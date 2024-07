Barbora Krejčíková vyhrála Wimbledon! Odnáší si přes 80 milionů a vstupuje mezi české legendy

Uložit 0

Český tenis může znovu slavit – a spolu s ním i Barbora Krejčíková, která před několika málo okamžiky ovládla finále Wimbledonu. S italskou soupeřkou Jasminou Paoliniovou si poradila ve třech setech a na hlavním dvorci londýnského All England Clubu zvedla nad hlavu jednu ze čtyř nejcennějších trofejí sezóny. Stejně jako to před rokem fantasticky udělala Markéta Vondroušová.

Barbora Krejčíková už zná pocit, jaké to je Wimbledon vyhrát. Dosud se jí to ale nepodařilo samotné – v letech 2018 a 2022 vyhrála v pořadí třetí grandslam sezóny ve čtyřhře a na titul v singlu stále čekala. To už teď ale neplatí. Ačkoliv ji italská tenistka Jasmina Paoliniová dokázala výrazně pozlobit, rodačka z Brna to nakonec zvládla. A zápas rozhodla ve třech setech. První vyhrála 6:2, druhý stejným poměrem ztratila a třetí ovládla 6:4.

Byl to ale dramatický závěr. Zatímco první set Krejčíková zvládla s přehledem a zdálo se, že cesta za titulem bude snazší, než asi předpokládala, druhý set jasně patřil Paoliniové. Ve třetím setu pak došlo na lámání chleba, a především poslední hra skutečně stála za sledování. Krejčíková coby mírná favoritka podle sázkových kanceláří se ale nenechala rozhodit a za necelé dvě hodiny od začátku bylo rozhodnuto.

A dream realised ✨ Barbora Krejcikova is a #Wimbledon singles champion for the first time, defeating Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 🇨🇿 🏆 pic.twitter.com/k15QgL7Buz — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024

Pro českou tenistku a jednatřicátou hráčku v žebříčku WTA se jedná o druhý singlový titul na grandslamu v kariéře, po vítězství na French Open v roce 2021. Krejčíková se zároveň zapsala mezi tuzemské tenisové legendy, protože je teprve čtvrtou českou reprezentantkou, která Wimbledon vyhrála. V roce 1998 to byla Jana Novotná, která později Krejčíkovou trénovala, v letech 2011 a 2014 to dokázala Petra Kvitová a před rokem Markéta Vondroušová.

Celosvětové uznání a prestižní mísa Venus Rosewater jako trofej ale nejsou to jediné, co si Krejčíková z Británie odnáší. Wimbledon je pochopitelně turnajem, kde se točí velké peníze, které navíc ve srovnání s loňským ročníkem opět vzrostly. Česká hráčka si tak vysloužila 2,7 milionu liber, tedy v přepočtu přes 80 milionů korun, což je nejvíce, na kolik si Krejčíková za jeden odehraný turnaj dosud přišla. Čtyřicet procent této částky ale zaplatí v Británii na daních.

Při pohledu na její dosavadní skóre z grandslamových turnajů bude dnešní úspěch zářit na všechny strany. Pokud by ale svými singlovými tituly chtěla navázat na počet trofejí, které má ze čtyřher, bude muset ještě zabrat. Na kontě má totiž sedm grandslamových výher z takzvaných deblů: dva z Australian Open (2022, 2023), dva z French Open (2018, 2021), dva z Wimbledonu (2018, 2022) a jeden z US Open z předminulého roku.