Češi dnes hrají finále turecké trilogie. V roce 2008 i 2016 to byla fotbalová tragédie, co Euro 2024?

Českou reprezentaci na fotbalovém mistrovství Evropy dnes ve 21 hodin čeká nejdůležitější zápas roku. Jenom výhra nad Tureckem zajistí postup do osmifinále. Náhoda tomu navíc chtěla, že se to všechno děje v zajímavém historickém kontextu. A to jak tom fotbalovém, protože na Turky český výběr takhle naráží už potřetí, tak dějinném – všechno má totiž souvislost s Habsburky!

Euro 2008. Češi v posledním zápase skupiny hrají klíčový duel s Turky. Vedou 2:0, ale divoký obrat v úplném závěru znamená porážku 2:3 a konec na turnaji.

Euro 2016. Češi v posledním zápase skupiny hrají klíčový duel s Turky. Už v desáté minutě inkasují, celková porážka 0:2 znamená konec na turnaji.

Euro 2024. Češi v posledním zápase skupiny hrají klíčový duel s Turky…

Bude mít tahle dosud tragická turecká trilogie, která s novým dílem přichází pokaždé po osmi letech, konečně lepší zakončení? Pokud chce česká reprezentace vedená koučem Ivanem Haškem postoupit, tak není jiné volby. Kvůli bezgólové remíze Anglie se Slovinskem jen a pouze dnešní výhra znamená pro Česko postup do osmifinále.

Pokud se to povede, bude to s největší pravděpodobností znamenat druhé místo ve skupině F za favorizovaným Portugalskem, které si nejspíš poradí se slabší Gruzií. Kdyby ta náhodou překvapila a porazila Portugalce vyšším rozdílem než Češi turecké soupeře, i tak to bude postup, ale ze třetího místa. A náraz na skvěle hrající Španěly…

Druhé místo v turnaji by znamenalo snazší cestu turnajem – a taky výlet do dějin. Závěr skupinové fáze totiž nabídl jednu historickou kuriozitu. V tabulce třetích týmů (první a druhé týmy postupují automaticky, v postupu je doplňují čtyři nejlepší týmy ze třetích míst) se nacházejí země, kterým vládl rod Habsburků. Od Nizozemska přes Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko až po Česko. Ačkoliv to ještě jeden zápas čeká.

Už to bylo dost úsměvné a vyvolávalo komentáře o tom, že souboj o čtyři postupové příčky mezi třetími týmy je „Habsburský pohár“. Jenže osud a los UEFA tomu chtěl, že pro Čechy to má ještě historičtější příchuť. Zaprvé v dnešním souboji s Tureckem, se kterým habsburská monarchie, do níž patřily i české země, napříč staletími často válčilo. Ale především v tom, že i když reprezentace dnes Turecko skutečně porazí a habsburskou tabulku opustí, v osmifinále se utká… s Rakouskem!

A byť by bylo snazším soupeřem než Španělsko, není radno jej podceňovat. Vždyť opanovalo skupinu před favorizovanou Francií i Nizozemskem. A česká reprezentace zatím neodstartovala Euro 2024 vůbec dobře, proti Portugalsku předvedla nevzhledný výkon, proti papírově slabší Gruzii přišlo navýšení aktivity, ale bez navýšení produktivity. Proti Turecku, které rozstřílelo Gruzii a samo se nechalo rozstřílet Portugalskem, tak musí zvítězit – a může jedině překvapit.

Až na pár výjimek (bohužel včetně té české) každopádně musí průběh evropského šampionátu fotbalové fanoušky bavit. Skoro každý zápas přináší fantastický gól z dálky, rozuzlení v posledních sekundách nastavení – třeba jako u Maďarů, kteří si postup proti Skotsku zajistili ve 100. minutě, či v případě Itálie, která v čase 90 + 8 zlomila chorvatské naděje na postup – anebo tragikomický vlastňák, kterým vládne ten ze zápasu Turků s Portugalci, schválně si ho pusťte.

Mezi favorizovanými celky jinak zatím předvádí nejlepší fotbal domácí Němci a také Španělsko, které by si sice přálo víc vstřelených gólů, ale jeho hra je nesmírně impozantní. Přispívá k tomu i mladý rekordman Lamine Yamal, který se v 16 letech a 338 dnech stal nejmladším hráčem, který kdy na fotbalovém Euru nastoupil. A když je řeč o mladých hráčích, věděli jste, že Česko má nejmladší tým na turnaji? Průměr 25,5 roku. A druhý nejmladší tým? Turci.