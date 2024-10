Brno konečně přivítá knižní veletrh. Láká na české autory, Tima Weavera i legendu, která inspirovala Zaklínače

Uložit 0

Česká spisovatelská esa jako Kateřina Tučková, Leoš Kyša, Ondřej Neff nebo Michal Viewegh. Ale také lékař Tomáš Šebek, šéfkuchař Zdeněk Pohlreich či publicista Josef Klíma. Či zahraniční autoři v čele s Timem Weaverem a Danielem Colem. Už příští týden se s nimi potkáte na prvním ročníku knižního veletrhu Kniha Brno. Akce, jejímž partnerem je i CzechCrunch, na termín 1. až 3. listopadu láká do moravské metropole na stovku dalších hostů i na spojení s Comic-Conem.

„Přišlo nám, že Brno si svůj velký knižní veletrh zaslouží. Svět knihy v Praze je přece jen docela daleko,“ říká Tomáš Němec, šéfdramaturg programu prodejního veletrhu Kniha Brno. Ten se na tamějším výstavišti čtenářům a návštěvníkům představí ve svém úplně prvním ročníku – ale při pohledu na program a zákulisí akce by vás to možná ani nenapadlo. Stojí za ním totiž organizátoři veleúspěšných Comic-Conů (včetně těch s přízviskem Junior, jež se odehrávají právě v Brně) a pozvání přijalo přes 120 hostů a více než 60 nakladatelů.

První tři listopadové dny v pavilonu E brněnského výstaviště vystoupí v úvodu zmiňované hvězdy domácí literatury v čele s Kateřinou Tučkovou, autorkou Žítkovských bohyní či Bílé Vody a držitelkou Státní ceny za literaturu. „Mile nás překvapilo, jak byli pozvaní hosté ochotní a nadšení. Myslím, že jejich seznam je obzvlášť na první ročník opravdu impozantní,“ říká Němec. Přesvědčit se o tom můžete sami na stránkách Knihy Brno, kde také pořídíte vstupenky. Ty začínají na 90 korunách.

Už máme nabito i na další ročník, fanoušci se potkají s Alenou Mornštajnovou, Karin Lednickou nebo Patrikem Hartlem.

„Do Brna bez nadsázky přijede elita české literatury. Máme spisovatele mainstreamu, autory literatury faktu i žánrových děl od detektivek až po dětskou knihu. A také zajímavé zahraniční hosty, pozvali jsme i naprostou legendu fantasy Michaela Moorcocka,“ přidává šéfdramaturg veletrhu s odkazem na spisovatele, jehož fantasy sága Elrik z Melniboné výrazně ovlivnila i tvorbu Andrzeje Sapkowského, autora zbožňovaného Zaklínače. Moorcockovu osobní účast znemožnily zdravotní potíže, ale britský tvůrce se zúčastní alespoň online.

Na vlastní kůži atmosféru Česka nicméně pocítí pětice neméně zajímavých zahraničních hostů. Na své si přijdou především milovníci krimi thrillerů. Veletrh přivítá Daniela Colea podepsaného pod Hadrovým panákem či Havranem, dále Tima Weavera neboli autora knih s detektivem Davidem Rakerem, přijede i Karin Smirnoff, jež převzala otěže série Milénium po Stiegu Larssonovi a Davidu Lagercrantzovi. Jejich vystoupení v hlavním sále samozřejmě doplní simultánní překlad do češtiny.

Foto: Kniha Brno Leoš Kyša neboli František Kotleta, jeden z nejplodnějších současných českých spisovatelů

Do Brna zamíří i slovenský spisovatel historických detektivek a fantasy Juraj Červenák a také někdejší osobní asistent Freddieho Mercuryho Peter Freestone. „Ne všechna velká jména se nám podařilo pro tento rok ulovit, dotyční už měli nasmlouvané jiné akce. Nicméně díky tomu máme už teď nabito i na další ročník. Věříme, že v roce 2025 se fanoušci budou moci potkat třeba s Alenou Mornštajnovou, Karin Lednickou nebo Patrikem Hartlem,“ dodává Němec.

Kniha Brno míří na příznivce všech žánrů i věků, kromě krimi či fantastiky si na své mají přijít i fanoušci mangy a komiksů (zástupci nakladatelství Crew mezi hosty nechybí) nebo třeba true crime či kuchařek – však o účasti Zdeňka Pohlreicha už byla řeč, přidá se i Mirka van Gils nebo Jan Punčochář. Ať už zájemce zláká jakýkoliv žánr či autor, Kniha Brno kromě klasických besed, autogramiád a představování novinek nabídne sérii panelových diskuzí na různá témata.

„Od osudů žen v soukolí dějin až po budování fiktivních světů. Takže návštěvníci budou moci na jednom pořadu potkat několik svých oblíbenců a třeba i poznat některé nové,“ říká Němec. Například v sále, který nese jméno CzechCrunche coby partnera veletrhu, vystoupí oblíbený učitel angličtiny Broňa Sobotka, proběhne zde debata o fantastice a detektivce mezi trojicí Juraj Červenák, Štěpán Kopřiva a Miroslav Žamboch či vystoupení Tima Weavera.

Návštěvníci Comic-Conu Junior mají veškerý program Knihy Brno v rámci vstupenky.

„Bude to velká literární párty pro všechny milovníky písmen, vět, souvětí i odstavců, ať už skládají dohromady skvělý příběh, nebo vás umějí vzdělat, či snad rozesmát,“ přidává sám s úsměvem šéfdramaturg Knihy Brno. „Každý, kdo se v tom popisu našel, by za týden neměl na Knize Brno chybět. Věřím, že do budoucna se veletrh etabluje a stane se z něj stejná tradice jako ze Světa knihy,“ uzavírá Tomáš Němec.

Těch důvodů k radosti bude pro návštěvníky ještě víc i díky propojení s Comic-Conem Junior, který se k nabitému programu na brněnském výstavišti přidá v sobotu a v neděli. Kniha Brno má sice samostatný vstup a program, ale sama nabídne i prostor pro deskové hry – a držitelé vstupenky budou mít o to levnější vstup na Comic-Con. Od ceny vstupenky se prostě odečte cena vstupenky na Knihu Brno.

„A naopak pro návštěvníky Comic-Conu Junior platí, že veškerý program Knihy Brno už v rámci vstupenky mají,“ přidává užitečnou informaci Pavel Koutský z organizačního týmu obou akcí.