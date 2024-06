Auta místo Green Dealu či absentující Německo aneb Pět věcí, které je dobré vědět před eurovolbami

Uložit 0

Volby do Evropského parlamentu začínají v Česku v pátek 7. června ve dvě hodiny odpoledne. A přestože bývají samotnými politiky i voliči posuzovány jako ty méně důležité, není radno je podceňovat – ostatně většina legislativy, kterou národní poslanci přijímají, má svůj původ právě v Evropě. O tom, jak o eurovolbách přemýšlet a jak vnímat Evropskou unii jako takovou a její dynamiku, jsme si proto povídali s autory populárního podcastu Bruselský diktát Ondřejem Houskou a Michalem Půrem.

Česká debata o Evropě je dlouhodobě plná zkomolenin, či přímo lží. Často se z ní vytrácí to podstatné, což se do ní pokouší vrátit právě Houska s Půrem. Přinášíme výběr hlavních postřehů a myšlenek, které ve speciálním dílu podcastu Money Maker padnuly.

O konkurenceschopnosti Evropy

Ondřej Houska: Není to téma kampaně, ale je to obrovské téma v elitě, politici to nekomunikují, protože je strašně těžké to vysvětlit průměrnému voliči. Bude to velké téma pro novou Evropskou komisi. Po volbách vznikne nová komise a lídři členských zemí EU schvalují něco, čemu se říká strategická agenda. To je dokument, který udá priority nové komisi. A zatímco před pěti lety byl hlavním tématem boj proti klimatické změně, dneska to bude konkurenceschopnost.

Problém je v tom, že bude rozpor mezi slovy a činy. My si uvědomujeme, že máme problém vůči USA a Číně. Ale nemáme velký federální rozpočet jako oni, nemůžeme udělat to, co Amerika, že zavede velké daňové úlevy. Evropský rozpočet je jedno procento HDP, americký je 20 procent ekonomiky USA.

O možných výsledcích voleb

Michal Půr: Očekával bych, že jedno z velkých překvapení může být, že výsledek Spolu bude výrazně lepší, než se očekává. To znamená, že jeho odstup za hnutím ANO bude velmi nízký nebo téměř nulový. To může být jedno překvapení. Druhé překvapení může být, že výsledek Danuše Nerudové bude výrazně slabší, než se čeká. Třetí překvapení je, že výsledek SPD bude velmi slabý. Budou mít jen jeden mandát, pobere jim to Stačilo a Filip Turek.

Ondřej Houska: Souhlasím, že Spolu dostane víc, než čekáme, protože STAN dostane míň. Čtyři mandáty, které údajně Danuše Nerudová slíbila, to se určitě nestane. A souhlasím s SPD, bude mít jeden, s bídou dva mandáty, protože má velmi špatně zvoleného lídra.

O tématech kampaně

Ondřej Houska: Na to je výzkum Eurobarometru. Jako první téma jsou sociální otázky, dopady inflace, kupní síla, také zdravotnictví. Potom vnější bezpečnost kvůli ruské agresi. U nás je to migrace, což jinde není, možná v jedné dvou dalších zemích střední a východní Evropy, ale nikoliv celoevropsky. Obecně evropské volby jsou 27 národních kampaní. U nás je paradoxně kampaň docela evropská tím, že se řeší evropská témata jako migrace a Green Deal, ovšem je plná lží.

O tom, zda auta symbolizují Green Deal všude, nebo jen v Česku

Michal Půr: Auta jsou to v celé Evropě. Je to to nejdůležitější, co lidé hodnotí negativně z Green Dealu. Když se jich na to jeden průzkum ptal, 65 procent respondentů odpovědělo, že to jsou auta a zákaz spalovacích motorů. Všechny další věci, které jsou v Green Dealu, nepovažují lidé za tak dramatický problém.

O Německu a Francii

Michal Půr: Německo je důležitý hráč. Ale bohužel teď je to taková absentující evropská velmoc, která má domácí problémy a ty převyšují ty evropské. A chybí u ní výrazný lídr, který by měl to, co má Macron, tedy nějakou vizi. Model, který Německu fungoval 20 let, selhal. Zjevně není možné postavit zemi na tom, že zobchoduje všechno se všemi. Ve světě, který začíná být multipolární a je v něm vyšší napětí, se začíná projevovat výrazně geopolitika. A musí přijít někdo, kdo tohle změní. Dokud někdo takový nepřijde, bude Německo hrát za Francií druhé housle.

Ondřej Houska: Macron je jediný člověk, který má nějakou vizi v Evropě. Můžeme s ní souhlasit nebo nesouhlasit. Já s ní v řadě věcí souhlasím, v řadě věcí má podle mě pravdu. Ve světě, který je stále víc brutální a kde se stále méně dodržují pravidla, nemůžeme být poslední spravedliví, kteří pravidla striktně dodržují.