Byznysový rozvod po anglicku, v klidu a s úctou. Železná koule se loučí s jednou ze svých tělocvičen

Michal „Radar“ Vrátný je poslední dva roky samé překvapení – loni se po návratu z několikaměsíčního pobytu v Kanadě stáhnul z vedení své populární fitness značky Železná koule, a teď jí dokonce naordinoval „odtučňovací“ kúru: od ledna už nebude mít tři, ale jen dvě pražské pobočky. Na čekačce má přitom 900 lidí a k tomu usilovně hledá prostor pro novou tělocvičnu. Jak to tedy jde dohromady? „Je to po deseti letech spořádaný byznysový rozvod, u kterého nikdo nekrvácí,“ říká.

V přízemí činžáku v Argentinské ulici v Holešovicích byla Železná koule od roku 2016. Celou dobu ji ale nevlastnil Radar, nýbrž spřátelený tým trenérů, který fungoval na bázi neformální franšízy. „Neměli jsme a nemáme žádnou smlouvu, je to postavené na důvěře a čestném slovu,“ vysvětluje šestatřicetiletý podnikatel.

Postupně ale obě strany dospěly k tomu, že nastal čas se rozejít, neboť jejich představy o budoucnosti se začaly rozcházet. „Takže jsme se dohodli, že značka Železná koule v Holešovicích skončí s koncem roku 2024,“ dodává Vrátný s tím, že fitko na místě zůstane pod jiným názvem, ovšem se stejnými trenéry a i s podobným konceptem klubové posilovny nabízející ucelené cvičební programy: „Je to přátelský rozchod.“

Právě toho, že se s dlouholetými obchodními partnery dokázali domluvit na férovém nastavení rozluky, si propagátor a spolutvůrce populárního fitness programu Amazing 12 (čili 12 týdnů intenzivního cvičení a striktní životosprávy) cení nejvíc: „Jasně, nebylo to jen příjemné, ale dokázali jsme si vyjít vstříc. To mi v dnešní době, kdy se hodně mluví o polarizaci a nespokojenosti, přijde skvělé.“ Zbylé dvě tělocvičny Železné koule ve Strašnicích a na Smíchově pokračují beze změn dál.

Michal „Radar“ Vrátný obratem zdůrazňuje, že nejde o krok, který by byl vynucen ekonomickými okolnostmi. Naopak usilovně hledá, kde by otevřel novou, ovšem už vlastní tělocvičnu, kterou by mohl mít se svým týmem pod plnou kontrolou. Políčeno má na jednu populární pražskou čtvrť a doufá, že úpravy v nové pobočce by mohly začít v první polovině příštího roku.

„Zatím to ještě nemůžu veřejně ohlásit, ale je to už v podstatě jisté. Náklady na rekonstrukci a vybavení prostor dosáhnou 20 milionů korun. Otevírat chceme ke konci příštího roku,“ říká a doplňuje, že by v metropoli dokázal aktuálně uživit až tři nové gymy, kdyby do nich měl dost trenérů a měl pro ně vhodné lokace.

Najít dobré trenéry nebo zájemce o to, stát se kouči v Železné kouli, je prý největší komplikace. Stejně jako v jiných oborech i v této oblasti vládne na trhu práce velký nedostatek – který zesílil tím, jak se ze zdravé životosprávy a péče o tělo stal trend, kterému propadá ve městech čím dál víc lidí. „Co se místa týče, potřebujeme ideálně open space aspoň o 800 metrech čtverečních v širším centru Prahy, kde nebude nikomu pod ním ani nad ním vadit, že jsme přece jen hlučnější,“ vysvětluje.

Foto: Železná koule Michal Vrátný, zakladatel Železné koule

Jinak se už druhý rok Radar věnuje trénování a učení – jak svých „studentů“, jak říká účastníkům kurzů, tak dalších trenérů. A prý mu to jde mnohem lépe, než když měl na starost firmu jako manažer. „Je to čím dál lepší. Propadám se v organizační struktuře níž a níž a cítím se líp a líp,“ směje se.

Co se týče dalších plánů Železné koule, jejímž zůstává majitelem a i neexekutivním stratégem, rádi by přidávali v dalších letech po jedné tělocvičně ročně, protože zájem o účast v jejích programech je velký. Aktuálně mají totiž Radar a spol. na čekačce 900 lidí, kteří u nich chtějí cvičit, ale oni pro ně nemají dostatek trenérů ani místa. „Jsou to v podstatě další tři gymy, protože pro jeden je 300 lidí taková akorát kapacita,“ krčí rameny.