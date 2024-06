Babiš v hopsajícím autě, Ferjenčík v nebi. Vybrali jsme největší bizarnosti z kampaní do evropských voleb

Uložit 0

Česko má za sebou dva měsíce intenzivní kampaně před volbami do Evropského parlamentu, která o tomto víkendu skončí. Oddychnou si tak kandidáti, ale i voliči. Stejně jako každý rok totiž vzniklo několik bizarních videí či billboardů. Tady je výběr některých z nich.

Kdo má právo na nebe?

Exposlanec Mikuláš Ferjenčík a dvanáctka na kandidátce České pirátské strany do Evropského parlamentu na svém účtu na sociální síti X napsal, že mu lidé říkají, že vypadá jako Ježíš Kristus. A tak se prý rozhodl napodobit americkou předvolební kampaň a Ježíše si v klipu zahrát. Možná ho to bude stát ale víc než výrobní náklady na spot, který společně s dalšími tvářemi Pirátů natočil.

Ozval se totiž Jiří Strach, režisér pohádky Anděl páně, který tvrdí, že volební klip se nápadně podobá jeho tvorbě. Ferjenčíka údajně hodlá žalovat za porušení autorských práv. Přítel například kardinála Dominika Duky zřejmě není podporovatelem liberálních Pirátů a požaduje po Ferjenčíkovi 150 tisíc korun. Ferjenčík obvinění odmítá a argumentuje, že na to, jak vypadá nebe, nemá nikdo autorská práva.

Díky za sdílení! Moje volební Desatero je zde: 1) V rychlejší Evropu věřiti budeš, tak aby nepřátelé naši nás konkurencí svou nepřeválcovali. 2) Nebudeš mít jiného na srdci, než zájmy občanů, lobbistům postaviti se dokážeš. 3) Nevyložíš směrnici evropskou protismyslně, proti… pic.twitter.com/DRCGAagWWJ — Mikuláš Ferjenčík (@Mikiferjencik) May 28, 2024

Pohupující se Andrej Babiš

Pokud jste ještě nikdy neviděli bývalého premiéra této země řídit nadskakující luxusní vůz Mercedes-Maybach, zatímco křičí z okýnka, že nedovolí zákaz aut se spalovacím motorem, tak teď už konečně můžete! Andrej Babiš sice letos v červnu nikam nekandiduje, ale zřejmě vzhledem k menší aktivitě lídryně ANO, bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, se vrhnul do kampaně. Mimochodem, „Free Driving Mode“ , jak Mercedes funkci pohupování nazývá, byl původně vyvinutý pro to, aby se auto mohlo dostat v poušti z hlubšího písku. Je tedy otázkou, co tím chtěl Andrej Babiš vlastně říct. V Evropě a v Americe houpání většinou používají rappeři jako frajeřinu.

Tak teď došla slova i mně. pic.twitter.com/x4nWPVsPa0 — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) June 4, 2024

Není to ale jediný počin Andreje Babiše v těchto volbách, kterým získal pozornost. Že politik v Poslanecké sněmovně občas říká věty, které nedávají smysl, si už všichni zvykli. Tenhle týden ale předseda hnutí ANO laťku posunul. V televizní debatě s premiérem Petrem Fialou říkal nesmyslné věty hned dvojjazyčně. V soutěži o srozumitelnost lze těsně v závěsu za ním najít kandidátku Trikolory Zuzanu Majerovou, která se v diskusi s člověkem z matfyzu pokoušela pochopit, že jedna a jedna nemusí být vždy dvě.

Já, když jsem ve třeťáku na gymplu machroval, že umím francouzsky a zkoušel jsem si koupit lístek na Eiffelovku: pic.twitter.com/6KCEH5KJU6 — Jie (@jietienming) June 5, 2024

Rocky je zpět!

Do Evropského parlamentu letos za Svobodné kandiduje i neúspěšný zájemce o post prezidenta Karel Diviš. Podnikatel v IT a matematik zveřejnil na sociální síti X video, které má ilustrovat zřejmě přípravu na volební klání. Není ale jasné, proč se v něm Diviš probouzí na gauči, pije syrové vejce a pak za zvuků písně z filmu Rocky vybíhá na Vítkov. Tak jen pozor na tu píseň a autorská práva, aby to nedopadlo jako u Pirátů.

Píchající billboardy

Podivnosti se letos nevyhnuly ani billboardům. A kreativní využívání příjmení v kampani je u kandidátů oblíbené. Radim Sršeň z hnutí STAN se do toho prý nebojí píchnout ani v Bruselu. Do čeho přesně hodlá v Bruselu píchat, už na vizuálech nespecifikuje. Vládní koalice SPOLU se pak pokusila o vtip, když předělala billboardy hnutí ANO s heslem „Česko, pro tebe všecko“ na „Rusko, pro tebe všecko“. Jak šéfka sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pak vysvětlovala v podcastu Crunch, šlo jen o „legrácku“. Zároveň však tehdy poznamenala, že předvolební „atmosféra je vyhrocená a zhoršuje se“.