Filmy a seriály v září: Pokračování Beetlejuice, budoucnost očima Billa Gatese a další vrazi po Dahmerovi

Začíná září, což znamená, že zářit bude i vaše obrazovka při sledování filmových a seriálových novinek. Těšte se na druhého Beetlejuice, spojení značek LEGO a Pixar, novou marvelovku Agatha: Za vším schovaná i konkurenční seriál na motivy komiksů DC s batmanovským Penguinem. Anebo na supermodelky z devadesátých let!

Běží už teď

Jen vraždy v budově – Disney+

Rozjela se už před pár dny, ale stojí za zmínku. Tři řady krimikomedie se Stevem Martinem byly hodně povedené, teď začala čtvrtá. Jak dobře znáte své sousedy…?

4. září

LEGO Pixar: BrickToons – Disney+

Pět dílů, pět filmů od Pixaru v podání kostičkového seriálu. Těšte se na LEGO zpracování Hledá se Nemo nebo Úžasňákových, přijede i Blesk McQueen z hitu Auta.

5. září

Beetlejuice Beetlejuice – kino

Nejočekávanější film měsíce. Pokračování fantastické skorohororové legrace slibuje návrat Michaela Keatona i Winony Ryder, k nim se přidá Jenna Ortega neboli seriálová Wednesday. Tedy osoba pro tenhle film jako dělaná. Jen nezapomeňte, nesmíte říct třikrát za sebou Beetlejuice. Beetlejuice. Beetleju–

Svatba roku – Netflix

Seriál s původním názvem The Perfect Couple nám v šesti epizodách ukáže, jak neperfektní jsou bohatí lidé. Třeba Nicole Kidman. Cítíme z toho trochu Bílý lotos, trochu Na nože. Což je solidní kombinace.

tata_bojs.doc – kino

Na festivalech tenhle dokument o kapele Tata Bojs sbírá super hodnocení, teď ho uvidíte v kinech. Jaký je váš nejoblíbenější song?

12. září

Milé laskavosti – kino

Loni nás režisér Jorgos Lanthimos uchvátil Chudáčky, tentokrát to vypadá na ještě o trochu podivnější (a o to zábavnější?) záležitost. Uvidíme trojici příběhů, ve kterých se Emma Stone, Jesse Plemons nebo Willem Dafoe ukážou vždy v jiných rolích.

Emily in Paris – Netflix

Rozdělování sérií na dvě půlky nás na Netflixu všechny štve, ale na pokračování Emilyiných eskapád v Paříži se stejně těšíme.

13. září

In Vogue: 90. léta – Disney+

Supermodelky, Gucci, Claudia Schiffer… Svět devadesátkového supermodelingu v dokumentu odhalujícím zákulisí magazínu Vogue? To by mohla být velká paráda.

18. září

Co dál? Budoucnost podle Billa Gatese – Netflix

Bill Gates nás provede budoucností. Od umělé inteligence až po nerovnost ve světě. Už to zní zajímavě, ale dvojnásobnou pozornost si tohle dílo zaslouží i producentským zapojením Morgana Nevilla, který má za svou dokumentární tvorbu Oscara.

19. září

Agatha: Za vším schovaná – Disney+

Nebudeme vám lhát, marvelovské seriály jsou často spíš tak trochu „meh“ než megatunové megabomby. Ale WandaVision byla docela nápaditá. Takže jejímu spinoffu s čarodějnicí Agathou dáme šanci.

Monstra: Příběh Lylea a Erika Menendezových – Netflix

Jestli jste měli žaludek a nervy na monstrum jménem Dahmer, tak se těšte na další vražednou várku od Netflixu. Ale tentokrát to bude docela v pohodě. Prostě jen skutečná story dvou bráchů, co brutálně zmasakrovali svoje rodiče…

Zkáza bohů – Netflix

Netflix animáky umí, ne že ne. A severská mytologie zní jako super téma. Vždyť kdo by se netěšil na další zpracování postav jako Loki a Thor! Takže proč být na pozoru? Protože pod tímhle seriálem je podepsaný mimo jiné Zack Snyder, trýznitel diváků, ničitel dobrého vkusu a autor kimenatografického zločinu jménem Rebel Moon.

A Very Royal Scandal – Prime Video

Když se princ Andrew z britské královské rodiny (a asi tak každý druhý americký politik, co vás napadne) proháněl letadlem s Jeffreym Epsteinem a nezletilými děvčaty, byl to obří skandál. A k pádu prasáckého princátka přispělo i interview na BBC se zkušenou novinářkou Emily Maitlis. Trojdílná minisérie nám jeho zrod i dopad připomene.

Královna zloduchů – Netflix

Skutečný příběh zápasnice, která zažehla popularitu ženského wrestlingu v Japonsku. Jestli vám tohle nezní jako věc, kterou musíte vidět, tak… tak je to úplně v pohodě, ale byla by škoda to aspoň nezkusit!

20. září

Tučňák – Max

Jeden z nejznámějších protivníků netopýřího muže se dočká vlastního seriálu s Colinem Farrellem, který si zopakuje roli Penguina z velmi solidního snímku Batman. V pomyslném superhrdinském (vlastně superpadoušském) souboji očekáváme zajímavější podívanou než u marvelovské Agathy.

26. září

Amerikánka – kino

Film Viktora Tauše nebude pro diváka snadné sousto, ale emoce a symbolika spojené s osudem dětí v dětských domovech v komunistickém Československu dají dohromady silný zážitek.

Rozzum v divočině – kino

Řeknete si „no jo, další animák“, ale tenhle mají na svědomí tvůrci Jak vycvičit draka a v originále zazní herci jako Pedro Pascal, Mark Hamill, Billy Nighy nebo Lupita Nyong’o. Plus message o planetě a přírodě… a roztomilé housátko!

Tohle nikdo nechce – Netflix

Název sice hovoří jinak, ale komediální seriál s Kristen Bell coby liberální ženou a Adamem Brodym jako rabínem zní jako něco, co bychom chtít mohli.

Javari – kino

Filmů o dobrodružných expedicích z Česka není mnoho. Výprava přátel Simona a Mirka někam do hlubin džungle na peruánsko-brazilské hranici je podle prvních ohlasů docela úkaz, co stojí za zhlédnutí.

30. září

Zimní prázdniny – SkyShowtime

Je sice léto, ale tohle si dejte. Zimní prázdniny jsou nádherně obyčejný film, který se pro mnoho diváků stane vánoční klasikou. A už teď se dostane na SkyShowtime, takže do Vánoc čekat nemusíte.