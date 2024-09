Autor Hry o trůny zkritizoval Rod draka: V dalších řadách přijdou toxické změny, jednodušší není lepší

Uložit 0

Spisovatel George R. R. Martin patří k velikánům žánru fantasy. Dal světu Píseň ledu a ohně, ságu známou i díky seriálovému zpracování podle titulu první knihy jako Hra o trůny. Tu stále ještě nedokončil, našel si však čas zkritizovat adaptaci prequelu Rod draka. Jeho ostrý názor ale na blogu nevydržel dlouho, autor ho smazal a zatím nevrátil…

Znáte efekt motýlích křídel? Zjednodušeně řečeno popisuje skutečnost, že i maličká změna (jako mávnutí křídel motýla) může mít v budoucnu nedozírné následky. Právě tenhle jev si G. R. R. Martin vypůjčil, aby se s fanoušky podělil o to, jak filmaři z HBO v čele s Ryanem Condalem změnili detaily děje Rodu draka. A podle něj nikoliv k lepšímu.

Příspěvek na Martinově blogu zůstal jen pár hodin, díky internetovému archivu si ho ale můžete celý přečíst. Svou nespokojenost spisovatel zatím spojil s první epizodou osmidílné druhé řady Rodu draka, která právě na HBO či online na Maxu skončila. Díl s názvem Syn za syna podle Martina navzdory některým změnám oproti předloze nebyl špatný – jenže vyslal seriál nedobrým směrem. A prý bude ještě hůř.

Jestli dojde na některé ze zamýšlených změn ve třetí a čtvrté řadě, dočkáme se ještě větších a toxičtějších motýlů.

V knize Oheň a krev, podle níž je Rod draka natočen, donutí dvojice vrahounů královnu Helaenu ke strašlivé volbě, kterého ze dvou synů obětuje. Zato v seriálu postava druhého prince Maelora chybí. „V knize jsou mu jen dva roky, ale jako onen motýl má disproporčně velký dopad na celý příběh,“ napsal Martin.

Helaena má v Rodu draka jen dvě, nikoliv tři děti. Jsou to dvojčata, chlapec a dívka. „Jeden z vrahů je nedokáže rozeznat, tak se Helaeny zeptá, které z nich je kluk. Mysleli byste si, že by stačilo se podívat pod pyžamo…“ dodal brzy šestasedmdesátiletý autor. Je to silný okamžik, ale podle Martina mohl být silnější.

„Ona pomyslná Sofiina volba byla na téhle pasáži to nejsilnější, nejtemnější, nejkrutější. Vadilo mi, že jsme o ni přišli. A podle komentářů na internetu se mnou většina fanoušků souhlasila,“ uvedl na blogu. „Když mi zhruba před dvěma lety Ryan Condal řekl, co má v plánu, snažil jsem se mu oponovat. Byť ne silně. Změna tu scénu oslabila, ale zase ne kdovíjak moc,“ napsal Martin.

Showrunner seriálu měl i podle spisovatele pochopitelné praktické důvody, například obtíže s castingem a zapojením dvouletého dítěte a další nárůst rozpočtu. „Navíc mě Ryan ujistil, že o prince Maelora nepřijdeme. Že ho jen odložíme. Královna by mohla porodit ve třetí řadě. To mi dávalo smysl, tak jsem své námitky stáhl,“ zavzpomínal Martin, který jinak samotnou epizodu i krutou scénu pochválil.

Jenže tyhle změny zahýbaly těmi motýlími křídly, o kterých byla řeč. Podle autora totiž filmaři nakonec rozhodli, že Maelor nebude odložen do budoucích epizod. A že v seriálu se vůbec nenarodí. Čímž podle Martina Rod draka přijde o – pozor, do konce odstavce dojde na spoilery – tragickou scénu spojenou se snahou mladého prince zachránit před blížícími se vojsky, která skončí jeho krutou smrtí v rozzuřeném davu, což má nedozírné následky i pro Rhaenyru.

Dál už bez spoilerů. „Objeví se tohle v seriálu? Možná, ale popravdě nevím, jak by mohl. Mohli byste některé postavy zaměnit, jenže jejich osud nemůže být stejný. Nevím, co má Ryan v plánu – pokud něco vůbec v plánu má –, ale nejjednodušší by bylo prostě Maelora kompletně vyškrtnout. Podle toho, co vím, přesně tohle Ryan dělá,“ uvedl Martin.

„Je to nejjednodušší řešení, navíc dává smysl s ohledem na rozpočet a harmonogram natáčení. Ale jednodušší není lepší. Ta scéna má napětí, akci, krev, trochu hrdinství a spoustu tragédie,“ vyjmenoval G. R. R. Martin důvody nespokojenosti s narušením svého příběhu.

Těch důvodů Martinovy kritiky je ale ještě víc. A opět se to neobejde bez prozrazení děje, takže přijdou další tři odstavce se spoilery. „Motýlí efekt ale nekončí. V knize se o princově strašlivé smrti dozví královna Helaena a právě tahle událost ji vede k sebevraždě. Už po její volbě, kdy si musela vybrat mezi svými dvěma syny, se Maelorovi nemohla podívat do očí. Po jeho smrti už je na ni viny a smutku příliš.“

„Také v Ryanových plánech se Helaena zabije… jenže bez nějakého důvodu. Nedostihne ji hrůzný čin, není tam žádný spouštěč, který by křehkou královnu k sebevraždě dohnal,“ popsal autor. To však stále není vše. „Helaena byla jemná duše, kterou běžný lid Králova přístaviště miloval. Na rozdíl od Rhaenyry. Takže když se začaly šířit zvěsti o tom, že Helaenu nechala zabít, lidé tomu uvěřili a došlo ke krvavému povstání,“ uvedl. Což Rhaenyru vyžene z města a skrz další události to vede až k její vlastní smrti.

Postava prince Maelora není klíčová. Ale bez něj přijdeme o několik důležitých událostí – a to už velká ztráta je.

„Maelor sám o sobě moc neznamená. Nemá ani větu dialogu, nic nevykoná, jen zemře. Ale kdy a kde a jak, na tom už záleží. Jeho absence oslabila scénu s královninou volbou a dvěma vrahy. Také to znamená, že nedojde k jeho hrůzné smrti. Helaena tím ztratí důvod k sebevraždě. Ta tedy nevyžene tisícovky lidí volajících po spravedlnosti do ulic. Nic z toho asi není klíčové… Ale všechno to má svůj důvod,“ napsal Martin.

Nyní už zase bez spoilerů. Spisovatel na blogu zmiňuje, že netuší, čeho se fanoušci místo popsaného příběhu dočkají. S Ryanem Condalem o tom prý nehovořili. „Sám Maelor není klíčový. Ale bez něj přijdeme o několik důležitých událostí – a to už znatelná ztráta je,“ dodal.

A jestli byste si mysleli, že tím svou kritiku ukončil, tak si spisovatel – který sám čelí kritice, že za 13 let od zatím poslední knihy Písně ledu a ohně nedopsal pokračování Vichry zimy – připravil ještě jedno nedobré proroctví. „Jestli dojde na některé ze zamýšlených změn ve třetí a čtvrté řadě, dočkáme se ještě větších a toxičtějších motýlů,“ uzavřel G. R. R. Martin.

Námitky měl i ke Hře o trůny

Navzdory kritice se Rod draka na HBO a streamovací službě Max těší solidní sledovanosti. Finálovou epizodu druhé řady si v okamžiku premiéry pustilo 8,9 milionu diváků. Což podle Warner Bros. Discovery znamenalo dosud nejsledovanější den pro streamovací službu Max vůbec. A to jak v USA, tak ve zbytku světa. Zároveň šlo o nárůst oproti úvodnímu dílu sezony s 7,8 milionu nedočkavými diváky.

Ve srovnání s premiérou první řady to nicméně byl mírný pokles, ta při svém uvedení přilákala deset milionů lidí, zatímco závěr předchozí série zajímal 9,3 milionu nedočkavých sledujících. Celkově si každá epizoda druhé řady Rodu draka přišla v průměru na téměř 25 milionů sledujících napříč všemi platformami, první lákala zhruba o čtyři miliony diváků více. V plánech HBO jsou právě ony zmiňované dvě další řady Rodu draka. Na té třetí zrovna scenáristé pracují, produkce má začít zkraje příštího roku.

Martin se už dříve vymezil proti seriálové Hře o trůny, byť ne tak ostře. Ta se v posledních sezonách odklonila od jeho knih a záměrů – a spisovatelovo tempo tvorby nestačilo tomu televiznímu. Filmařská dvojice David Benioff a D. B. Weiss schytala od fanoušků za závěr seriálu ostrou kritiku, kvalita scénářů šla bez pevných základů knižní předlohy rapidně dolů. Podle Martina neodpovídala jejich vize jeho vlastním příběhovým plánům a konec byl příliš překotný.

Nicméně se chce dodat, že to alespoň nějaký konec byl. Zatímco Vichry zimy zůstávají stále nedokončené. Přitom mají být teprve předposlední knihou ságy Písně ledu a ohně – od autora, jenž za pár dní oslaví sedmašedesát let… –, kterou má uzavřít Sen o jaru. Snad nezůstane jen snem.