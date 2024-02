Kdyby jízdenka koupená v mobilu platila hned, utíkaly by tržby, říká Hřib. Lhůtu chce zkrátit na minutu

Uložit 0

Koupíte si lístek, a přesto dostanete pokutu. Cestující pražskou městskou hromadnou dopravou v poslední době řeší, že jejich koupený kupon v mobilní aplikaci začne platit až za dvě minuty. Na to, že revizor uložil pokutu právě v takzvané validační lhůtě, si jen za leden stěžovalo čtyřicet lidí. Čekací lhůta na aktivaci jízdenky není nová, ale na sociálních sítích se teď po čase objevily vášnivé debaty, kde si na ni řada cestujících stěžuje. A je možné, že se fungování jízdenek změní.

Praha a Středočeský kraj se chtějí bránit proti černým pasažérům. Proto když byla v roce 2018 spuštěná aplikace PID Lítačka, byla zavedená také ona validační lhůta. Jednoduše řečeno, dvouminutové překlenutí mezi tím, kdy si cestující koupí jízdenku, a tím, kdy začne platit, má předejít tomu, aby si někdo narychlo koupil lístek až ve chvíli, kdy uvidí revizora.

Doplácí na to ale i obyčejní cestující, kteří o validační lhůtě neměli až donedávna ani tušení. Oněch čtyřicet stížností za leden je skoro nic oproti počtu jízdenek, které si cestující zakoupili. V lednu jich bylo buď přes SMS zprávu nebo přes mobilní aplikaci přes milion a půl. Na druhou stranu další data ukazují, že nespravedlivě pokutovaných lidí může být i víc.

V průměru je za neplatnou elektronickou jízdenku ukládáno dvě a půl procenta pokut z celkového množství. Předloni přitom revizoři v Praze rozdali 255 115 sankcí. Dvě a půl procenta tedy představují přes šest tisíc pokut. I pokud by pokut kvůli dvouminutové validační lhůtě byl jen zlomek, půjde o stovky případů.

Městská organizace okrádá lidi pod záminkou boje proti neplatičům a arogantně vám vynadá, když vás taková praxe uráží. Nesmylnou prodlevu v platnosti el. jízdenek musí Praha zrušit. Nezasloužíme si být nachytáváni za nepozornost.@PIDoficialni @DPPOficialni @ZdenekHrib pic.twitter.com/jN9Zq0bcZT — Jan Vojtíšek (@TadyJan) January 29, 2024

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib potvrzuje, že neproběhlé validační lhůty tvoří jen část z celkového objemu. Dopravní podnik totiž prohřešek vede ve stejné kategorii, jako je přeposílání jízdenky nebo její nahrazení snímkem obrazovky. Potenciální prohřešek, kdy si někdo koupí jízdenku, ale nečeká dvě minuty, než bude moci nastoupit do vozu, je tedy ve stejné kategorii, jako když se lidé snaží vědomě podvádět.

Praha nyní zvažuje, že by přístup změnila. Validační lhůtu ovšem plánuje jen zkrátit, nikoli zrušit. „Pokud by jízdenka platila ihned, významně by se zvýšilo riziko úniku tržeb, protože by černí pasažéři získali možnost koupit si jízdenku poté, co ve vozidle nebo v přepravním prostoru metra uvidí revizora, případně ve vlaku průvodčího. To by nebylo fér vůči poctivě platícím cestujícím,“ uvedl Hřib pro CzechCrunch.

Nově by tak validační lhůta trvala, podobně jako je to třeba v Brně, pouze minutu. „Vnímáme, že dvouminutová lhůta není příliš komfortní zvlášť v případě, že se cestující rozhodne cestovat na poslední chvíli. Jedna minuta umožní koupit si jízdenku až těsně před příjezdem vozidla a zároveň bude stále určitou ochranou proti zneužití,“ dodal Hřib. Změnu ale musí posvětit nejen Praha, ale i Středočeský kraj. O nastavení tarifu a přepravních podmínek totiž rozhodují oba.

O úplném zrušení validační lhůty pak radní ani neuvažují. Podle Hřiba je totiž smyslem tarifního systému zajistit, aby cestující za přepravu zaplatili jízdné. „A to vždy, bez ohledu na to, jestli se ve vozidle nebo ve stanici metra nachází někdo, kdo jízdenky kontroluje. Revizorů není tolik, aby mohli být v každém vozidle MHD. Za nákup v supermarketu také zaplatíte vždy, nejen když vám někdo kontroluje obsah tašky nebo kapes,“ míní náměstek.

Foto: OICT / CzechCrunch Aplikace PID Lítačka nově dokáže vyhledávat kombinace MHD, taxi, chůze či sdílených kol

Změnit by se také mělo upozornění v aplikaci. Hřib říká, že po zakoupení jízdenky se upozornění na začátek platnosti jízdenky objeví na displeji telefonu výrazně červenou barvou. „Obecně je na toto upozorňováno ve všech informacích o fungování nákupu jízdenek v PID Lítačce. Aby to bylo ještě názornější, je aktuálně zadána softwarová úprava aplikace, aby se upozornění na ochrannou lhůtu objevilo také před její aktivací. Tato změna se objeví v březnové aktualizaci aplikace,“ vysvětluje.

Revizoři jsou také podle náměstka vedeni k tomu, aby ve zjevných případech, jako je dobíhání spoje, nebo pokud jde o sociální a zdravotní případy, pokutu neukládali. Hřib ale dodává, že tak jako tak musí postupovat podle tarifu schváleného Prahou a Středočeským krajem.

Pořád jen jedna Lítačka

Zatímco nové upozornění na validační dobu přijde až v březnu, Praha před týdnem představila několik novinek v aplikaci PID Lítačka. Součástí je zdokonalený vyhledávač spojů, který umožňuje kombinovat několik druhů dopravy včetně přesnější pěší navigace. Do budoucna by aplikace měla také informovat o aktuální poloze vozidel, zároveň by mělo být možné sdílet skrz SMS nebo zprávy v dalších aplikacích trasu nebo uložit trasu do kalendáře.

Změnou nicméně neprojde například to, aby bylo možné používat k prokazování se platným kuponem zároveň aplikaci a plastovou kartičku. Člověk si totiž musí vybrat, který nosič bude používat. Proč, když třeba u občanky je nyní možné používat současně jak plastovou kartičku, tak novou aplikaci? Argumentem i po několika letech zůstává, že kupon by mohl být zneužitelný, protože by na něj mohli jezdit dva různí lidí. Faktem ale je, že jak na kartě, tak také v Lítačce se zobrazuje fotka uživatele. Kupon je tedy vždy vázán i na podobu cestujícího.

„Ne vždy je při kontrole jízdních dokladů možné věnovat pečlivou pozornost porovnání podoby cestujícího s fotografií. V praxi neregistrujeme, že by s nutností mít kupon nahraný jen na jednom nosiči byl nějaký zásadní problém. Navíc například v případě blížícího se vybití telefonu lze během pár desítek vteřin kupon přenést z telefonu na kartu a naopak. Doplatek při vybitém telefonu je pak případně jen padesát korun,“ uvádí Hřib.