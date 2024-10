Spoluzaložil šest firem. Některé nevyšly, ale vydělal desítky milionů. Teď pomáhá dalším

Uložit 0

Zdeněk Fred Fous podniká od prvního ročníku vysoké školy, kdy v roce 2005 společně s kamarádem rozběhl menší vzdělávací agenturu. Od té doby spoluzaložil šest firem v různých oborech. „Některé jsou úspěšné a jsem na ně hrdý, jiné byly drahé, ale důležité lekce. Je to velká jízda, ale ani na minutu bych neměnil,“ usmívá se během rozhovoru pro CzechCrunch Fous. Teď chce naplno pomáhat i dalším zakladatelům startupů ve fondu PurposeTech.

Pro Fouse byl u všech jeho pracovních počinů důležitý společenský přesah, i když ne vždy to fungovalo na sto procent. Jako druhý byznys po zmiňované vzdělávací agentuře v roce 2010 rozbíhal startupové studio. „Chtěli jsme s kamarádem naplno podnikat, ale neměli jsme nápad, peníze ani zkušenosti, tak jsme v budování chtěli pomáhat těm, kteří je měli. Byli jsme naivní a moc jsme si neuvědomovali, že takhle to nebude úplně fungovat,“ směje se dnes devětatřicetiletý podnikatel.

Postupem času ale stál u několika úspěšných mezinárodních byznysů. S partou kamarádů, které poznal během studia ve Stockholmu, v roce 2011 rozběhl startup Walk the Room se zaměřením na tvorbu 3D vizualizací, převážně prostorů pro práci a odpočinek. Svůj podíl údajně prodal za „osmimístnou částku“ před třemi lety, když firma zaměstnávala šedesát lidí a její byznys rostl napříč skandinávskými trhy a ve Velké Británii.

Přes deset let je Fous také spolumajitelem společnosti Lits Global, která vzdělává vrcholové manažery a mezi její klienty se řadí Nokia, Siemens či Lufthansa. Další z podnikatelských štací byl vzdělávací startup Encubate na podporu lidí se zájmem o podnikání. Jako investora na palubu získal také například portál StartupJobs, před dvěma lety firmu prodali společnosti Dailygreatness se sídlem v New Yorku.

Foto: PurposeTech Zdeněk Fred Fous a Radoslav Čuha z PurposeTech

Celkem tak Fous založil či spoluzaložil šest firem, dvě z nich prodal, jedna zatím funguje a ostatní „zařízl“. „K podnikání mě to táhlo odjakživa, a i když prakticky všechny firmy měly společenský přesah, stejně tak důležité pro mě bylo, aby byznys vydělával a rostl,“ přibližuje Fous.

Když prodal i další startup, o dalších možných projektech se bavil s Petrem Vítkem, mimo jiné spoluzakladatelem sítě coworkingů Impact Hub a fondu Tilia Impact Ventures. „Petr přišel s tím, že v Česku a v našem regionu obecně chybí peníze pro začínající startupy, které mají přímý pozitivní společenský dopad,“ vypráví Fous s tím, že to s ním na základě jeho vlastní patnáctileté zkušeností okamžitě zarezonovalo.

Rozhodl se proto rozběhnout nový fond právě se zaměřením na zdraví, vzdělávání a udržitelnost. V roce 2022 tak společně s Impact Hubem založil PurposeTech a od února 2023 investuje první peníze. Nejdřív měl Fous v plánu od investorů nabrat patnáct milionů korun, později sumu navýšil na pětadvacet milionů a již v loňském létě tuto částku překonal. Nyní došlo k dalšímu a finálnímu navýšení na necelých šedesát milionů korun. Prostředky do fondu mělo vložit přes dvacet soukromých investorů.

Fous přitom přiznává, že na venture kapitálové poměry jde o poměrně malou částku. „Náš první fond je jakési ověření investiční teze. Musíme teď odvést fantastickou práci a doručit skvělé výsledky naším investorům, abychom mohli pak otevřít druhý, větší fond,“ míní s tím, že během dalšího roku chce podpořit ještě asi desítku startupů. PurposeTech se přitom tematicky podobá zmiňovanému fondu Tilia Impact Ventures, zaměřuje se ale na jinou fázi startupů – zatímco Tilia hledá dospělejší projekty (primárně tzv. seed), PurposeTech ty na úplných začátcích (tzv. angel a pre-seed).

„I mě samotného vždy bavilo stavět byznysy od nuly do jedničky, pak jsem je měl tendenci je předávat dál,“ popisuje Fous, jenž teď podporuje startupy průměrnou částkou asi sto tisíc eur. Často ale spoluinvestuje s dalšími fondy, průměrná celková investice se tak pohybuje ve výši 7,5 až 15 milionů korun s valuací na úrovni 25 až 75 milionů.

„S naším zaměřením a expertízou ve třech vertikálách jsme v pre-seedu jediní v regionu střední a východní Evropy. To je v kombinaci s naším napojením na síť Impact Hubů po Evropě naše největší výhoda,“ doplňuje Fous, jenž během posledního roku a půl s kolegou Radoslavem Čuhou viděli asi 1 100 startupů, na šedesátku z nich se podívali detailněji a do pěti z nich nakonec také investovali.

„Nemusíme najít jednorožce, i když interně míříme na šestinásobnou návratnost fondu. Chceme hlavně ukázat, že i v oblastech zdraví, vzdělávání a udržitelnosti se dají postavit velké a úspěšné byznysy,“ doplňuje Fous. Mezi již zainvestované startupy patří česká aplikace Mamio, zaměřená na ulehčení života matkám dětí do 6 let, nebo litevský Tingit, který vyvíjí digitální tržiště pro jednoduché a efektivní opravy bot a oblečení.

„Zakladatelé v oblastech vzdělávání, zdraví a udržitelnosti jsou výrazně více dedikovaní, protože jsou tak trochu posedlí problémem, který řeší. Svůj startup pak vnímají jako nástroj, díky kterému to mohou změnit,“ komentuje Fous. Podle něho navíc takových zakladatelů v posledních letech přibývá i s dospívající generací Z, jež se oproti předchozím generacím výrazně více zajímá o to, jak může osobně přispět k odolnější společnosti a zdravější planetě.

„Pokud chceme vidět změny v těchto důležitých sektorech, musíme investovat do inovací, bez toho to nepůjde. Naše práce je tedy hledat relevantní talenty, kteří mají odhodlání i ambici se do toho pustit, a pomoci jim při startu,“ dodává Fous.