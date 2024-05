Zaplatíte s ním i u bazénu a nemusíte ho nabíjet. Niceboy ukázal první český platební prsten

Uložit 0

Platba mobilem nebo chytrými hodinkami přes Apple či Google Pay dnes už asi moc lidí nepřekvapí. Digitální banka mBank ale spolu s vydavatelem platebních karet Mastercard a českým výrobcem elektroniky Niceboy v Česku představila zatím ne moc rozšířenou platební metodu: prstenem. Niceboy totiž začne v červnu prodávat One, prsten, který je prostě platební kartou schovanou do malého kroužku. Má být odolný, nemusíte ho nabíjet a zatím bude dostupný pro zákazníky mBank s kartou od Mastercardu. Do konce roku se má ale zpřístupnit i dalším.

Chytrý prsten, to samo o sobě taky není žádná novinka. Většinou v sobě mají různé senzory, které vám, podobně jako smart náramek nebo hodinky, změří tep, kvalitu spánku nebo sportovní výkon. Mezi nejznámější patří třeba ten od finské firmy Oura, že je to ale zajímavá oblast i pro tradiční výrobce elektroniky, o tom svědčí i fakt, že vlastní kroužek na prst chystá třeba Samsung. Mezi spoustou funkcí ale zatím u Oury a dalších nenajdete možnost použít přístroj jako platební kartu.

V Niceboyi jdou zatím jinou cestou a prsten One tak umí „jen“ jedno: fungovat jako platební karta. „Kombinujeme skvělý design a jednoduché každodenní použití. Není potřeba jej nabíjet, je odolný proti vodě a platba s ním probíhá stejně jednoduše, a hlavně bezpečně jako s běžnou platební kartou,“ říká Michal Čarný, ředitel Niceboye.

Prsteny One tak člověk využije pro bezkontaktní platby nebo pro komunikaci u bankomatů, které umožňují použití bez nutnosti vkládat fyzickou kartu. Funguje do vzdálenosti dvou centimetrů a v redakci jsme s ním bez problému zaplatili zmrzlinu, která v dnešním slunečném počasí přišla vhod.

Foto: Jiří Blatný / CzechCrunch Prsten One bude dostupný v jedné bílé a dvou černých variantách

Jako při tradiční platbě kartou také není při částce pod pět set korun nutné zadávat PIN, při vyšší ano. Protože prsten kromě pasivního čipu a antény nemá žádné jiné senzory, nemusí se nabíjet. Má být odolný i proti vodě a dalším živlům, měl by bez problému přežít i pád na zem, pokud by sklouzl z prstu nebo ze stolu, a výhodu tak může mít v situacích, kdy u sebe člověk nemá hotovost, platební kartu ani jiný přístroj, kterým by zaplatil. Při tiskové konferenci zazněl scénář s platbou v sauně, což působí spíše úsměvně. Obdobnou situaci na plovárně nebo v aquaparku si už ale lze představit lépe.

Chytré kroužky jménem One budou od 10. června do letošního září dostupné jen pro klienty mBank s kartou Mastercard ve třech variantách: lesklá bílá, lesklá černá a broušená černá. Banka navíc vylosuje tisíc stávajících a tisíc nových klientů, kterým prsten nabídne za jednu korunu. Její zákazníci si ho budou moci pořídit i rovnou za sníženou cenu 1 249 korun, maloobchodní je 1 990.

„Naši klienti tyto inovace, ať už se jedná o Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay, bezkontaktní platby analogovými hodinkami SwatchPay, nebo virtuální karty, milují,“ říká generální ředitel mBank v Česku Paweł Kucharski. Trend potvrzují i v Mastercardu: „Počet plateb digitální kopií karty, takzvaného tokenu, se od roku 2021 ztrojnásobil,“ říká Jana Lvová, ředitelka Mastercardu pro Českou republiku a Slovensko.

Lidé podle ní vyhledávají cesty, které jsou pohodlné, bezpečné a po ruce. „Z našich dat víme, že platební prsteny v lidech vzbuzují zájem a každý čtvrtý by je rád vyzkoušel,“ doplňuje Lvová. „Stylový prsten máte stále na ruce a můžete ho kdykoliv použít. Kdybyste ho náhodou ztratili nebo nemohli najít, stačí si v mobilní aplikaci jednoduše z prstenu odebrat platební kartu, případně ji dočasně deaktivovat,“ dodává Martin Podolák, jeden ze zástupců generálního ředitele české pobočky mBank, která má v zemi okolo 780 tisíc klientů.

Odebírat nebo deaktivovat karty v prstenu lze přes novou mobilní aplikaci Niceboy Pay, kterou firma také představila. Slouží k jednorázové aktivaci prstenu a je i ovládacím střediskem, kde si člověk může do prstenu nahrát novou kartu nebo ji v případě ztráty kroužku deaktivovat. Aplikace by ale neměla sloužit jen prstenům. „Další produkty budou brzy následovat,“ potvrzuje Čarný, jehož Niceboy má v nabídce třeba bezdrátová sluchátka či reproduktory.