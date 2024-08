České značce stačil rok ke světové slávě. Odvážní Chew Forever oblékli Travise Scotta i The Weeknda

Uložit 0

Poznali se ve Florencii, pak se setkali v Paříži – a příznačně v hlavním městě módy to začalo směřovat k myšlence založení vlastní značky oblečení, která by byla natolik jedinečná, že by oslnila i jedny z největších hudebních jmen planety. To se jim podařilo, možná ještě rychleji, než vůbec očekávali. Trvalo zhruba rok, než si jejich návrhy oblíbily hvězdy jako The Weeknd, 21 Savage nebo nově Travis Scott, který v jejich oblečení dělal parádu přímo v Praze. „Rozjíždí se to. Letos míříme na desítky milionů v obratu,“ hlásí.

Říkají si Chew Forever, zatím ale nemají v plánu vysvětlit, jaký má jejich název význam. „Zatím to neříkáme, na to je ještě čas,“ uvádí Martin Súder, který ji spolu s Yannickem Fausto, synem české modelky Daniely Peštové, vymyslel. V záplavě všudypřítomného základního oblečení, které ve velkém produkují módní řetězce, jejich návrhy obzvlášť vynikají. Jsou designově odvážné, střihem netradiční. „Chtěli jsme vytvořit něco, co bude reflektovat naše osobnosti a smýšlení,“ dodává Súder pro CzechCrunch.

Na trhu jsou víceméně rok, své kousky navíc neprodávají standardním způsobem. Nemají internetový obchod ani kamenný. Namísto toho se soustředí na takzvané dropy, kdy jednou za čas vypustí na Instagramu informaci o limitované kolekci a nechají zájemce, ať se o ni takříkajíc porvou. Chew Forever v úvodním roce fungování, tedy loni, vydali pouze čtyři kolekce o stovkách kusů, letos už jsou jejich plány ambicióznější – po stránce tržeb chtějí překonat hranici jednoho milionu eur, tedy dvaceti pěti milionů korun.

Zatím nejsou tolik vidět a člověk si k nim musí najít cestu, obvykle přes sociální sítě, přesto dosáhli úspěchů, pro které by jiné značky daly cokoliv. Rychle se jim podařilo dostat k velkým světovým celebritám, zpravidla z hudebního průmyslu, které si jejich oblečení vzaly na koncerty. Nedávno tak například oblékli slavného rappera Travise Scotta, který v Praze minulý měsíc odehrál velkolepý koncert. A jak říká Súder, všechno je to o kontaktech a konexích.

„Hodnotíme to samozřejmě velmi pozitivně. Vytyčíme si cíle a za nimi jdeme. Věříme sobě i našim věcem, což je za mě důležité, a vždy potěší, když to ocení i mezinárodní áčkové celebrity. O to více, když neděláme žádné placené spolupráce, ale vše je pouze organické,“ doplňuje Súder, který v éteru vystupuje jako Martin Castor. V případě Travise Scotta se Chew Forever například postarali o to, aby si vzal jejich mikinu se cvočky na afterparty v pražském Duplexu.

V minulosti ale jejich oblečení nosil i neméně známý rapper 21 Savage, ke kterému se dostali tak, že jim napsala přímo jeho stylistka. „Nabídla nám dělat outfity pro jeho evropské turné. Šlo o oblečení dělané na zakázku, které obsahovalo DNA naší značky,“ řekl Súder už dříve v podcastu pro magazín Refresher. Jejich kousky, které vynikají svými odvážnými, barevnými symboly, si oblíbil i kanadský umělec The Weeknd a párkrát v nich pózoval DJ a producent NobodyListen.

„Řekl bych, že jsme unikátní tím, že vše, co navrhneme, odráží to, jak chceme my sami s Kasperem (jak si říká Yannick Fausto – pozn. red.) chodit oblékaní. Děláme vlastně jen to, co chceme nosit i my,“ objasňuje Súder, který dříve řešil management, produkci i merchandising pro některé lokální rappery. Navrhování nových kousků do šatníků je jedna věc, čím dál zásadnější se ale pro oba stává cíl překlopit se do zisku, ve kterém – jak Súder naznačuje – zatím značka není.

„Pokud to člověk myslí vážně a má chuť objevovat a testovat limity, náklady na rozjezd značky jsou velké. My dva jsme do toho dali přes 1,5 milionu korun, než jsme začali vůbec něco dropovat,“ říká Súder s tím, že většina padla na výrobu vzorků. Aby podnikání roztočili do větších obrátek, pracují momentálně na desítkách až stovkách nových věcí, které by mohly být vydávány každý týden.

Spolu s tím se soustředí na zahraniční trhy. Díky tomu, že oblečení dokážou dostat na těla celebrit, přibývají zákazníci z nových koutů světa. „Vedle Česka a Slovenska nám hodně frčí Itálie a Spojené státy, oblečení se ale prodává i ve Velké Británii a pracujeme i na Jižní Koreji a Japonsku,“ doplňuje jeden ze spoluzakladatelů. Potenciál pro Chew Forever je tak zřejmě ještě velký.