Apple potichu vydal nový iPad Mini. Nabídne hezké barvy, vyšší výkon a mimo EU podporu Apple Intelligence

První iPad Mini se na trhu objevil dva roky po představení klasického iPadu a už tehdy se řešila otázka, k čemu vlastně menší tablet je. O více než dvanáct let později je to přinejmenším stejně aktuální téma, z pohledu Applu ho nicméně podle všeho dokáže vyřešit dostatek lidí na to, aby představovali zajímavý segment trhu. Po třech letech tak technologický obr přišel s novou generací iPadu Mini s výkonnějším čipem a podporou pro Apple Intelligence.

Prvních pár let dostával malý tablet od Applu hardwarové aktualizace každý rok, po roce 2015 se ale zdálo, že na něj výrobce zanevřel. Další revitalizace přišla až v roce 2019, a to šlo v zásadě jen o novější vnitřnosti v zastaralém zevnějšku. V roce 2021 pak iPad Mini konečně dostal novou tvář s větším displejem, designem po vzoru větších sourozenců, podporou Apple Pencil 2, a dokonce výkonnějším čipem než tehdejší základní iPad i iPad Air. Ať už lidé zařízení používali na cokoliv, jeho šestá generace byla připravená na roky dopředu.

K takovému závěru alespoň došel Apple, který tablet s čipem z iPhonu 13 prodával za nezměněnou cenu až do včerejšího dne. Teď místo toho spustil předobjednávky na iPad Mini 7. generace, jehož hlavní novinkou je čip A 17 Pro. Tedy stejný, který využívají loňské iPhony 15 Pro a Pro Max. Oproti Mini předchozí generace má ten nový nabídnout o 30 procent rychlejší procesor, o čtvrtinu výkonnější grafický čip a dvojnásobně rychlejší Neural Engine. Také konektor USB-C nově podporuje přenos dat rychlostí až 10 GB/s – tedy dvojnásobnou oproti předchozí verzi.

Lze očekávat, že přechod na A 17 Pro bude znamenat dostatečný (možná až nepotřebný) nárůst výkonu na několik dalších let. Všechny ostatní vlastnosti zůstávají prakticky stejné, od designu s jednolitým rámečkem kolem displeje s úhlopříčkou 8,3 palce po 12MP zadní fotoaparát a Liquid Retina displej s maximálním jasem 500 nitů. Firmě jde u současné aktualizace především o to, aby její kompletní nabídka podporovala umělou inteligenci.

Apple Intelligence totiž má být jedním z hlavních motivů společnosti Tima Cooka pro letošní rok i do budoucna. iOS 18, potažmo iPadOS 18, nabídne několik zajímavých novinek včetně výrazně chytřejší a schopnější Siri, pokročilého porozumění textu s možnostmi generovat shrnutí delších bloků nebo generování vlastních emoji a obrázků. Naneštěstí Apple Intelligence nebude na iPhonech a iPadech v blízké době dostupná v zemích Evropské unie.

Sama tato skutečnost bude mít každopádně malý vliv na zodpovězení otázky, pro koho vlastně iPad Mini je. Vzhledem k tomu, že Apple vývoji nevěnuje příliš mnoho pozornosti, je jasné, že jeho publikum není příliš velké. Mnozí zařízení navíc pravděpodobně používají spíš pro méně náročné úkony, jako je čtení elektronických knih, ovládání chytré domácnosti, prezentování, psaní a kreslení poznámek (Mini 7. generace podporuje Apple Pencil Pro) nebo konzumaci obsahu. Je známo, že malé tablety jsou velice populární u pilotů, které výrobce spolu s lékaři nebo návrháři přímo jmenuje ve svojí tiskové zprávě.

iPad Mini 7. generace je možné předobjednat už nyní, prodej začíná za týden 23. října. Minimální kapacita úložiště se konečně navýšila z 64 na 128 GB, za něž je třeba zaplatit 15 490 korun. Náročnější uživatelé si pak mohou připlatit tři tisíce za 256 GB a nejvyšší konfigurace s 512 GB úložištěm vyjde na 24 490 korun. Samozřejmostí jsou také verze s mobilním připojením, které stojí vždy o 4 500 korun více.

Apple letos v květnu vydal také nové verze iPadů Air a Pro. První dostaly čipy M2, pokročilejší modely zase nabídnou M4. Základní iPad 10. generace z konce roku 2022 obsahuje čip A 14 Bionic z iPhonů 14 a vychází na deset tisíc za 64 GB úložiště. Je otázkou, zda a kdy se ony dočkají aktualizace podporující Apple Intelligence.