Boj za opravdu rovná pravidla. Evropští investoři a startupisté včetně Čupra žádají reformu EU

„Představte si, že je rok 2035. První evropská technologická společnost s bilionovým obratem založená v garáži v Krakově nyní zaměstnává 120 tisíc lidí na celém kontinentu. Celoevropský tým je světovou jedničkou v oblasti kvantových výpočtů. Evropa se stala domovem nejhodnotnějších a nejinovativnějších podniků na světě a magnetem pro špičkové talenty v oblasti robotiky, klimatických technologií, umělé inteligence, výroby a dalších oborů. Může to znít přitažené za vlasy. Ale nemusí být – pokud budeme jednat hned.“

Tímto apelem začíná petice, za níž stojí zakladatelé předních evropských startupů včetně českého Rohlíku Tomáše Čupra, Stripu, DeepLu, Wisu i venture kapitálových fondů jako Index Ventures, Atomico a Sequioa. Pod hlavičkou projektu EU Inc (což se dá volně přeložit jako EU s.r.o.) žádají po rodící se nové Evropské komisi větší reformy na poli jednotného trhu.

I když jednotný trh patří mezi ty vůbec největší přednosti Evropské unie, v reálné praxi až tak moc jednotný není a dle tvůrců petice je kvůli tomu startupová scéna roztříštěná. Dodržování právních a regulačních předpisů je podle nich zátěží a přeshraniční spolupráce vzácná, což je vidět i ve srovnání například se Spojenými státy – tamní startupy i investoři působí opravdu přes celý kontinent, naopak evropský kapitál se často kvůli různým daňovým režimům a pravidlům drží v národních hranicích.

Výsledkem je tak podle EU Inc utlumená dynamika, nerealizovaný potenciál a zbytečné omezování šancí evropských startupů na úspěch. Potenciál je zde přitom velký. „V počtu nových technologických zakladatelů předstihujeme USA. Jsme světovým lídrem v investicích do technologií v oblasti klimatu. Naše hluboká technologická scéna vzkvétá a evropské startupy vytvářejí pracovní místa třikrát rychleji než ostatní odvětví. Nacházíme se v jedinečném inflexním bodě talentů a technologií. Potřebujeme jen rámec, který by je uvolnil,“ popisuje petice.

Ta tedy po nových eurokomisařích, kteří na své agendě pro další roky začnou pracovat za šest týdnů, požaduje vytvoření celoevropské korporátní struktury „EU Inc“ se základy pro budoucí konkurenceschopnost Evropy. Konkrétně by tento nový typ firem měl:

standardizovat investiční procesy, aby umožnil skutečné celoevropské investice,

vytvořit jednotný program zaměstnaneckých akcií (ESOP) pro širší sdílení úspěchu startupů,

zjednodušit přeshraniční operace, jako jsou zaměstnávání a kapitálové toky,

plně digitalizovat proces zakládání společností a zkrátit jej na pouhých několik hodin, a to výhradně v angličtině a online.

Signatáři petice, kterou v době publikace článku podepsalo přibližně pět tisíc lidí, věří, že právě taková entita by pomohla rychlejšímu škálování, větším podnikatelským úspěchům i přílivu globálního kapitálu. „Nejde o napodobování Silicon Valley. Jde o posílení našich jedinečných evropských předností: rozmanitosti, decentralizovaných talentů a jedinečných startupových center,“ dodávají tvůrci.