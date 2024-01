Třímiliardová CDN77 z Česka dobývá internet. Stále je obrovský prostor pro růst, říká obchodní ředitel

Uložit 0

Poslední roky se v CDN77 nesly ve znamení rychlého růstu. Pražská firma, která zajišťuje, aby lidé po celém světě například mohli bez problémů sledovat videa na sociálních sítích, využila příležitosti v době pandemie, kdy se aktivita uživatelů násobně zvýšila. Ani po jejím odeznění ale zakladatel Zdeněk Cendra se svým týmem nepolevuje, naopak. „Náš trh opustili velcí konkurenti a my teď děláme vše pro to, abychom získali jejich klienty a znovu významně vyrostli,“ říká Tomáš Bačík, který ve firmě vede obchodní oddělení.

Pod zkratkou CDN se ukrývá Content Delivery Network. Jde o služby, které se zaměřují na optimalizaci doručování obsahu na internetu a na něž se v CDN77 specializují. Webovým stránkám, online službám nebo aplikacím pomáhají zlepšovat rychlost načítání, spolehlivost či globální dosah – tak, aby k nim měli snadný a rychlý přístup uživatelé v různých koutech světa. V globální byznys přetavil svůj projekt také Zdeněk Cendra, jehož CDN77 předloni vyrostlo na 2,5 miliardy korun, aby loni zaznamenalo další rekordní rok.

Přesná čísla teprve počítá, ale tržby za rok 2023 by měly bezpečně překročit tři miliardy korun. Zisk EBITDA před započtením úroků, daní a odpisů by se měl vyšplhat na zhruba 1,7 miliardy korun. „Letos v zisku míříme na 2,5 miliardy korun. Předpokládáme, že bude reálné udržet celkový růst o dvacet až třicet procent,“ předpovídá Tomáš Bačík, který v CDN77 působí už devátým rokem a řídí obchod. Zažil tak mnoho úspěchů i nezdarů, které firmu operující z pražských Vinohrad od startu v roce 2011 potkaly.

Dnes má podle něj CDN77 vybudovanou silnou pozici pro další růst a pomáhá jí i dění na trhu. Největší hráči, což jsou pro poskytovatele CDN typicky třeba velké streamovací platformy nebo sociální sítě, přes které teče k miliardám uživatelům obrovské množství dat, začali kvůli ekonomické situaci více šetřit a dotklo se to také poskytovatelů CDN. Některé společnosti kvůli tomu musely skončit.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Zdeněk Cendra, zakladatel CDN77

Na podzim loňského roku oznámily konec svých CDN služeb americké společnosti StackPath a Lumen, které byly na trhu etablovány jako jedny z největších, s tím, že se budou zaměřovat hlavně na svůj cloudový byznys. „Zatímco dříve největší hráči využívali pro diverzifikaci klidně šest poskytovatelů CDN služeb, v posledním roce začali šetřit a stáhli to třeba na polovinu. Některé firmy to ovlivnilo natolik, že nakonec musely skončit,“ vysvětluje Tomáš Bačík. A když někdo končí, pro jiného se otevírá příležitost zaujmout jeho pozice, o což se snaží v CDN77.

Podle něj jen v posledních měsících loňského roku firma jednala o nových smlouvách za sto milionů korun, které teď postupně uzavírá. V rámci dění na trhu zmiňuje obchodní ředitel CDN77 dva zásadní body. Jednak pro řadu firem nepředstavuje CDN hlavní část jejich byznysu, tedy ani příjmů. Zároveň se mnoha firmám podle Bačíka nedaří poskytovat tyto služby dlouhodobě profitabilně. Oba faktory jsou logicky propojené nádoby, a když pak dojde na trhu a v ekonomice k významným změnám, které podnikání ještě ztíží, musí někteří z kola ven.

StackPath a Lumen po svém odchodu z CDN trhu oznámily, že své největší klienty prodaly společnosti Akamai, která patří mezi poskytovateli CDN služeb k největším na světě. „Celý podzim jsme agresivně šli po klientech, kteří přišli o své poskytovatele a hledali nové řešení,“ říká Bačík. Výsledkem jsou desítky nových klientů, které už CDN77 podepsalo nebo by mělo brzy podepsat. Navíc Cendra a spol. očekávají další potenciální příliv nových zákazníků, protože během letošního roku by měly řadě firem vypršet stávající kontrakty a bude tak příležitost se porozhlédnout po alternativách.

CDN77 v tomto ohledu na trhu samozřejmě není samo. Vedle Akamai se v této oblasti významně profilují například Fastly nebo Cloudflare a stále silnější slovo mohou mít také největší technologické firmy v čele s Amazonem a Microsoftem, které provozují vlastní velké cloudy. Tak obřím firmám v některých ohledech konkurovat nejde, ale CDN77 se snaží využít svých silných stránek. CDN a správa celkového delivery workflow představuje hlavní produkty firmy, na které se nejvíce zaměřuje.

„Ostatní firmy mají často CDN jen jako část byznysu, díky které získávají nové klienty, ale peníze vydělávají jinde. V posledních měsících se snížil počet společností, které nabízejí kompletní balíček CDN služeb. Už dnes se v této kategorii objevujeme po boku největších hráčů, jako je právě Akamai, Fastly nebo Cloudflare. Ti mají největší klienty jako Apple, Sony nebo Disney, přes které proudí obrovské množství dat, ale v posledních dvou letech špičku rychle doháníme,“ popisuje situaci na trhu Tomáš Bačík.

Obecně je ale podle obchodního ředitele CDN77 těžké dělat nějaké žebříčky, kdo je na trhu největší. Jedna z logických metrik jsou tržby, většina firem ovšem nekomunikuje, jakou část příjmů tvoří výhradně CDN služby. Další možnou metrikou je množství dat, které v rámci svých sítí firmy přepraví. Česká firma je aktuálně na 50 terabitech za sekundu v denní špičce, přičemž celková kapacita sítě je bezmála trojnásobná. To je podle Bačíka srovnatelné s Lumenem či StackPath, které své CDN služby zavřely.

Pomáhá nám, že jsme bez dluhů a soběstační.

„Na druhou stranu to ale není úplně obchodní metrika, protože záleží, jak dobře dokážete tento traffic zobchodovat. Dnes už každopádně můžeme říct, že patříme minimálně do první desítky jak z pohledu objemu dat, tak příjmů. Chceme se teď dostat k největším hráčům na trhu a dál růst,“ říká Bačík. Jelikož se také trh s CDN podobně jako jiné sektory významně komoditizuje, hledají jednotlivé firmy způsoby, jak se odlišit a nabídnout zákazníkům větší přidanou hodnotu. Platí to také pro CDN77.

Bačík vyjmenovává několik bodů. „První věc je zmíněná konsolidace trhu. To je zásadní faktor, který nám hraje do karet. Dva velcí hráči jsou pryč, trochu to otřáslo fundamentem trhu. Klienti se začínají ptát, zda jsou u svých poskytovatelů v bezpečí, pečlivěji zvažují budoucí kroky. Nám pomáhá, že jsme bez dluhů, soběstační a fungujeme bez vnějšího kapitálu či investic. Díky tomu dokážeme dělat rychlá rozhodnutí. Když ty dvě firmy skončily, tak než se ostatní velcí hráči rozhoupali, my už napojovali první klienty,“ říká.

Filozofie CDN77 je založena na třech základních kamenech: nejmodernějších technologiích, špičkových talentech a rychlé zákaznické podpoře, která funguje nepřetržitě. V rámci CDN firma nabízí také služby objektového úložiště, edge computingu a kompletního zpracování videa. Aktuálně pro ni pracuje 150 lidí.

„Jsme neustále v komunikaci na Slacku, a když se objeví nějaký problém, okamžitě ho řešíme. U nás už na první úrovni podpory mluví s klienty inženýři z nejlepších technických univerzit v regionu, kteří dané problematice rozumí a umí problém vyřešit. To se jinde ne vždy děje. Taková je naše filozofie, která nám vychází,“ popisuje Bačík.

S ohledem na další plánovaný růst firma neustále staví další servery a také nabírá další posily. V tomto ohledu prý zažila zlomové chvíle během covidu, kdy se dokázala dobře připravit na další období. Teď je Bačík přesvědčen, že velikost pražské firmy jde i nadále násobit, a to jak v rámci výsledků, tak objemu přenesených dat. Nové talenty ale už nebude nabírat v násobcích, protože velkou část odpracují samotné stroje.

„S rychlým růstem firma vždy nabere trochu technologického dluhu, protože když rychle roste, je potřeba občas trochu improvizovat. Poté přichází období zdánlivého klidu, než zase přijde růst. Ten dorazil během covidu, kdy jsme raketově vyrostli. Všichni chtěli být online. My jsme si v roce 2021 řekli, že zásadní je, abychom při tak rychlém růstu udrželi stabilitu a nejvyšší kvalitu našeho systému. Dnes se nám to vrací, protože máme vybudovanou velmi robustní a stabilní platformu, takže růst je o něco jednodušší. Děláme to chytřeji, protože víme lépe, jak a kde škálovat,“ dodává obchodní ředitel CDN77.