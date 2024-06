Čekání na platnost jízdenky? V Lítačce to bude nově jedna minuta, kritizovaná funkce se mění

Uložit 0

Koupili si lístek, a stejně zaplatili pokutu. Problém, který už delší dobu kritizovali někteří cestující po Praze, má nové řešení. Řadě lidí vadilo, že mezi nákupem jízdenky na městskou hromadnou dopravu v mobilní aplikaci Lítačka a začátkem její platnosti byla dvouminutová lhůta. Ta se nyní zkracuje na jednu minutu. Novinka bude platit od 1. července.

V zásadě jde o to, že pokud si člověk koupí lístek právě v mobilní aplikaci, musí to udělat dvě minuty před tím, než nastoupí do tramvaje, autobusu či metra. Pokud si ho koupí těsně před nástupem nebo nedej bože až v dopravním prostředku, v případě kontroly ho revizor může pokutovat. Ani teď se člověk čekání na platnost jízdenky nevyhne, akorát bude jen minutové.

„Jedna minuta umožní koupit si jízdenku před příjezdem vozidla a zároveň bude stále dostatečnou ochranou proti zneužití,“ míní náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Jelikož spousta lidí neměla o dvouminutové validační lhůtě ani ponětí, do aplikace Lítačka přibylo před časem také výrazné upozornění na to, že jízdenka začne platit až za nějaký čas. Nově má také aplikace při vyhledávání spojení nabízet nákup jízdenky tak, aby měla platnost po celou dobu jízdy a cestující měl čas i na přesun, třeba v metru. Nepočítá tak jen čas odjezdu ze stanice a příjezdu.

Radní zvolili minutu i přesto, že se hovořilo také o třiceti vteřinách validace. S tou pracují některá jiná města v Česku. Jinde jsou to i ony dvě minuty. Debata nicméně zcela u konce ještě není. „Příští meta 30 sekund,“ napsal na svůj účet na sociální síti X Zbyněk Jiráček z Pražské integrované dopravy, který zkrácení doby prosazoval.

Praha dvouminutovou lhůtu dlouho obhajovala, chtěla se tak vyhnout černým pasažérům. Město by přišlo o peníze, které na pokutách vybere. „Pokud by jízdenka platila ihned, významně by se zvýšilo riziko úniku tržeb, protože by černí pasažéři získali možnost koupit si jízdenku poté, co ve vozidle nebo v přepravním prostoru metra uvidí revizora, případně ve vlaku průvodčího. To by nebylo fér vůči poctivě platícím cestujícím,“ uvedl Hřib na začátku roku pro CzechCrunch.

Udělení pokuty za to, že někdo nastoupil do tramvaje, autobusu či metra o něco dřív, než začala jízdenka platit, rozhodně nebylo výjimečné. Jen za leden bylo podobných případů asi čtyřicet. V průměru je ale za jakoukoliv neplatnou elektronickou jízdenku pokutováno asi dvě a půl procenta z celkového množství, revizoři přitom rozdali předloni přes 255 tisíc pokut. Dvě a půl procenta tedy představují přes šest tisíc pokut. I pokud by pokut kvůli dvouminutové validační lhůtě byl jen zlomek, půjde o stovky případů.