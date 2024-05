Rapová událost roku je tady. Do Prahy poprvé míří Travis Scott se show, která vyprodala Ameriku

Uložit 0

Jen málokdo má na globální rapové scéně takové renomé jako Travis Scott, mnohými považovaný za jednoho z nejzásadnějších rapperů poslední dekády. Generuje stovky milionů poslechů ročně, plní ty největší haly a stadiony ve Spojených státech a své jméno buduje i na kreativních spolupracích s předními značkami. Teď jeho obrovský vliv bude moci pocítit i Česko, kde letos v létě vůbec poprvé vystoupí.

Během loňského roku autor megahitů jako Sicko Mode, Stargazing nebo Antidote vyrazil na své největší turné, které se současně stalo první koncertní šňůrou po pětileté pauze – a po dvou letech od osudného festivalu v texaském Houstonu, který se kvůli davové tragédii dostal až na titulní strany předních světových médií. Očekávání tak byla vysoká, Travis Scott je však do puntíku naplnil.

Severoamerická edice The Circus Maximus Tour bývala beznadějně vyprodaná, i proto, že na ní rapper prezentoval své v pořadí čtvrté studiové album Utopia, které se znatelně podepsalo na celkových 49 milionech prodaných desek napříč jeho více než desetiletou kariérou. Ostatně právě Utopie se jen loni mělo prodat přes 1,7 milionu kopií, za což si projekt vysloužil titul nejprodávanějšího hiphopového alba roku 2023.

Poslední studiová deska Travise Scotta byla mimo jiné extrémně populární i na Spotify a Apple Music, kde stanovila celoroční rekordy v počtu streamů za první týden, respektive první den. Je tak více než jasné, že jeho sláva nepokrývá jen Ameriku, ale všechny kontinenty. I proto teď oznámil pokračování svého turné, které zavítá rovněž do Evropy. A nevynechá ani Česko, které zažije snad největší rapovou událost roku.

Už ve čtvrtek 18. července, tedy za zhruba dva měsíce, přijede Travis Scott se svou show do pražské O2 areny, která se stane součástí dodatečné, dvanáctikoncertní šňůry The Circus Maximus Tour. A čeští fanoušci by s rozhodováním neměli příliš dlouho čekat. Vstupenky zamíří do širšího prodeje v pátek 10. května od 10 hodin, a to také v síti Ticketmaster. Předprodej pro členy klubu Live Nation se otevře o den dříve.

Dá se předpokládat, že o lístky, které startují na ceně 1 690 korun, bude velký zájem. Ostatně je to vůbec poprvé, co Travis Scott do Česka přijede. Navíc jde o interpreta, který si jako jeden z mála novodobých rapperů dlouhodobě udržuje velkou relevanci mezi hudebními kritiky. Tomu přispívá i fakt, že na svých skladbách spolupracuje s áčkovými umělci typu Drake, Playboi Carti, The Weeknd, Beyoncé nebo Young Thug.

Důležitou roli má v jeho profesní cestě i marketing, který se odlišuje od ostatních. Nejen že se často podílí na kreativních spolupracích s velkými firmami, typicky s Nike, se kterou má i vlastní verzi tenisek. Shodou okolností spolupracoval na limitované edici ikonického modelu Air Force 1, který nyní firma paradoxně tlumí, aby dala přednost novým, svěžejším kouskům.

Velmi schopně se umí prezentovat před mladší cílovou skupinou. Stačí se podívat i na jeho virtuální koncert, který odehrál v populární videohře Fortnite, kam tehdy dorazilo přes dvanáct milionů fanoušků. Ve stejném titulu mimo jiné vystoupil i legendární Eminem. Jeho síla tkví také v sociálních sítích – jen na Instagramu má přes 55 milionu sledujících.

Sláva ale nepřišla náhodou, na scéně už aktivně vystupuje od roku 2012 s tím, že s hudbou jako takovou začínal o čtyři roky dříve, tehdy ještě se svými spolužáky, se kterými vytvořil první uskupení. Později se ale vydal na sólovou dráhu, která ho dovedla jak k několika nominacím na cenu Grammy a umístěním v žebříčku Billboard, tak k vyprodaným halám po celém světě.

Solidně rozjetou kariéru mu nicméně v roce 2021 zbrzdila tragédie, která se odehrála na festivalu Astroworld, pojmenovaném stejně jako jeho v pořadí třetí studiová deska. Pořádal ho každý rok v domovském Houstonu od roku 2018 (vyjma roku 2020 kvůli covidu), před třemi lety tam ovšem během prvního večera došlo k tlačenici, která měla za následek smrt deseti lidí, stovky zranění a zrušení druhého večera festivalu.

Za událost byl Travis Scott kritizován veřejností, mimo jiné proto, že prý mohl celé situaci zabránit. Věc se tak přesunula k soudu, který v červnu loňského roku rozhodl o tom, že nebude žalovat umělce ani jeho tým, který na koncertu pracoval. Astroworld Festival byl nicméně v souvislosti s touto věcí zrušen.