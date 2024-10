Big Mac je v nabídce 60 let a je kulturní ikonou. Teď se chceme zaměřit na kuře, říká manažer McDonald’s

Uložit 0

Letos se na pulty řetězce restaurací McDonald’s dostal kuřecí burger McCrispy, o pár měsíců později ho pak doplnila verze Deluxe. Americký řetězec tak reaguje na zvýšenou poptávku po kuřecím mase. Zároveň chce vyvrátit, že by se do McDonald’s na kuře nechodilo, spíš řetězec až dosud plně nevyužíval jeho potenciál. „Roli v tom zároveň hraje nízké povědomí o tom, že naše restaurace kuře nabízí, a to i přesto, že kuřecí hrálo v naší nabídce vždy nezanedbatelnou roli,“ uvádí marketingový ředitel společnosti pro Česko, Slovensko a Ukrajinu Martin Troup.

Spolu s Deluxe verzí kuřecího burgeru pak McDonald’s uvedl také novou marketingovou kampaň v podobě takzvaného mockumentu. Snímek Lajky, hejty, kuřecí na pomezí dokumentu a fikce vychází ze zkušeností reálných lidí, kteří na sociálních sítích vyjádřili nedůvěru v kuřecí maso pod značkou McDonald’s. Snímek už má na YouTube přes dva miliony zhlédnutí.

V nabídce máte čím dál tím víc kuřecího masa, nedávno jste ostatně představili nový kuřecí Burger McCrispy Deluxe. Jak je to s poptávkou po kuřecím mase v McDonald’s?

Celosvětově sledujeme nárůst prodejů výrobků s kuřecím masem. V případě českých restaurací jsou aktuálně 4 z 10 objednaných jídel právě s kuřecím proteinem. I proto jsme se rozhodli tento segment dále rozvíjet. Jaká jsou přání zákazníků a fanoušků vyhodnocujeme pravidelně. V tomto případě bylo zadání jasné, protože data potvrzují, že se do Mekáče na kuřecí chodí. McCrispy je postavené na křupavém prsu v kombinaci s medovo-hořčičnou omáčkou, nadýchanou žemlí a salátem. Ve variantě Deluxe je navíc plátek cheddaru, dva plátky rajčete a salátové okurky. Od uvedení burgeru poptávka po kuřecím opět stoupla.

Na představení kuřecího burgeru jste říkal, že spousta lidí, kteří chodí na kuře ke konkurenci, by na něj do McDonald’s nešla. Čím to podle vás je?

Je to kombinace předsudků, které se dají shrnout do jedné věty: „V Mekáči nemůže být dobré kuře.“ Roli v tom hraje také nízké povědomí o tom, že naše restaurace kuře nabízí. A to i přesto, že kuřecí hrálo v naší nabídce vždy nezanedbatelnou roli. V segmentu rychlého občerstvení si prostě lidé s námi spojují burgery, nikoli tento typ masa. I proto jsme do nabídky přidali nový, který je postavený právě na kuřecím mase. McCrispy je vlastně platforma, která nám pomáhá budovat povědomí o našich dalších produktech s kuřecím. Jsou to legendární McNuggets, Wrapy nebo saláty. Vidíme v této oblasti potenciál.

Budou tedy následovat i další kuřecí produkty?

Rozhodně nekončíme, souvisí to i se zmíněnou poptávkou zákazníků. Nabídka se neustále vyvíjí, novinky určitě přijdou.

Jak si tedy bude nakonec stát v McDonald’s kuře v poměru k hovězímu?

Big Mac je v nabídce skoro 60 let, McRoyal víc než 50. Jsou to legendy nejen našeho menu, ale produkty, které se staly kulturními ikonami. Není to tedy tak, že kuře teď převálcuje celou nabídku. Menu je navržené tak, aby se jednotlivé proteiny doplňovaly, a tak tomu bude i nadále.

Spolu s burgerem jste uvedli také takzvaný mockument, fiktivní dokument Lajky, hejty, kuřecí. Proč právě tento formát?

Udávání trendu na sociálních sítích bylo vždy součástí naší DNA. Mockument je pak příležitost spojit autentické příběhy se zábavným obsahem, podpořit emocionální spojení s našimi zákazníky a zároveň budovat důvěru v naše produkty a značku. Film umožňuje využití tradičních mediálních kanálů. Jeho přidanou hodnotou je propagace na sociálních sítích. Má tak potenciál zaujmout nejen naši cílovou skupinu, ale i širokou veřejnost. Mockument vypráví příběh tří skutečných lidí z internetu, kteří na sociálních sítích nevěřili, že je Mekáč dobrou volbou pro milovníky kuřecího. Tým McDonald’s je proto kontaktoval, navštívil a nabídl nový McCrispy. Podařilo se nám je skutečně přesvědčit, že je u nás kuře stejně dobré jako kdekoli jinde.

Míříte s ním tedy hlavně na sociální sítě?

Lidé si krátký film mohou pustit na YouTube McDonald’s Česko a Slovensko, kde získal skoro dva miliony zhlédnutí. Na sociálních sítích nám mockument vygeneroval celkem osm milionů shlédnutí jen v Česku. Formát totiž umožňuje tvorbu dalších, kratších videí.

Režisérem mockumentu je Michal Samir, producentem je Jiří Burian a průvodcem herec Martin Písařík. Proč jste oslovili právě je?

Hledali jsme vysokou kvalitu produkce a zkušenosti s daným formátem. Proto jsme ve výběrku vybrali produkci Up&UP s režisérem Michalem Samirem, kterého doplnil Martin Písařík s velmi přirozenou a atraktivní formou průvodcovství. Jiří Burian pak zkomponoval hudbu na míru našemu příběhu.