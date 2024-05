Technologický pokrok ve firmě začíná u lidí. Česká spořitelna ty své trénuje na drakovi

Uložit 0

Lidská civilizace a schopnost se přizpůsobit je postavená na tom, umět efektivně a chytře používat technologie. Od pazourků uplynulo už dost času, teď se potýkáme se světem cloudovým. A proto je tady nový seriál CzechCrunche Cloudová civilizace, kterým provází výzkumnice, technologická archeoložka a popularizátorka umělé inteligence Sara Polak. Pojďte se s ní prokopat vrstvami technologické reality českých firem. V prvním dílu odkrývá technotaje v největší bance u nás, České spořitelně.

Mohlo by to na první dobrou evokovat aplikaci George, trochu nudu a korporátní long term procesy. Ale v IT oddělení Spořky jsme našli prostředí podobné technologickému startupu.

„Jsme jediná banka, která má už druhým rokem jako strategickou prioritu cloudifikaci. Musíme se podívat na všechny produkty, které tu za skoro dvousetletou historii banky máme, a musíme se na ně podívat úplně od nuly,“ vysvětluje Head of Engineering Tomáš Metz.

V rámci aktuální strategie České spořitelny hraje velkou roli i využívání umělé inteligence, a to hned v několika rovinách. „Máme klasickou data science, machine learning, AI podporuje Fit zónu v Georgeovi a máme umělou inteligenci pro vývojáře. Každý zaměstnanec banky pak může používat ChatGPT,“ vyjmenovává příklady využití Tomáš Metz.

To všechno jde ruku v ruce s potřebou dalšího vzdělávání nejen v oblasti AI a Česká spořitelna v tomhle směru myslí na své lidi. „Když se bavíme o rozvoji, rádi používáme metaforu boje s drakem. To je to, čemu u nás říkáme VUCA world. Nikdy nevíte, co, kdy a odkud přijde, a musíte být připraveni na budoucnost, kterou nelze předvídat,“ popisuje Barbora Holečková, L&D Chapter lead, v narážce na koncept, který popisuje současný proměnlivý a složitý svět.

Podívejte se na celou Epizodu #1 Cloudová civilizace se Sarou Polak!