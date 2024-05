Pekarová Adamová: Že TOP 09 bojuje o přežití, slyším roky. Nerudovou podporuji, ale na eurokomisařku nemá

Uložit 0

„V tréninku nám to občas hapruje, ale jako vláda máme výsledky. Chyba je, že novináři v rozhovorech pitvají praktikálie a my to připouštíme,“ tvrdí šéfka sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Je vidět, že Markéta Pekarová Adamová se o nedávné nepovedené výměně „své“ ministryně Heleny Langšádlové už bavit nechce. A není divu – zatímco jeden den v podcastu Ptám se já obhajovala Pavla Tuleju jako kvalitního kandidáta, hned ten druhý se ekonom Tuleja, který publikoval v predátorských časopisech a sváděl nekvalitní výstupy na své doktorandy, nominace vzdal.

V komentářích médií i ze strany opozice tak následně zaznívaly otázky na personální politiku a sílu TOP 09. Podle květnového průzkumu Medianu se preference strany pohybují kolem 3,5 %, stejně jako u lidovců nebo SOCDEM. „Stala se chyba, to je běžná věc, ale záleží na tom, jak se k chybám stavíme. To, že jsme si Pavla Tuleju jako kandidáta dostatečně neprověřili, jsou jen drby. Mluvila jsem o něm i s akademiky, rektory jiných univerzit, zpětná vazba vždy zněla, že je výbornou volbou,“ odmítá Pekarová Adamová.

Předsedkyně sněmovny vidí jako největší problém TOP 09 a vlastně celé současné vládní koalice komunikaci jejích výsledků. Není sama, v podcastu Crunch to zmiňoval jak ministr financí Zbyněk Stanjura, tak premiér Petr Fiala (oba ODS). Vinu klade Pekarová Adamová částečně i médiím.

Foto: CzechCrunch Markéta Pekarová Adamová byla v podcastu Crunch

„V každém rozhovoru pitváme, jestli jsme nebo nejsme skomírající strana, kdo co řekl – pořád se točíme na praktikáliích vládnutí, ale obecně se méně soustředíte na výsledky té práce. Je naší chybou, že to připustíme a nenajdeme prostor komunikovat toho více. Ale více zkrátka prodávají konflikty a špatné zprávy než to, co skutečně ovlivní životy,“ říká šéfka TOP 09.

Podle Pekarové Adamové je úspěchem vlády třeba zvládnutí energetické a uprchlické krize, čerstvě připravená novela zákona o dětských skupinách, diskutovaná a připravovaná důchodová reforma, legislativní ukotvení komunitní energetiky nebo zákon o výzkumu, který připravila právě bývalá ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová.

„Nemám ráda, když je celá společnost jen v sebemrskačské náladě. Fakt si stojím za tím, že jsme prošli krizemi, které jsou nelehké a které jsme ani nemohli očekávat na začátku našeho vládnutí nebo před volbami,“ tvrdí.

Ruský billboard ANO je legrácka

Pekarová Adamová patří společně s premiérem Petrem Fialou a šéfem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem podle politologů k politikům, kteří nejvíce čelí nenávistným slovním útokům. Podobně jako na Slovensku, kde v polovině května došlo k atentátu na premiéra Roberta Fica, panuje vypjatá atmosféra i na české politické scéně. Vláda a opozice se vzájemně osočují z proruských nebo proukrajinských sympatií, vzájemné útoky prosákly i do kampaně k evropským volbám.

„Atmosféra je vyhrocená a zhoršuje se. Velmi se zamýšlím nad kroky, které děláme, jaká slova přesně používat i v souvislosti s politickými konkurenty. Ta hranice se těžko popisuje, ale mám samozřejmě vnitřní pocit toho, co není přijatelné,“ tvrdí Pekarová Adamová. Grafiku, kde koalice Spolu změnila volební slogan ANO na „Rusko, pro tebe všecko“, ale označuje za „legrácku“. Za nepřijatelné považuje například protesty před domem někdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného v lednu 2021, kam demonstranti přivezli rakev.

Jsem ráda, že Danuše Nerudová kandiduje. Ale nebudu ji podporovat automaticky.

„Pokud budeme hrát tvrdě třeba v tom smyslu, že když někdo říká proruské narativy a já ho označím za proruského, tak si myslím, že je to ještě hranice, která je přijatelná. To je konstatování faktu. Andrej Babiš se přiklání na východ, k Maďarsku, Viktor Orbán tady byl dokonce zakomponován do jeho předvolební kampaně,“ tvrdí třetí nejvyšší ústavní činitelka.

Pekarová Adamová dlouhodobě podporuje větší zapojení žen do politiky a otevřeně mluví o útocích na vzhled, rodinný stav nebo intelekt, kterým političky ze všech stran spektra čelí. Na kabelce, se kterou přišla na rozhovor, má nápis: „Když se spojí ženy a podporují se, těží z toho celá společnost.“ Odmítá ale, že by její výměna jedné ze dvou ministryní ve vládě nebo kritika Danuše Nerudové jako kandidátky bez dostatečných zkušeností pro post eurokomisařky byly s tímto v rozporu.

„Ženy podporuji v politice určitě, ale není to jejich jediná kvalita. Osobně jsem i proti kvótám. Máme dělat systémové kroky k tomu, aby nebylo tolik bariér, které mají objektivně větší než muži, a aby následně mohly projevit své schopnosti. Pak na ně ale máme také klást stejné nároky – musí být zkrátka schopné v té pozici obstát,“ říká Pekarová Adamová.

