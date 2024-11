Blíží se jedno temné výročí. Zdá se vzdálené, ale trhy může panika zachvátit i dnes. Jak se chránit?

Investor Petr Žabža připomíná jedno 95 let staré výročí

Glosa Petra Žabži: Víte, kdo má v těchto dnech a týdnech 95. narozeniny? Pokud vám něco říká Černý čtvrtek nebo Černé úterý, tak určitě tušíte, kam mířím – k událostem z října a listopadu roku 1929, které vyústily ve velkou hospodářskou krizi třicátých let.

Ještě 3. září 1929 dosáhl index Dow Jones Industrial Average tehdy rekordní hodnoty 381,2 bodu. Na konci obchodního dne 24. října (na kdy připadá Černý čtvrtek) se ale propadl na 299,5 bodu (minus 21 procent z maxima) a jenom za tento jeden den ztratil devět procent, takže na trzích zavládla nefalšovaná panika.

Ta ani na začátku listopadu 1929 nijak nezpomalila, takže 13. listopadu index trefil další minimum a obchodoval se na 199 bodech. Než hospodářská krize dosáhla svého dna v roce 1932, akcie ztratily téměř 90 procent své hodnoty.

Co způsobilo takovou vlnu a hlavně – může se to stát znovu? Prvním důvodem byly širší hospodářské problémy. Nadprodukce, klesající spotřebitelská poptávka, propad zemědělské výroby a příjmová nerovnost… To vše začalo nahlodávat stabilitu celé ekonomiky.

Na druhém místě byla bezuzdná vlna spekulativních obchodů na newyorské burze NYSE. Lidé si oblíbili obchodování na úvěr, začali si půjčovat peníze na nákup akcií a vytlačili jejich ceny do úrovní, které nedávaly smysl. Jenže žádný růst netrvá věčně, a tak i investoři, kteří své nervy po Černém čtvrtku udrželi na uzdě, hodili ručník do ringu hned v úterý 29. října 1929. A spustili druhý největší výprodej v jednom týdnu, podpořený vlnou nucených likvidací akciových pozic nakoupených na úvěr.

Může se něco takového stát znovu? Teď jsou sice trhy po zvolení Donalda Trumpa v rauši, ale podobné chování jako v roce 1929 jsme v posledních třech dekádách viděli několikrát – 2009 (hypoteční krize), 2010 (Dow Jones „flash crash“), 2020 (covid). Takže odpověď je ano.

A jak se chránit? Diverzifikovat, používat vlastní hlavu a vyhýbat se stádnímu chování. Uvnitř stáda je sice teplo, ale nikdy pořádně nevíte, kam se řítí. Většinou to však bývá směrem k (investičnímu) útesu.

Jedná se o osobní názory Petra Žabži, které neodráží postoj Air Bank a.s. Nejedná se o investiční radu ani o jiné doporučení konkrétní investice.