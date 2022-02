Železná koule může být klasické posilovací náčiní, ale také síť populárních pražských tělocvičen. Radar je zase přezdívka, kterou proslavil desátník Walter Evžen O’Reilly ze seriálu M*A*S*H, ale od dvanácti let tak říkají i Michalovi Vrátnému. Právě tento dnes třiatřicetiletý a věčně usměvavý chlapík stojí za značkou Železná koule, pod kterou se skrývají tělocvičny a od loňska také specializovaná aplikace na domácí cvičení. Na ni vybral od fanoušků miliony na Hithitu, pak se několikrát spálil, ale teď už podle ní cvičí vyšší stovky zákazníků.

První tělocvičnu s názvem Železná koule otevřel Michal Vrátný v roce 2012. Od té doby přibyly další dvě pobočky a i přes covidový výpadek a následná omezení dnes do „Koule“ chodí pravidelně cvičit kolem tisícovky lidí. Kvůli propadu, který pandemie způsobila, se Michal se svým týmem rozhodl na podzim 2020 vytvořit program na domácí cvičení – nejprve jen pro ty, kdo měli měsíční předplatné do zavřených tělocvičen. Odtud už byl ale jen krůček k nápadu na online trenéra, se kterým by mohl cvičit každý. Kdykoliv a kdekoliv.

V prosinci 2020 se na Hithitu objevila kampaň zvaná Online koučink, co má koule a potvrdilo se, že zástup věrných fanoušků má Železná koule opravdu dlouhý. Na realizaci odvážného nápadu se podařilo vybrat takřka rekordních 6,75 milionu korun. Následně vznikla první verze webové aplikace, která ale přispěvovatelům nedokázala nabídnout pokročilé funkce slíbené při dosažení určitých milníků v crowdfundingové kampani – například výživový modul, vlastní tréninkový deník či personalizované cvičební plány.

Milníky se začalo dařit splňovat až koncem roku 2021. Tedy potom, co si Michal a celá Železná koule prošli trnitou cestou, kterou zná velmi dobře většina technologických startupů. „Už tenkrát mi pár lidí říkalo, že je nesmysl si tak komplexní aplikaci nechat vyvinout. Stálo nás to přes milion korun, ale dnes to už můžu potvrdit,“ přiznává s úsměvem Michal Vrátný, vrchní tělocvikář a zakladatel Železné koule. V rozhovoru pro CzechCrunch poodhaluje, jak se digitální verze jeho tělocvičen vlastně rodila.

Jak si vedou tělocvičny Železná koule?

Naštěstí výborně, všechny tři pražské pobočky jedou naplno. Poslední rok se dařilo převážně velkým řetězcům a tělocvičnám, které kolem sebe budují silnou komunitu, jako je ta naše, nebo sdružují lidi kolem crossfitu. Ale jednotlivá soukromá fitka covid slušně potrápil – těm spadla návštěvnost na polovinu.

Loni se mluvilo o tom, že populace kvůli lockdownům a dalším omezením obecně zlenivěla a ztloustla. Vnímáte tento vývoj?

Nějaká ta kila jsme určitě nabrali, na to je dokonce několik výzkumů. Horší je ale to, že nedostatek pohybu v kombinaci s nevhodným stravováním dopadl na psychiku a motivaci lidí. Návrat k nějakému režimu je pro všechny těžký a bojím se, že nám tu covid zasel něco, co budeme ještě dlouho sklízet. Snažím se v tom ale najít to pozitivní a doufám, že jakmile se lidé dostanou s fyzičkou na nějaké pomyslné dno, bude to pro ně impuls, aby se o svoje tělo, kondici a imunitu začali starat lépe než dřív.

Jedna z tělocvičen Železná koule Foto: Železná koule

V březnu 2021, kdy byla sportoviště zavřená a pohyb omezený jen na okresy, jste spustili Online koučink. Kolik lidí s vámi aktuálně cvičí?

Za poslední kvartál jsme vyrostli o 45 procent v počtu platících uživatelů. Co je pro nás ale důležitější, zdvojnásobili jsme počet lidí, kteří s námi v předchozích sedmi dnech odcvičili alespoň jeden tréninkový blok. Těch je aktuálně přes 800. Zhruba třetina všech současných klientů cvičí program Starter Pack, který je navržený pro naprosté začátečníky. Takový trénink nezabere víc než 40 minut, není náročný, ale lidem, co nikdy pořádně necvičili, vnese do života pravidelný pohyb. To přesně kopíruje jedno z našich hesel, že jsme fitko pro všechny, kdo byli na tělocviku vybíráni jako poslední (smích).

A daří se vám začátečníky u cvičení udržet?

Zatím musím zaklepat, že přes 80 procent z nich zvládne projít všech čtyřiadvacet tréninků a postoupit do náročnějšího programu. Takže bych řekl, že daří.

Jsou oblíbené i náročnější programy?

Ano, ale už tam je víc překážek, je potřeba správné vybavení a i nějaký základ techniky. Spálili jsme se u programu, kde byly cviky na gymnastických kruzích. Ty doma moc lidí nemá, vrtat do stropu se nikomu nechce a hrazda nebo klec, kam se kruhy dají pověsit, zase zabere moc místa. Takové cviky jsme z většiny programů odstranili a jdeme cestou nejlehčích úrovní pro začátečníky a cvičení s vlastní vahou.

Proč ses při rozjezdu Online koučinku rozhodl vsadit zrovna na crowdfunding?

Tohle je potřeba vnímat v kontextu té doby. Znenadání se všechno zavřelo, začala druhá vlna covidu a mezi lidmi vládla taková ta nálada „pojďme si pomáhat“. Čistě pro naše studenty jsme vytvořili první prototyp, kam se nám hlásili, jen aby nás mohli dál podporovat. Prvním faktorem tedy bylo, že jsme cítili chuť lidí nás podpořit.

Druhým a mnohem důležitějším faktorem bylo, že kampaň na Hithitu pro nás zároveň byla i průzkumem trhu. Když nám přispělo 1 900 lidí, získali jsme jistotu, že o náš nápad bude zájem. Možná až moc, protože jsme bláhově čekali, že všechno půjde samo a my budeme mít tisíce uživatelů přes noc. A třetí faktor byl, že jsem chtěl zůstat nezávislý a nemít investora, který mi dýchá na záda a říká, jak to mám dělat.

Na druhé straně ti na záda dýchají stovky lidí, kteří peníze poslali a čekají, že je dokážeš brzy nadchnout.

Ano, a to je naprosto skvělý tlak! Když vypustíme novou funkcionalitu nebo něco změníme, stačí se zeptat lidí a ti nám bleskově řeknou, jak se jim to líbí. Mám mnohem radši, když víme, že to lidé chápou a chtějí používat, než abychom tu vymýšleli něco od stolu, co pak nikdo nedokáže pochopit.

Někdy v létě jsem navštívil facebookovou skupinu pro klienty Online koučinku. Přišlo mi, že tam dost lidí kritizovalo fungování aplikace, pomalé zavádění slíbených rozšíření a někteří tam dokonce prodávali roční členství předplacená v crowdfundingové kampani. Čím to bylo?

Když první člověk zkusil prodat členství, zpanikařili jsme, že jsme to nezvládli, že jsme šarlatáni. Pak jsme se ale naučili na věci koukat malinko jinak. Na jednoho člověka, kterému náš trénink nesednul nebo od něj měl jiná očekávání, tu totiž bylo sto jiných, kteří s námi dál spokojeně cvičili, jen o tom nikam nepsali. Nedá se prostě trefit do vkusu všech, vždycky bude někdo, komu to nesedne nebo až pozdě zjistí, že se ta služba nepotkává s jeho potřebami. Je mi to strašně líto, ale musím uznat, že je na nás řada lidí naštvaná právem, protože jsme nedokázali slíbené moduly a novinky dodávat dost rychle.

Co za tím zdržením bylo?

Odpovím od lesa. Na samém začátku tohoto projektu mi kamarádi, co už měli zkušenosti s nějakou aplikací nebo online řešením, říkali, že si něco takovýho musíme vyvíjet sami, že takhle komplexní věc nám nikdo nezvládne dodat. Byl jsem tenkrát chytrý a přesvědčen, že nemají pravdu. Ale měli. Jde o to, že každá vývojová agentura funguje na projektové bázi, ale my jsme neměli vůbec představu, jak má ten náš projekt vlastně vypadat. Přitom jsme už tenkrát tušili, že Online koučink bude vyžadovat dlouhodobý kontinuální vývoj, takže tohle se nám slušně vymstilo.

Aplikace Online Koučink od Železné koule Foto: Železná koule

Co bylo v první verzi Online koučinku špatně?

Nezvládli jsme si pohlídat několik oblastí. Neměli jsme prakticky žádná data o uživatelích a jejich chování, takže jsme nevěděli, jak lidi aplikaci vlastně používají, kdo cvičí jaký program. Neexistovala ani databázová struktura, nemohli jsme jednoduše upravovat cviky v programech, natož vyvinout mobilní aplikaci nebo vytvářet personalizované tréninky.

Kde byla chyba?

Rozhodně na naší straně, šli jsme do toho kompletně bez zkušeností s vývojem takové aplikace, a to se nám vymstilo. Dost možná jsme neuměli dostatečně přesně vyspecifikovat požadavky do zadání. Hned po té první spolupráci mi došlo, že potřebujeme parťáky, co s námi budou na jedné lodi a potáhnou vývoj Online koučinku dopředu.

Kolik vás tato chyba stála?

Stálo nás to přes milion korun, ale beru to jako lekci, která nás posunula k vlastnímu týmu. Nejvíc mě mrzí, že jsme nestíhali testování, což nás stálo tři měsíce času stráveného reportováním chyb a jejich oprav. Tím jsme ztratili momentum z úspěšné kampaně, kdy se všichni těšili a byli plní nadšení. Při spuštění jsme netrpělivě čekali, těšili se, co bude. A ono nic. Naprosto vlažné přijetí. Nálada ochladla i u nás, ale hned jsme začali vymýšlet, co s tím dál.

Jak jste nakonec to období překonali?

Zachránil nás koulí lid. Jeden ze skoro prvních studentů Železné koule přišel s tím, že má kolem sebe tým vývojářů, který by nám dokázal pomoci. My jsme s nimi spojili síly, kluci se stali součástí týmu a vytvořili jsme in-house vývojářské oddělení. Během několika málo týdnů jsme zvládli vytvořit provizorní řešení, aby lidi mohli dál cvičit. To bylo v provozu od července až do prosince 2021, kdy jsme ho nahradili redesignovanou verzí Online koučinku, která celou řadu problému vyřešila a nabídla hromadu novinek. A zároveň je to plnohodnotná platforma, na které můžeme dál stavět.

Kdy tedy dojde na výživový modul?

Ten je už úplně na spadnutí. Brzy přibude možnost dozvědět se víc o zdravém stravování a osvojit si základní „mikronávyky“. Stačí zadat, jaký mám cíl – zda chci nabrat, zhubnout nebo jen jíst zdravěji –, a pak se po týdenních blocích učit, jak do svého životního stylu zařadit drobné změny. Přidat pestrost, zvýšit příjem bílkovin, vyhradit si na chipsy a pivo jen jeden den v týdnu. Jednoduše věci, které lze dlouhodobě začlenit do života. Z testování nám přišly pochvaly, že to je konečně něco, u čeho lidé vydrželi. A to je jen základ, na kterém začnou přibývat například rozšíření pro vegany, sbírky receptů, automatické generování nákupních seznamů a hromada dalšího.

Aplikace Online Koučink od Železné koule Foto: Železná koule

Co kromě toho plánujete do budoucna?

Z Online koučinku by se měla stát plně personalizovaná aplikace na cvičení ve stylu služby Duolingo. Nebudu si muset vybírat program, jen řeknu, jaké mám vybavení, čeho chci dosáhnout a jaká je moje současná úroveň. Rázem dostanu tréninkový plán na míru, který budu moct kdykoliv odcvičit. Adaptivní tréninkové plány spustíme někdy během léta, takže to není zas až tak vzdálená budoucnost. A naším snem a hlavním cílem je dostat se do konce roku na deset tisíc aktivních uživatelů.

Jak chcete tak rychlého růstu dosáhnout?

Chceme zabojovat o důvěru lidí, které jsme nějakým způsobem zklamali. K problémům jsme se postavili čelem a každému, kdo nebyl spokojený, jsme dali možnost vyzkoušet novou verzi na čtrnáct dní zdarma, pokud tam byl nějaký problém, tak jsme prodlužovali i členství. Za sliby, které jsme dali na Hithitu, si stojíme i dál a dáváme maximální prioritu jejich úspěšnému splnění.

Zaměřujeme se ale i na nové klienty. Fyzioterapeutům jsme nadělili několik tisíc kreditů na šest týdnů cvičení zdarma, aby si Online koučink vyzkoušeli a případně ho nabídli svým klientům. Když člověk narazí na zdravotní problém, se kterým skončí u fyzioterapeuta, má obrovskou motivaci se sebou něco začít dělat. A Online koučink je přesně to, co si může z terapie odnést domů a co ho naučí pravidelně a zdravě cvičit, aby se jeho problém už neopakoval.