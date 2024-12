Zemřela spoluzakladatelka Czechitas Barbora Bühnová. Nejen v informatice inspirovala tisíce lidí

Uložit 0

Smutná zpráva přišla z organizace Czechitas a Masarykovy univerzity. Po dlouhé nemoci zemřela ve třiačtyřiceti letech Barbora Bühnová, která byla spoluzakladatelkou Czechitas a proděkankou Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Ve vědě a výuce se věnovala například vývoji softwarových systémů, intuitivních uživatelských rozhraní nebo aplikací pro mobilní platformy a také softwarové architektuře. Dlouhodobě se zasazovala o spolupráci fakulty s průmyslovými partnery a věnovala se popularizaci informačních technologií.

Expertkou v informačních technologiích přitom Barbora Bühnová nebyla odjakživa. Studium informatiky si vybrala až na vysoké škole. „Když jsem dokončila střední školu a stála před rozhodnutím, čemu se dál věnovat, udělala jsem krok, který nikdo nečekal. Ani já sama. IT bylo pro mě obrovským skokem do neznáma. Pro mě bylo i psaní na klávesnici nové. Učila jsem se od nuly,“ popisovala před lety pro Forbes, který ji pravidelně zařazoval do svého žebříčku nejvlivnějších žen Česka.

Barbora Bühnová se totiž postupem času stala nejen významnou osobností v akademickém světě, ale také inspirativní postavou pro ženy ve vědeckých a technických oborech. V roce 2008 získala doktorát z informatiky na Masarykově univerzitě, poté pracovala jako postdoktorandka na univerzitách v Německu a Austrálii, aby se po návratu na Masarykovu univerzitu stala asistentkou profesora a později docentkou. A začala se věnovat také popularizaci vědy.

Stála u zrodu organizace Czechitas, která se zaměřuje na vzdělávání žen a dívek v oblasti IT, a genderovou rovnost v informatice aktivně řešila také v evropské síti EUGAIN. Její odkaz de facto ve všech oblastech, ve kterých působila, v dnešním příspěvku na sociálních sítích připomněly také Dita Formánková a Monika Ptáčníková, spoluzakladatelky organizace Czechitas. Jeho celé znění najdete níže:

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás 5. prosince opustila po dlouhé nemoci naše milovaná kamarádka, spoluzakladatelka a členka správní rady Czechitas, a proděkanka FI MUNI, jedna z nejvlivnějších žen Česka, Bára Bühnová.

Tahle zpráva nám trhá srdce na kusy. Ale my víme, že tu Bára v nás a v její misi nechala tolik, že tu bude napořád. A takhle nás Bára naučila koukat na svět.

Bára měla dar inspirovat, propojovat, dar opravdově a nezištně pomáhat. Její láska k poznání, víra v dobro a laskavost se propsaly do všeho, co dělala, do kultury Czechitas, naší strategie, do nás. Každá chvíle s ní nás něco naučila, pohladila a posunula. Díky ní si připomínáme, co je důležité. Byla světlem, které byť některé jen na malou chvilku, inspirovalo desítky tisíc lidí po celém světě. Byla skutečně silným hlasem ženy v technologiích. Řadu z nás učila první řádky kódu, mnohé středoškolačky na Letní škole IT nebo Ceně Czechitas přiměla vidět v IT cestu. Učila firmy, jak zacházet s talentem. Učila veřejnost vidět v diverzitě opravdový smysl. Vždycky stála za těmi, kteří si nemohou kvalitní vzdělávání dovolit. Jako lídr v Czechitas spojovala a otevírala oči tam, kde to bylo nejvíc potřeba.

Bára odvedla obrovský kus práce ve vědě a na akademické půdě. Jako proděkanka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity vedla špičkové výzkumy, jako tvář European Network for Gender Balance in Informatics bojovala za větší rovnost v IT, Forbes ji opakovaně zařadil mezi nejvlivnější ženy Česka.

Každý, kdo Báru znal, ví, jak obrovský vliv měla na životy druhých. Naučila nás věřit v dobro a nebát se dělat svět lepším. Její světlo bude dál svítit v našich rozhodnutích, ve vzpomínkách i v srdcích. Napořád.

Rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 12. 12. ve 14:00 v Brně v krematoriu na Jihlavské ulici. Přijďte, prosím, spolu s námi uctít její památku a vzpomenout na všechny krásné chvíle, které jsme s ní prožili.

Za Czechitas, Dita Formánková a Monika Ptáčníková