžete objednat třeba dva sendviče za cenu jednoho nebo hlavní jídlo s polévkou, která je zdarma. Zákazníci sem začali chodit skrze TasteTown až na přelomu října a listopadu poté, co aplikace spustila svou kampaň na sociálních sítích. Podle generálního manažera podniku Daniela Korcsmárose je ještě brzy na hodnocení celé spolupráce. „TasteTown od začátku vnímám jako další kanál, přes který se můžou lidi dozvědět o Automatu Matuška, a taky místo, kde nám zákazníci mohou zanechat zpětnou vazbu,“ dodává však.

Aplikace také využívá poměrně specifickou formu marketingu – spolupracuje totiž s lokálními mikroinfluencery, kteří mají sice méně sledujících než velká jména, zato mohou být pro publikum autentičtější. TasteTown se tak objevil třeba na profilech mladých digitálních tvůrkyň Doroty Dostálové nebo Karolíny Čechové.

„Je potřeba vzbudit silné a uvěřitelné emoce, aby uživatelé vyšli ze svého domu na ulici a vyzkoušeli náš produkt. Tito influenceři mají navíc kolikrát větší dosah a engagement než známější jména, u kterých člověk placenou propagaci již předem očekává,“ míní třetí ze zakladatelů Filip Hanzel.

Podle něj by měla aplikace do konce roku 2025 působit ve všech krajských městech, poohlíží se ale i po zahraničních trzích v okolních státech. Startup zároveň hledá možnosti fundraisingu, které by jeho další růst podpořily. „Na trhu existuje mnoho aplikací, které buď nedokázaly prorazit, nebo si neudržely věrnost svých uživatelů. My ale věříme, že máme silný a odhodlaný tým, který je připraven čelit jakékoli výzvě – ať už jde o budoucí konkurenci, nebo nepříznivé vnější okolnosti,“ dodává Hanzel.