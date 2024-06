Za nejlepším jídlem nemusíte na druhý konec světa. Žebříčku top restaurací kraluje Barcelona

Uložit 0

Je to seznam čítající padesát položek a měl by to být i ten nejchutnější seznam vůbec. Každoroční žebříček The World’s 50 Best Restaurants je na světě, vyhlášen byl před několika dny na slavnostním ceremoniálu v Las Vegas a plyne z něj jedna dobrá zpráva – pokud se chcete dobře najíst, není potřeba cestovat až tak daleko.

Česko se sice mezi padesátkou nejlepších restaurací neumístilo, Evropa je ale zastoupena hned několikrát. Dokonce i na těch nejvyšších příčkách. Ročník, který nese pořadové číslo 22, vybral restaurace z šestadvaceti zemí a pěti kontinentů. Letos je v něm i osm novinek.

V padesátce je ale pro nás dobré si povšimnout právě těch podniků, které najdeme co nejblíže. Například na padesátém místě se umístila restaurace Uliassi, která se nachází ve městě Senigallia ve střední Itálii. Ještě blíž je Piazza Duomo v Albě, která se nachází u Turína, byť Itálie má v žebříčku hned několik zářezů.

Umístila se také Hiša Franko, slovinská restaurace obklopená horami. Blízko je to i do Fürstenau v Dolním Sasku, kde se dá výborně najíst v restauraci Schloss Schauenstein. V Berlíně porota ocenila například restauraci Nobelhart & Schmutzig. Bodovaly ale i restaurace v Antverpách, Stockholmu, Lisabonu, Paříži či Londýně. Nejblíže bude mít našinec pravděpodobně vídeňskou restauraci Steirereck, která je dvaadvacátá. Za zmínku pak stojí také kodaňská restaurace Alchemist, která se umístila na osmém místě a jejíž dveře podle porotců připomínají vstup do kouzelné Narnie.

Celý žebříček je možné si prohlédnout zde. Níže najdete pětici těch nejvýše umístěných.

5. Maido, Lima

Jediná mimoevropská restaurace, která se umístila v první pětce. Maido se nachází v peruánské metropoli a místní šéfkuchař Mitsuharu Tsumura tu kombinuje japonské techniky s peruánskými surovinami. Takové fúzi se říká Nikkei a jde dnes o jednu z nejoblíbenějších kuchyní, která se rozšířila do celého světa. V Maido mají v nabídce například vyhlášený pokrm The Triple, který tvoří avokádo, vajíčka, rajčata, dušený vepřový bůček, sójová omáčka a mořští šneci se žlutou chilli pěnou a omáčkou.

4. Diverxo, Madrid

Je jedno, jestli je to zrovna obraz, nebo večeře, v madridské restauraci Diverxo je prý vše uměleckým dílem. Šéfkuchař Dabiz Muñoz popisuje svoji kuchyni jako hedonistickou, kreativní a nepředvídatelnou. Tak se na to pojďme podívat – v nabídce je například japonská paella nebo pečený kaviár s vindaloo a řeckým jogurtem. To vše doplněné vínem od Miguela Ángela Millána, který se stal loni nejlepším someliérem na světě.

3. Table by Bruno Verjus, Paříž

Foto: Table by Bruno Verjus Table by Bruno Verjus

V žebříčku padesáti nejlepších restaurací se pařížská Table by Bruno Verjus objevila poprvé loni, kdy skončila desátá. Napodruhé to dala rovnou na bednu, což je prý vzácnost. V podniku mají dlouhý pult ve tvaru vlny, u kterého si mohou zákazníci sednout a pozorovat otevřenou kuchyni. Ta staví na sezónní zelenině a bylinkách. Bruno Verjus tu servíruje například zelený chřest s pošírovanými mořskými řasami nebo humra s cukrovým hráškem, kopřivami a kaparovou remuládou.

2. Asador Etxebarri, Atxondo

Je to malá vesnice v Baskicku obklopená horami, kam se sjíždí milovníci jídla z celého světa. Šéfkuchař Victor Arguinzoniz tu připravuje jídla na základě menu, denní nabídky a také degustačního menu o čtrnácti chodech. Každý pokrm je připravovaný na grilu. Zákazníci sem mohou přijít na sardele na toastu, červené krevety Palamós či na mléčnou zmrzlinu s červenou řepou. Asador Etxebarri se v žebříčku umisťuje pravidelně na těch nejvyšších pozicích a od roku 2009 z něj vypadl pouze jednou.

1. Disfrutar, Barcelona

Foto: Disfrutar Kaviárový koblížek z Disfrutar

Španělsko první pětku letos naprosto ovládlo. Na Pyrenejském poloostrově se nachází i ta vůbec nejlepší restaurace na světě. Jmenuje se Disfrutar, což ve španělštině znamená užívat si, a je z Barcelony. Letos slaví deset let. Za Disfrutar stojí tři šéfkuchaři Oriol Castro, Eduard Xatruch a Mateu Casañas, kteří se seznámili v El Bulli a pak se rozhodli jít do společného podniku. „Nápadité pokrmy jsou tu provedeny s výjimečnou technickou zručností a podávány tím nejhravějším způsobem,“ zní v hodnocení. V nabídce jsou tu dvě menu – klasické a festivalové –, přičemž obě jsou založená na třiceti chodech. Najdete v nich například sépie na thajský způsob, chobotnice se špagetami, mandlemi a hroznovým vínem, koblížek Panchino plněný kaviárem či sendvič s mraženým gazpachem.

Dobrou chuť.