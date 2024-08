Zadriftovali jsme si s nejmladším mistrem světa v rallye. Už v osmi letech za volantem ovládl internet

Uložit 0

Vzpomínáte, co jste dělali ve svých 22 letech? Finský závodník Kalle Rovanperä přepsal dějiny nejvyšší rallye soutěže WRC, když se stal vůbec nejmladším vítězem tohoto šampionátu. Nám se naskytla šance nejen přihlížet tomu, co všechno tento mladý střelec za volantem dokáže, ale dokonce se vedle něj posadit a během několika kol na okruhu poznat, že fyzikální zákony pro některé prostě neplatí.

Může to znít nadneseně, ovšem Kalle Rovanperä platí ve světě automobilového sportu za naprostý úkaz. Narodil se v roce 2000 a o osm let později už lidé klikali jak zběsilí na video, ve kterém se malý Kalle prohání v závodním voze po lesích, jako by se nechumelilo. K motorsportu měl vždy blízko díky svému otci Harrimu Rovanperäovi, který sám jezdil WRC. Syn se rozhodl vydat v jeho šlépějích a už v deseti letech jel svou první skutečnou rallye.

To pravé závodění však přišlo až v Lotyšsku, kde mohl Rovanperä ve čtrnácti letech drtit soupeře, aniž by musel být držitelem řidičského oprávnění. V šestnácti mu dokonce Finové udělili speciální povolení, aby se mohl účastnit tamních národních závodů, a o rok později dostal výjimku pro předčasný řidičák. Představa, jak si v 17 letech držitel několika rallye titulů jde dělat řidičský průkaz, je poměrně zábavná, ale právě to mu otevřelo dveře do nejvyšší soutěže.

Nejdříve pod barvami Škoda Motorsport zářil ve WRC2, nicméně zásadně přepisovat historii začal až v roce 2020 pod Toyotou, která jej nasadila do nejvyšší soutěže. V týmu Toyota Gazoo Racing se stal nejmladším jezdcem, který se dostal na bednu díky třetímu místu na švédské rallye, a o rok později přihodil titul nejmladšího vítěze rychlostní zkoušky během rallye ve Finsku.

Titulu vůbec nejmladšího mistra světa v rallye dosáhl celkovým ovládnutím WRC sezóny 2022. Zajímavostí je, že překonal rekord držený legendárním Colinem McRaem, který se stal poprvé mistrem světa „až” ve svých 27 letech. Svůj titul Rovanperä obhájil i v loňském roce, nicméně letos si dává částečnou pauzu a do WRC naplno naskočí zase příští rok.

I to je důvod, proč si našel čas zúčastnit se akce konané na okruhu u francouzského města Dreux, kde Toyota otevřela své okno do budoucnosti. Na místě nám představila celou plejádu projektů mobility budoucnosti a vozů poháněných vodíkem, elektřinou i udržitelným palivem e-Fuel, syntetickým benzínem vyráběným za využití energie z udržitelných zdrojů.

Že takové palivo funguje stejně dobře jako to konvenční, dokazuje fakt, že s ním Rovanperä jezdí v hybridním speciálu Toyota GR Yaris Rally1 přímo během závodů WRC. Vůz generuje výkon přes 500 koňských sil a po trati létá, jako by měl křídla, jak nám Rovanperä ukázal přímo v Dreux. A jelikož je jeho velkou vášní driftování, předvedl také několik nádherně vykroužených donutů, tedy vydriftovaných koleček plných dýmu. Až měl člověk pocit, že nejede po asfaltu, ale klouže po ledu některého ze zamrzlých finských jezer.

Pak Rovanperä usedl do nejnovější generace ikonické Supry, též poháněné udržitelným palivem, a pozval nás na projížďku. Zasedl jsem do skořepinového sedadla, ke kterému mě mechanici přikurtovali pětibodovým pásem opravdu natěsno, a vzápětí jsem se dozvěděl proč.

Rád bych sem napsal, že jsme během jízdy společně s Kallem vedli rozhovor o jeho zářné kariéře, do toho hrála příjemná hudba, my se smáli a byli šťastní, ale upřímně: byl jsem rád, že jsem rád. Řešil jsem jen to, zda se mám dívat spíš před sebe, nebo se kochat symfonií, kterou rozehrály ruce mladého jezdce plné vytetovaných jednoduchých malůvek. První kolo bylo rozehřívací, ovšem v tom druhém jsme už brali zatáčky bokem a ve třetím jeli i po rovince nejdříve dveře Supry, pak my a následně to ostatní.

Dvakrát jsem si pomyslel, že tenhle manévr mladý Kalle už asi přehnal a teď bude mít co dělat, abychom se srovnali. Jak mě tohle u dvojnásobného mistra světa ve WRC mohlo jen napadnout? Stačil jednoduchý pohyb rukou, skoro až nenápadný, a měl zase Supru plně pod kontrolou. Vidět zblízka, jak tenhle člověk ovládá své řemeslo, byl neuvěřitelný zážitek. Když jsem se po jízdě pracně vyškrábal z hluboké sedačky, měl jsem úsměv od ucha k uchu a ani jsem nezaregistroval, že jsem během jízdy propotil triko.

Že má Toyota ve svých řadách tak výjimečného jezdce, si je velmi dobře vědoma, a proto se rozhodla potěšit jeho fanoušky prostřednictvím speciálů modelu GR Yaris, ve kterých jsme se mohli taktéž projet, akorát už bez Kalleho. Nesou přídomky Rovanperä Edition a Ogier Edition, a jak už jejich název napovídá, vznikly ve spolupráci s Rovanperäem a další legendou WRC, hájící barvy Toyoty, Sébastienem Ogierem.

Oba vozy nabízí setup naprogramovaný v souladu s osobními preferencemi každého z jezdců a výraznými prvky interiéru i exteriéru. Ogier Edition má mód Seb, který usnadňuje vybočování zádě, což řidiči pomáhá lépe s vozem splynout. Automobil je celý oděný do matně šedého laku a zdobí jej vlajka Ogierovy domovské Francie na masce chladiče. V interiéru lze najít například plaketu připomínající Ogierovo vítězství ve WRC a spoustu dalších detailů.

Rovanperä Edition nabízí jízdní režim Donut, jehož název jasně napovídá, k čemu je určený. Vozu má maximálně usnadňovat projíždění zatáček dveřmi napřed za konstantního přísunu vysokého točivého momentu na zadní kola. Druhý režim Kalle pomáhá s co nejjednodušším vybočením zádě při nájezdu do zatáčky a rychlým výjezdem pod plynem z ní ven. Karoserie nese Rovanperäovo závodní číslo 69, kombinaci červeného, černého a bílého lakování a celou řadu dalších detailů odkazujících na výjimečnost jezdce.

Dobrou zprávou pro české zájemce je, že si oba vozy bude možné pořídit i u nás. Má to ovšem jeden malý háček. Toyota bude mít k dispozici od každého pouze dva kusy. Proto bude prodej probíhat formou aukce, a to 25. září. Vyvolávací cena? 1,8 milionu korun.