Blýskla se po boku Netflixu nebo Twitche a říká: V doručování videa v CDN77 konkurujeme těm největším

Netflix, Meta, Twitch, YouTube, Nvidia a také české CDN77. Společnost Zdeňka Cendry, která se specializuje na doručování digitálního obsahu do celého světa, patřila po boku největších technologických firem mezi vybrané hvězdy nedávné konference Demuxed zaměřené na video inženýry. Je to totiž právě video, které poslední roky ovládlo internet. A Češi hrají nemalou roli v tom, že uživatelé z desítek zemí mohou sledovat třeba své oblíbené filmy nebo seriály. „Pro mnoho lidí je CDN vlastně taková černá skříňka a já jsem ji chtěla pootevřít a ukázat, jak to děláme a díky čemu dokážeme konkurovat těm největším hráčům,“ říká Kateřina Dobnerová, která v CDN77 propojuje obchodní a inženýrskou část, aby klienti dostali to, co potřebují.

Pro běžného smrtelníka zmíněná konference, která se pravidelně koná v San Francisku, není. „Organizují ji skutečně hardcore video inženýři a je zaměřená na video inženýry,“ usmívá se Dobnerová. Organizátoři navíc chtějí zajistit vždy ten nejzajímavější obsah, a tak si místo na pódiu nejde koupit. Všichni, kdo mají zájem ukázat se, musí poslat téma, o němž chtějí mluvit, a pokud zaujmou, dostanou jednu z několika málo pozic v programu. Trik tkví v tom, že je celý proces anonymizovaný, takže se vybírá skutečně čistě podle zajímavosti tématu. A Češi uspěli už podruhé v řadě.

Když Kateřina Dobnerová, která v CDN77 působí sedmým rokem, říká, že je jejich produkt takzvaným blackboxem i pro mnoho jejich klientů, znamená to, že pro běžného zákazníka je na pochopení ještě složitější. Zároveň ale platí, že nebýt firem jako právě CDN77, nemohli bychom si tak pohodlně pouštět filmy na Netflixu nebo sledovat videa na sociálních sítích. Pod zkratkou CDN se ukrývá Content Delivery Network, tedy síť pro doručování obsahu, což je systém serverů rozmístěných po celém světě, který zajišťuje rychlejší a efektivnější přístup k internetovému obsahu. „A 90 procent našeho byznysu dnes tvoří video,“ doplňuje Dobnerová.

Češi mezi světovou elitou

Česká firma se postupně dostala mezi největší hráče ve svém oboru na světě. Jen v loňském roce se její tržby vyšplhaly na 145 milionů dolarů, v přepočtu 3,4 miliardy korun. Letos má CDN77 mířit na 170 až 180 milionů dolarů, tedy 4,1 až 4,4 miliardy korun. Jedničkou na trhu je americká společnost Akamai, jejíž tržby jsou ještě násobně větší, avšak pouze ukazatelem tržeb tento trh sledovat nelze. Podobně jako další konkurenti v podobě Cloudflare nebo Fastly se v Akamai nevěnují zdaleka jen službám kolem CDN a doručování videa – a právě tady se stále více projevují některé výhody české firmy.

„Podíl videa v rámci našeho provozu historicky rostl. Dnes se profilujeme jako specialisté na jeho doručování, což znamená, že na rozdíl od konkurence, která nabízí i jiné služby, se soustředíme výhradně na tuto oblast. Díky tomu jsme dokázali vše přizpůsobit velmi rychlému růstu videoobsahu napříč internetem a stát se lídry v tomto segmentu,“ popisuje vývoj v CDN77 Dobnerová, která před necelými sedmi lety přišla do firmy sídlící na pražských Vinohradech po zahraničním putování. Tehdy studovala a pracovala v Belgii, Jihoafrické republice nebo na Kubě, nakonec se ale vrátila do Prahy a hledala nové výzvy.

Foto: CDN77 Kateřina Dobnerová z CDN77 na konferenci Demuxed

Jasno měla v tom, že chce nastoupit do firmy, která by měla globální přesah, nabízela produkt, který dává smysl, a kde by zároveň měla určitou míru svobody. A přestože vystudovala mezinárodní vztahy, vydala se nakonec do převážně technologického byznysu. „Byl to sice jiný obor, ale CDN77 pro mě byl naprosto logický krok – firma bez investorů, kde je klíčovým ukazatelem spokojený zákazník. Navíc přítomná míra svobody mě oslovila nejen na úrovni rozhodování, ale také v tom, že jsme decentralizovaní a nezávislí, to je samo o sobě skvělý koncept,“ popisuje žena, která působí na pozici Head of Technical Integration.

O spokojeném zákazníkovi přitom nemluví náhodou. Právě kontaktu s klienty, které má CDN77 po celém světě, se Kateřina Dobnerová věnuje od začátku. „Dnes jsem v podstatě mostem mezi našimi inženýrskými týmy a klienty. Všechny role, které jsou u nás orientované na klienta, mají vždy technický základ. Denně komunikuji s našimi inženýry a také našimi klienty, abych se zajímala o jejich potřeby a hledala řešení,“ popisuje. A to je zpravidla velmi různorodá činnost, protože byť CDN77 pro většinu svých klientů zajišťuje to stejné – tedy doručování videoobsahu –, provedení bývá jiné a přizpůsobené na míru potřebám každého z nich.

Právě na takovém přístupu je založen úspěch firmy, kterou plně ovládá její zakladatel a šéf Zdeněk Cendra a která se až do současné velikosti dostala bez pomoci externích investic. Jelikož jsou největší konkurenti v čele s Akamai zpravidla obří firmy, které jsou navíc obchodované na burze, dokázalo si CDN77 během let vypracovat pozici dravé štiky, která svým klientům umí nabídnout stejně dobré řešení jako ti největší, ale především umí rychle reagovat na jejich potřeby. A byl to prý i důvod, proč česká firma uspěla v nedávném výběrovém řízení na poskytovatele CDN služeb u americké streamovací služby Starz.

„To, že jsme velmi agilní, znamená, že například poskytujeme klientům přímý přístup na Slack, kde dostávají rychlé odpovědi přímo od relevantních týmů. To je pro mnoho firem důležité, protože nemusí čekat na dlouhé procesy jako u velkých korporací,“ říká Kateřina Dobnerová. V případě doručování videa se totiž často hraje o čas. Souvisela s tím ostatně i její prezentace na zmíněné konferenci Demuxed, která se jmenovala Advanced Caching Strategies. To běžnému smrtelníkovi opět příliš mnoho neřekne, ale i tady platí, že nebýt tzv. cache, nemohli bychom videa na internetu sledovat tak rychle a v tak dobré kvalitě.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Zdeněk Cendra, zakladatel CDN77

Jde o techniku, která dočasně ukládá kopie často přístupných dat, v tomto případě hlavně videa, aby se urychlil jejich přístup při opakovaných požadavcích. CDN77 a další hráči v této oblasti se pak snaží ukládat tento obsah na servery co nejblíže uživatelům, což výrazně zkracuje dobu načítání a snižuje zátěž na původní server. A šéfka technické integrace v CDN77 hovořila o tom, jak tuto techniku ve chvíli, kdy objem obsahu exponenciálně roste, optimalizovat a dál zlepšovat. Navíc se neustále proměňuje chování uživatelů a to, co bylo potřeba řešit před lety, je už dnes zase úplně jiné.

„Typickým příkladem jsou sociální sítě. Dnes se stírá hranice mezi tvorbou obsahu a jeho sledováním. Navíc se mění způsob konzumace. Když se nějaké video publikuje, je o něj zájem, vidíme tzv. spike, kdy je video obrovsky populární, ale během chvíle zase většinu přestane zajímat. Dynamika videoobsahu se rychle mění. Neustále narůstající objem videa a jeho životní cyklus představují velkou výzvu pro CDN při cacheování, což je primární kritérium kvality a výkonu CDN,“ upozorňuje Dobnerová. Posouvat se prý přitom nejde jen přidáváním hardwaru, tedy nakupováním serverů, ale je třeba zlepšovat také software, ladit algoritmy a být neustále ve střehu.

Vedle toho, že si v CDN77 hrají třeba i s umělou inteligencí, jmenuje Kateřina Dobnerová za důležitou technologii takzvaný edge computing. Zatímco samotné CDN se primárně zaměřuje na ukládání a doručování statického obsahu včetně videa z geograficky rozložených serverů, edge computing přináší blíže k uživatelům a zdrojům dat samotný výpočetní výkon. Výsledkem je rychlejší zpracování dat a zvýšení efektivity. „Je to hodně skloňované téma. I když není jednoduché najít jednoznačné benefity pro všechny případy, v optimalizaci videa je pro nás edge computing velkým přínosem,“ potvrzuje šéfka technické integrace české firmy.

O mnoha svých klientech CDN77 kvůli smlouvám o mlčenlivosti nemůže hovořit. Nejvýznamnější kontrakty má aktuálně ve Spojených státech, kde firma v posledních letech výrazně investovala do infrastruktury a spoluprací s velkými klienty. Patří mezi ně i ty největší streamovací služby a mediální domy na světě. Soustředí se ale také na rozvoj v dalších částech světa. „Diverzifikace je pro nás důležitá, protože nechceme být závislí jen na jednom regionu. Například provoz v USA tvoří 29 procent našeho byznysu, v Evropě je to 31 procent a zbytek provozu pochází z regionů jako Asie a Latinská Amerika, což nám pomáhá udržet byznys profitabilní a odolný vůči otřesům na konkrétním trhu,“ doplňuje Dobnerová.

Dlouhodobým klíčem k úspěchu CDN77 je také skutečnost, že si na sebe firma dokáže vydělat. Přesněji řečeno, je náramně zisková. Jelikož má zhruba padesátiprocentní EBITDA marži (podíl zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací), tak se také zisky počítají v miliardách korun. To je rozhodující i při dění na trhu, kde se dostala řada jiných firem, které poskytují služby kolem CDN, do problémů. A Češi se toho logicky snaží využít.

„Několik našich konkurentů buď skončilo, nebo je na hraně, což nám hraje do karet. Snažíme se být připraveni, protože vnímáme, že klienti hledají stabilní a dlouhodobé partnery,“ říká Dobnerová. Že je dění na tomto trhu v poslední době skutečně turbulentní, dokázaly události následující krátce po našem rozhovoru. Společnost Edgio, která je pro CDN77 nejbližším konkurentem, zažádala o ochranu před věřiteli již v září, ale delší dobu nebylo jasné, zda ji například nezachrání nějaký nový majitel. Nakonec rozhodnutí insolvenčního správce z konce listopadu stvrdilo, že začátkem příštího roku Edgio zanikne.

Flexibilní přístup je navíc firmě Zdeňka Cendry vlastní také v rámci interního nastavení. Zakladatel CDN77 klade důraz na to, že většinu lidí dokáže udržet dlouhodobě, ať už jsou na jakýchkoliv pozicích. Již dvakrát tak například na mateřskou dovolenou odešla Veronika Šišková, která je finanční ředitelkou, a není zdaleka jediným příkladem. Také Kateřina Dobnerová má za sebou mateřskou, během níž zůstala s byznysem celé firmy i nadále v blízkém kontaktu, a jakmile byla připravena naskočit zpět, šlo vše hladce. I to je ostatně jeden z efektů, že je CDN77 ziskové a může si takovou péči o své zaměstnance dovolit.

„V tomto ohledu máme hodně flexibilní přístup. To znamená, že tu nemusím být od devíti do pěti, ale snažím se to firmě vracet jinými způsoby. Například, když jsem byla na mateřské, bylo pro mě důležité zůstat v kontaktu s firmou, protože mě baví, co děláme, a chtěla jsem si udržet povědomí o dění. CDN77 mi vycházelo vstříc, což vnímám jako obrovskou podporu. A na oplátku se snažím firmě vracet stejnou míru flexibility, jakou mi poskytují,“ doplňuje šéfka technické integrace, která už možná s kolegy začíná pomalu přemýšlet, čím oslní na konferenci Demuxed příští rok.