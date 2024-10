Češi vymysleli deku, co zadusí požár. Z ohně o 450 stupních vytvoří na povrchu pouhých 28

Česká deka, co dokáže uhasit požár, se jmenuje Foga

Představte si, že u vás doma začne hořet. Co uděláte? Víte, kde je hasicí přístroj? A pokud ano, víte, jak ho použít? Zakladatelé Walk on Water si před dvěma lety řekli, že ideální by v případě propuknutí požáru bylo použít něco o dost jednoduššího. A tak vymysleli deku, co hasí. Říkají o ní, že knock-outuje požár.

Jejich deka dostala název Foga a skutečně zvládne požár uhasit. Stačí ji rozbalit a přehodit přes zdroj hoření. Je určená pro amatéry, ale v této kategorii se zdá být bezpečnější než jiná zhášedla. „Je to hlavně kvůli jednoduché manipulaci. Za poutko ji vybalíte z obalu a hodíte na hořící oheň. Dojde k okamžitému utěsnění okrajů, zamezení přísunu kyslíku a tím se požár uhasí. Není potřeba mít zvládnuté techniky hašení, její použití je intuitivní,“ popisuje pro CzechCrunch Petra Gottwaldová, která založila společnost Walk on Water s partnerem Michalem Jedličkou.

Zatímco ona je vystudovaná biotechnoložka a majitelka patentové kanceláře Patent Sky, on má zkušenosti s financemi a obchodem, během výzkumu se z něj ale stal mimo jiné expert na přípravu a simulaci co nejnáročnějších podmínek požáru. Všechno to začalo, když v patentové kanceláři Gottwaldové přistál nápad na únikové roucho pro průchod okolo hořících objektů.

„Zaujalo mě to natolik, že jsem se rozhodla projekt zafinancovat, aby mohl vstoupit na evropský, ale i americký trh. Až později jsem zjistila, že produkt byl na jakékoli hašení a tepelné odstínění naprosto nevhodný. Při prvním testování nám tkanina, vystavena přímému ohni, shořela po pěti vteřinách,“ líčí spoluzakladatelka Walk on Water.

Gottwaldová projekt odložila, v hlavě jí ale zůstal. „Nerada se vzdávám,“ říká biotechnoložka, ve které klíčil nápad na hasební deku. A tak začala od začátku. K vývoji si Walk on Water přibrali ještě Milana Jakoubka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zatímco roucho se neosvědčilo, s dekou se podařilo vytvořit produkt, který odolá ohni pět minut, a to i při extrémním měření, kdy se na tkaninu působí ohněm z hořáku o stálém výkonu.

Aspoň tak účinnost deky testovali. Bez vedlejších škod. Pokud totiž prohořela samotná deka, výhodou je, že se prostě sbalí a sama se tak uhasí. „Co se nám ale stává běžně, je, že spustíme požární hlásič,“ dodává Gottwaldová.

A jak to přesně funguje? Foga je napuštěná speciálním roztokem, který tvoří voda, smáčedlo a stabilizované nanočástice kovů. Smáčedlo je chemická látka, kterou tvůrci deky přidali do vody. Tím snížili její povrchové napětí. Voda má díky tomu podle Gottwaldové zmenšenou potřebu shlukovat se do velkých kapek a rozdělí se na mnohem menší částice, které nedrží u sebe. Daleko lépe se tak vypařuje, dobře chladí a zároveň hasí.

Výsledkem je, že se do bavlněné tkaniny, která tvoří základ deky, vejde až trojnásobné množství vody. Standardně by se do jednoho metru čtverečního látky dostalo zhruba 200 mililitrů. „My jsme tam schopni dostat až litr vody, což je pro hašení požáru velmi důležité,“ líčí autorka nápadu.

Posledním prvkem jsou stabilizované nanočástice kovů. I u nich bylo potřeba docílit toho, aby se neshlukovaly. Kdyby ano, Foga by nefungovala. Tým tedy kovy zmenšil a v podstatě zafixoval jejich místo v látce. Tím se deka proměnila v extrémně odolný štít, který má zvládnout odrazit a absorbovat až 92 procent tepelného žáru. „Pokud oheň pod Fogou dosahuje teploty 450 stupňů Celsia, na jejím povrchu se bude teplota pohybovat okolo 28 stupňů,“ vysvětluje Gottwaldová.

To všechno vede k tomu, že když deku přes hořící předmět přehodíte, obejme ho okolo, bere mu teplo, chladí požár, dusí oheň, absorbuje kouř a izoluje žár. Výhodou je, že když požár vypukne, člověk se ho dokáže velmi rychle zbavit. Stačí vědět, kde deka je, vyndat ji z obalu a hodit. Zvládne ji použít malé dítě i starší člověk, a to v řádu několika vteřin.

„U hasicích přístrojů toto příliš neplatí a z naší zkušenosti i zkušenosti lektorů požární ochrany, se kterými spolupracujeme, vyplývá, že lidé často netuší, jak mají hasičák použít. Než pro něj stihnou doběhnout, pakliže ho vůbec mají doma, odjistit a zamířit na oheň, může být bohužel už pozdě,“ vypočítává biotechnoložka nevýhody. K těm patří i to, že hasicí přístroj způsobí docela velké škody.

A s tím souvisí i cena deky. Foga se prodává za 3 300 korun, hasicí přístroj tedy vyjde levněji, když si k tomu ale člověk přimyslí druhotné škody, jako jsou nefunkční spotřebiče, malování bytu a odsávání prášku, který zbyde, stojí si porovnání jinak. Vhodná je Foga také do laboratoří, protože neznehodnotí vzorky.

Deka přitom má uhasit oheň, který má původ v hořících kovech i ve starém nitrátovém filmu, jehož vynikajícími hořlavými vlastnostmi se inspiroval i Quentin Tarantino v Hanebných panchartech. Uhasí ale i elektrobaterii, která straší ve snech majitele kol s pohonem. Poradí si prý také s pyrotechnikou.

Co neuhasí, je objekt větší, než je ona sama. „Pro funkčnost Fogy je důležité okamžité uzavření od přísunu kyslíku. Pak záleží na tepelném výkonu požáru. Například baterii notebooku odstíní, autobaterii už ne,“ líčí Gottwaldová. Na to už je hasicího přístroje potřeba.

Pro Walk on Water je Foga první produkt, který společnost uvedla na trh na jaře. S poznatky, které ale duo získalo při jejím vývoji, hodlá pracovat dál. Nejblíž k uvedení na trh má Foga battery. Chystá se také oblek pro únik z hořící budovy pro civilisty. „Hodláme využívat nejnovějších poznatků a z nich vytvářet hasební technologie pro 21. století, které budou především intuitivní, jednoduché a bezpečné pro použití ve stresových situacích,“ dodává spoluzakladatelka firmy.

Zároveň Walk on Water pracuje dále i se samotnou dekou, kterou představuje odborné veřejnosti, hasičům a zástupcům veřejných institucí. Firma se také zaměřuje na různé formy spolupráce, rozjednaná je například s výrobcem kuchyní, se společnostmi v automotive a dalších specifických segmentech průmyslu. Například tam, kde je kladen důraz na čistou práci podobně jako v laboratořích, a kde proto nemohou v případě požáru použít hasičák.