Podívali jsme se do České spořitelny. Dvě stě let tradice míří do cloudu a i vy můžete být při tom

Uložit 0

Vývoj technologií je ultra rychlý a ani ve Spořce zatím nemají křišťálovou kouli, díky níž by tušili, kam až to všechno povede. A proto se tady řídí heslem „jediná jistota je změna“. Alespoň tak to vidí Head of Engineering Tomáš Metz, se kterým jsme se ve firemním profilu České spořitelny podívali do fungování jejich IT.

„Jsme jediná banka, která má už druhým rokem jako strategickou prioritu cloudifikaci. Musíme se podívat na všechny produkty, které tu za skoro dvousetletou historii banky máme, a musíme se na ně podívat úplně od nuly,“ vysvětluje Metz ve videorozhovoru.

Všechny technologické skoky a změny, na které musí Spořka rychle reagovat, by se ale neodehrály bez lidí. Ti jsou tady hlavním tahounem změn. A proto si banka dává záležet na tom, aby jim v práci bylo dobře. Žádné otřepané klišé, ale realita. Slova jako otevřenost, podpora, férovost jsou tu cítit ve vzduchu a ti, kdo v bance pracují, tohle vnímají i od svých šéfů.

Ostatně přesně to rezonuje celou videoanketou, na kterou se můžete v profilu podívat. „Mě osobně na mojí šéfce fakt hodně inspiruje to, že na sobě každý den pracuje a je to vidět. I mě to ovlivňuje. A čeho si na ní vážím úplně nejvíc, je to, že je férová,“ říká třeba Retail Team Lead Katka Malá.

Česká spořitelna nabízí spoustu benefitů, takových, které už trochu čekáte: více dní volna, výhodné bankovní produkty, možnost se neomezeně vzdělávat. Ale čeho si tady lidi hodně považují, je právě kultura dobrého lídra. Pod svým šéfem jsou tu prostě spokojení, což dokazují i interní průzkumy. Skoro devadesát procent zaměstnanců si myslí, že jejich lídr je opravdu týmový hráč, chová se tak, jak sám káže, má zájem o to, jak se vám daří, pravidelně s vámi mluví a podporuje vaše ambice.

Všechno má navíc jeden společný claim – finanční zdraví. Ať už ve Spořce naskočíte do IT, retailu, marketingu nebo klientského centra, aktuální vlna strategie finančního zdraví vás nemine. A ruku v ruce s tím i práce na inovativních projektech s podporou AI a špičkových technologií. Jestli máte ve svojí DNA zároveň chuť pomáhat, tak jste v největší české bance na správném místě. Pro více podrobností se podívejte na její profil.