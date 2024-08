Český startup digitalizuje stavebnictví. Po dvou letech od získání investice se teď prodal

Uložit 0

Než se Milan Moravec pustil do budování vlastního startupu, dlouhodobě působil ve stavebnictví. Díky tomu měl přímý vhled do toho, jak oborem postupně prochází vlna digitalizace spojená také s novým standardem projektování. Viděl příležitost, a tak rozběhl DTS. Před dvěma lety pak získal první investici, teď firma oznámila svůj prodej, na němž profitují i původní investoři Czech Founders VC, Depo Ventures a StartGuide VC. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Exitovaný startup: DTS (Digital Transformation Systems)

Kdo byl investorem: Czech Founders VC, Depo Ventures a StartGuide VC

Kolik DTS získalo investic: V roce 2022 uzavřelo financování ve výši čtrnáct milionů korun: 250 tisíc eur investovali Czech Founders VC, po sto tisících eur pak Depo Ventures i StartGuide VC a ostatní andělští investoři.

Kdo jej kupuje: Česká společnost VDT Technology, která působí ve stavebnictví a průmyslu. Od akvizice si slibuje posílení v oblasti plánování budov a infrastruktury prostřednictvím takzvané metody BIM, díky níž má být příprava, projektování a realizace stavebních projektů efektivnější a transparentnější.

Za kolik se prodal: To žádná ze stran nechce komentovat. Vzhledem k velikosti obou společností ale podle odhadu CzechCrunche nepůjde v rámci kontextu startupového trhu o výraznou částku. Společnost VDT Technology podle oficiální závěrky v roce 2022 (aktuálnější data nejsou k dispozici) dosáhla obratu 34 milionů a zisku 2,6 milionu. Naproti tomu DTS za rok 2023 dosáhlo obratu 8,8 milionu korun (rok předtím 10,7 milionu) a zisku 1,8 milionu (předtím 2,4 milionu).

Co DTS dělá: Platformu pro digitalizaci staveb prostřednictvím BIM. Software DTS poskytuje návrh, řešení a integraci softwarových platforem, se kterými již projektanti či stavebníci pracují, a to od přípravné přes projekční fázi až po provoz a údržbu. DTS dokázalo svůj produkt na řízení negrafických informací v rámci BIM a služby v oblasti digitalizace škálovat z Česka do Německa, Švédska, Polska a na Slovensko. Používají jej státní i privátní zákazníci jako Valbek, Pražská vodohospodářská společnost, GasNet, Elektrizace železnic Praha či Sweco.

Kdo je zakladatel: Milan Moravec, jenž vedl mezinárodní konzultační firmu ve vodním hospodářství se dvěma stovkami zaměstnanců a stovkami milionů korun obratu. Na této pozici byl odpovědný za implementaci inovací a postup digitalizace oboru v Evropě sledoval z první řady. Nakonec se rozhodl přesunout do vlastního startupu, který teď prodal.

Co na to investoři: „Těší nás, že DTS dostává nového strategického partnera a zároveň i fakt, že produkt BIM Manager dnes používají zákazníci na pěti trzích. Pro nás i pro zakladatele Milana Moravce se tak uzavírá jedna kapitola a věřím, že pro obě strany úspěšně,“ komentuje Václav Pavlečka z Czech Founders VC, pro které jde o vůbec první exit startupu.