Evropa poprvé dostane výrazně jiné iPhony než USA, bude chybět umělá inteligence. Proč vlastně?

Do Evropské unie poprvé zamíří výrazně jinak vybavené iPhony než do USA

V pondělí se z amerického Cupertina do celého světa vysílala každoročně nejdůležitější prezentace Applu. Hlavním bodem bylo představení nové řady iPhonů pro následující rok. Podobně jako už delší dobu prošly modely 16 a 16 Pro spíše iterativními změnami – Apple u nich ale poprvé ve velkém sází na umělou inteligenci, která má pomoci při mnoha každodenních činnostech, od psaní zpráv přes organizaci času až po focení. Nic z toho ovšem v blízké době neuvidíme v zemích Evropské unie. Letošní rok je dosud jedním z nejvýraznějších příkladů, kdy evropští zákazníci dostanou v zásadě jiné zařízení než ti američtí. Proč vlastně?

O Apple Intelligence, jak technologický gigant umělou inteligenci ve svém pojetí pojmenoval, jsme mnohé slyšeli už letos v červnu v rámci vývojářské konference, teď jsme oznámené funkce viděli na nových telefonech spolu s několika dalšími. Hlavním bodem je hlasová asistentka Siri, jejíž schopnosti mají narůst o pár řádů. Vše začíná výrazně lepším porozuměním mluvenému jazyku, takže Siri už nebude třeba říkat poměrně přesné povely, ale pochopí i více hovorová vyjádření. Nebude ani vadit, pokud se zakoktáme nebo opravíme.

Siri také bude rozumět kontextovým informacím. To znamená, že bude vědět, co je právě na displeji, a tyto informace dokáže využít nebo se bude orientovat v delší konverzaci. Má například zvládnout i najít fotografii podle popisu a rovnou ji někomu poslat. Dále bude mít přehled o osobních informacích svého uživatele, takže s nimi zvládne pracovat například při plánování kalendáře – vše samozřejmě bez toho, aby měl k daným informacím přístup kdokoliv jiný.

Dalším důležitým bodem je práce s textem. Apple Intelligence má zvládnout například zjednodušit zbytečně dlouhý e-mail nebo v notifikaci poskytnout rychlé shrnutí rozsáhlejší zprávy. V aplikacích nahrávajících zvuk pak bude možné rovnou vytvářet živý přepis mluveného slova. Posledním pilířem je obraz – iPhony budou moci podle popisu generovat vlastní emoji nebo celé obrázky a mazat vybrané objekty z fotografií.

Kapitolou samou pro sebe pak byla takzvaná Visual Intelligence. Z fotografií nebo přímo v hledáčku fotoaparátu má umět rozeznávat různé objekty, podobně jako to umí Google Lens. Stačí namířit na restauraci a dostaneme její hodnocení online, ze záběru psa získáme jeho plemeno nebo informace z fotografie letáčku půjde rovnou exportovat do kalendáře. Pro rychlejší přístup přitom bude na nových iPhonech možné použít nové tlačítko spouště fotoaparátu.

Stačí se ale podívat na americkou a českou verzi stránky o nových telefonech a zjistíme, že u nás Apple s ničím takovým nepočítá. Zatímco americký web hned v úvodu popisuje přínos Apple Intelligence a později následuje celá rozsáhlá sekce věnovaná jejím funkcím, na české verzi webu o ní není ani zmínka. Na internetu se také hned objevily memy s výčty rozdílů mezi iPhony 16 pro Evropskou unii a pro zbytek světa. V čem je problém?

Podle všeho je problém v pozici Applu na trhu a evropských regulacích s tím spojených. Letos v březnu vstoupila v platnost nová evropská legislativa z názvem Akt o digitálních trzích (anglicky Digital Markets Act neboli DMA), která má zajistit spravedlivou soutěž na zdejším trhu například zamezením tomu, aby technologičtí obři upřednostňovali svůj vlastní software před konkurencí. Apple je spolu s Googlem, Microsoftem, Amazonem nebo Metou na seznamu tzv. gatekeeperů, tedy největších technologických firem s mocí rozhodovat o tom, jakým směrem se bude digitální trh vyvíjet.

Apple Intelligence je hluboce integrovaná do operačních systémů a většinu operací provádí přímo v zařízení se záměrem chránit soukromí uživatelů. To nicméně znamená, že k ní nemohou mít přístup žádné třetí strany a využít její schopnosti nebo integrovat do ní vlastní služby. Apple oznámil, že bude zatím spolupracovat pouze s ChatGPT od OpenAI.

Pravděpodobně z podobného důvodu, proč se do zemí Evropské unie zatím nechystá Apple Intelligence, zde nejsou dostupné ani AI nástroje od Microsoftu nebo Googlu. Chatbot Windows Copilot, spuštěný ještě pod názvem Bing Chat počátkem loňského roku, u nás sice bude možné využívat, ale jen v rámci samostatné aplikace, ne přímo integrovaný do operačního systému jako třeba v USA.

Umělá inteligence Google Gemini funguje jako samostatná aplikace, podle všeho nicméně nemusí splňovat pravidla na ochranu soukromí uživatelů nebo boj s dezinformacemi. Například nové telefony Samsungu integrované funkce využívající umělou inteligenci nabízejí i u nás, pravděpodobně proto, že Samsung není na seznamu gatekeeperů DMA.

U Apple Intelligence ani ostatních se nejedná o vyslovený zákaz EU přinést nové funkce do regionu, ale rozhodnutí firem. Pokud by se totiž ukázalo, že porušují nastavená antimonopolní pravidla, hrozí velmi vysoké pokuty a upravit zařízení či software tak, aby vyhovovaly regulacím, nemusí být snadné. Apple už v dřívějším oficiálním prohlášení uvedl, že chce s Evropskou komisí spolupracovat na nalezení řešení, které neomezí bezpečnost dat. Jak dlouho ale nalezení tohoto řešení bude trvat, není jasné.

Foto: Apple AI Applu znamená pokročilou práci s textem, generování obrázků či přehlednější oznámení

Jelikož ani Apple, ani Evropská komise nezveřejnily rozsáhlejší prohlášení s výčtem konkrétních důvodů, proč funkce Apple Intelligence do Evropské unie zatím nedorazí, nabízí se poměrně široký prostor pro spekulace. Na internetu se ve spojitosti s tím už delší dobu kritizují evropské regulace, které prý omezují inovace – velice podobný argument ostatně použil sám Apple, když se u iPhonů řešil vynucený přechod z konektoru Lightning na USB-C. Loňské telefony nakonec novější standardizovaný konektor dostaly a firma jej ve svých marketingových materiálech prezentovala jako důležité pozitivum.

Situace je nicméně složitější, než se zdá. Funkce Apple Intelligence, které budou mimochodem dostupné v USA až od října a postupně budou přibývat v horizontu několika měsíců, v Evropě v blízké době nedostaneme na iPhonu. Většina z nich má nicméně fungovat také na iPadOS a macOS a Apple v nové tiskové zprávě uvedl, že na Macu budou moci jeho umělou inteligenci využívat i lidé v zemích EU.

Proč má být Apple Intelligence dostupná na počítačích, ale ne tabletech a telefonech, není jasné, nabízí se však interpretace, že počítače Applu nemají zdaleka tak silné postavení na trhu jako druhé dva typy zařízení.

Je otázka, zda se absence Apple Intelligence znatelně podepíše na prodejích. Jelikož dávno (pokud tomu tak někdy bylo) neplatí, že nový iPhone má ke koupi nalákat majitele bezprostředně předcházející generace, zákazníci hledí spíše na změny a vylepšení oproti několik let starým zařízením. Zde se nic nezměnilo, iPhone 16 je výrazně lepší telefon než iPhone 11 nebo 12. Majitelé iPhonů 14 a 15 už mohou hledat důvody k další investici složitěji. A obzvlášť v Evropě, kde zatím můžeme na největší tahák nových jablečných telefonů zapomenout.